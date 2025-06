Ekonomika po 1Q/2025 roste pomalu

První čtvrtletí roku 2025 pokračovalo v mírném oživování ekonomiky, hlavně díky růstu spotřeby domácností. Nedá se ale rozhodně mluvit o oslnivém růstu.

„Pokračuje slabší než očekávané oživení u obchodních partnerů v EU, například v Německu se nyní počítá jen se stagnací. Ekonomiku napříč Evropou ovlivňuje nejistota ohledně cel z USA, která dopadají na zahraniční obchod. V tomto prostředí nemá průmysl v ČR ani v EU jednoduchou pozici. A přestože vidíme, že firmy chtějí dále investovat, inovovat, a po letech různých krizí si řada firem svou pozici udržela, tak například mezinárodně vysoké ceny energie či vysoká míra regulace průmyslu i nadále nepomáhají. Jednáme proto na národní i evropské úrovni o potřebných podmínkách, od podpory výzkumu a vývoje přes obchodní dohody po ceny energie a revizi evropské legislativy,” vysvětlil Martin Jahn, viceprezident Svazu průmyslu.

„Některá cla už jsou v platnosti, další se stále diskutují. Už nyní je ale zřejmé, že dojde ke zpomalení růstu o několik desetin procentního bodu a původně plánovaný potenciál nenaplníme. Přitom podle našich propočtů by se růst naší ekonomiky bez těchto celních opatření a rizik mohl blížit zhruba 2 %. Kvůli velké míře nejistoty a neznámých jsme se rozhodli aktualizovat naši predikci až v létě. Nicméně aktuální ekonomická situace a hlavní trendy jsou jasné - žádný zásadní obrat k lepšímu zatím nenastává, ani ho v nejbližší době neočekáváme,” doplnil Bohuslav Čížek, hlavní ekonom Svazu průmyslu.

Český statistický úřad vydal na konci května zpřesněný odhad vývoje reálného HDP za první čtvrtletí, který meziročně vzrostl o 2,2 %, a to vlivem domácí poptávky, zejména díky výdajům na konečnou spotřebu domácností. Negativní příspěvek mělo dle zprávy ČSÚ naopak saldo zahraničního obchodu. V odvětvovém srovnání podpořilo vývoj hrubé přidané hodnoty především odvětví stavebnictví, obchodu či některých služeb.

Co říká byznys? Je tento růst stejný pro všechny?

Česká ekonomika i v letošním roce pokračuje v růstu, a to rychleji než EU jako celek. I po aktuálních korekcích makroekonomických predikcí existuje naděje, že HDP ČR by se letos mohl pohybovat mírně nad loňským výsledkem. Méně příznivá zůstává pozice průmyslu. Najdeme bezpochyby sektory a firmy, které úspěšně rostou a investují více než jen pro účely obnovy a mírných inovací. Nejsou to jenom firmy ze sektoru služeb, ale najdeme i několik příkladů v průmyslu.

„Hledáme nový produkt, který by doplnil naše stávající výrobkové portfolio a počítáme s rozvojem našeho hlavního byznysu,” říká Michal Králík, finanční ředitel společnosti AXIS. Pro tu byly poslední dva roky historicky nejúspěšnější z hlediska objemu tržeb a hospodářského výsledku. Také letos očekávají ziskový rok, ačkoliv museli reagovat na některé aktuální překážky byznysu, jako je

například silnější koruna.

Úspěšný rok za sebou má i ŠKODA AUTO a také v příštím roce očekává pokračování stabilizace trhu. „Zůstáváme obezřetní vzhledem k makroekonomickému vývoji, turbulentní geopolitické situaci a měnící se legislativě. Budeme nadále investovat do elektromobility, digitalizace a expanze na nové trhy, přičemž zvýšenou pozornost věnujeme oblasti regulace a zajištění dostupné energie i komponent,” říká Martin Jahn.

Český průmysl však nabízí mnohem komplexnější obrázek a jásat nad ním zatím ani zdaleka nemůžeme. „Začátek roku byl poněkud rozpačitý, teprve nyní začínáme jednat o investicích, zejména o těch nezbytných – úsporných a eliminujících energetické dopady našeho podnikání,” říká František Kulovaný jr., člen představenstva a generální ředitel společnosti BAEST Machines & Structures.

Nejen on připomíná, že další vývoj bude záviset kromě schopností firem či vývoje klíčových ekonomik jak na české vládě, tak na rozhodnutích EK. Firmy stále narážejí na rigidní trh práce s nedostatkem odborníků, složitou a přebujelou administrativu, vysoké ceny energií či jiné překážky související s transformací EU a chybějící funkční podporu aplikovaného průmyslového výzkumu.

Celkový obraz celosvětového vývoje ekonomiky a poptávky, slabé dynamiky soukromých investic, hrozící deindustrializace a pokračujících nejistot na světových trzích, není úplně důvod k velkému optimismu.

To potvrzují i slova Josefa Švejdy z ONSEMI: „Naše očekávání byla pro letošek vyšší, nicméně poptávka je nižší, než jsme předpokládali. A jaký očekáváme příští rok? Těžko říct, pravděpodobně budou naše výsledky velmi podobné těm letošním.”

Jak si vede Česko právě teď:

Bariéry

stále slabá domácí i zahraniční poptávka

vysoké ceny energie

vysoká míra regulace a nerovné podmínky vůči globální konkurenci

nedostatek kvalifikovaných pracovních míst

nejistoty na světových trzích, celní opatření

Potenciál