Ecomondo 2023: Ekologická transformace má svůj vlastní ekosystém

26. ročník přední akce v oblasti cirkulární ekonomiky, kterou pořádá skupina Italian Exhibition Group, bude dosud tím největším. Italské výstaviště v Rimini od 7. do 10. listopadu otevře své brány veletrhu Ecomondo. Ten se letos pyšní podtitulem:The Ecosystem of the Ecological Transition.

Výčet výstavního uspořádání, kterým skupina IEG představí inovativní a udržitelné technologie, je úctyhodný: Od přeměny odpadů na zdroje přes regeneraci půdy nebo agrolesnické a potravinářské ekosystémy, až po energie získané z biomasy či využití odpadů jako druhotných surovin. Navíc budou také k vidění technologie v oblasti integrovaného vodního cyklu a monitoringu životního prostředí i ochrany moří a vodního prostředí.

Letošní ročník je výjimečný tím, že vůbec poprvé Ecomondo zabere celou plochu výstaviště, které se nachází ve městě Rimini. Výstava Key Energy, zaměřená na obnovitelné zdroje energie, která bývala součástí veletrhu Ecomondo, se totiž letos uskutečnila samostatně, a to již v březnu pod názvem K.EY 2023.

Vodní cyklus a výstava SAL.VE

Letošní ročník veletrhu bude rozdělen do šesti tematických kategorií:

Odpady jako zdroje.

Rekultivace půdy a brownfieldů.

Cirkulární a regenerativní bioekonomika.

Bioenergie a zemědělství.

Vodní cyklus a modrá ekonomika.

Monitoring a kontrola životního prostředí.

Mezi nimi vynikají především dva sektory: „Water“, věnovaný vodě, a výstava SAL.VE, která je letošní novinkou. Ve vodním sektoru návštěvníci naleznou celý zpracovatelský vodní cyklus: od jímání vody až po její navrácení a opětovné použití s důrazem na digitální transformaci, která je dnes zcela klíčová pro zlepšení řízení procesu.

Na SAL.VE, organizované ve spolupráci s ANFIA (italskou Národní asociací automobilového průmyslu), vystaví přední výrobci vozidla určená pro svoz a likvidaci odpadu nebo komunální služby. Ve venkovních prostorách se uskuteční zkušební jízdy.

„Majákové" projekty cirkulární ekonomiky

Ecomondo vyhradí na veletrhu prostor třem průmyslovým oblastem, kterým dalo italské Ministerstvo životního prostředí a energetické bezpečnosti (MASE) zelenou, když přispělo 160 projektům, které jsou považovány za tzv. „majáky“ cirkulární ekonomiky.

V Rimini se tak objeví oblast WEEE se specifickým zaměřením na technologie pro dobíjení a nová zařízení recyklující odpad z elektrických a elektronických zařízení, fotovoltaické panely a lopatky větrných turbín. V oblasti PAPÍRU bude ve středu pozornosti zařízení pro sběr, logistiku a recyklaci papíru a kartonu ve spolupráci s COMIECO (italské národní konsorcium pro obnovu a recyklaci obalů na bázi celulózy).

Textilní odpad, ekodesign a udržitelnost zpracovatelského řetězce

Textil byl identifikován jako klíčová oblast, u které Evropská unie požaduje, aby se stala udržitelnější, cirkulárnější a a transparentnější. Na důležitosti tak nabývají požadavky na ekodesign, systémy odpovědnosti výrobce a systémy označování. Veletrh v Rimini se zaměří na celý zpracovatelský řetězec textilu: od výroby až po spotřebu.

Cílem všech zúčastněných stran je poskytnout řešení problémů a předložit informace o probíhajících projektech a nejnovějších cílech. K dispozici bude prostor pro diskuze se všemi zúčastněnými stranami, jako jsou původci odpadů, manažeři, konsorcia a sdružení, výzkumné a vývojové ústavy, závody na zpracování a zhodnocování tkanin, a nezapomnělo se ani na zastoupení second handů.

Institucionální partneři veletrhu:

Ministerstvo životního prostředí a energetické bezpečnosti, Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce, agentura ICE, vedoucí pracovníci z Evropské komise. Dále CONAI, Utilitalia, CIB, CIC, CONAU, Assoambiente, Cisa Ambiente, Nadace pro udržitelný rozvoj a Národní rada pro Green Economy, institucionálními partnery akce jsou Kyoto Club, Legambiente, ANIE Federation, FIRE, ANFIA, ISPRA, Water Europe, ISWA, WBA.

Ecomondo je mezinárodní

Oproti roku 2021 narostl počet zahraničních návštěvníků o 58 % a roste i nadále. Letos se připojí i podnikatelé z oblasti Balkánu, mimoevropských států, severní Afriky (Egypta, Maroka, Tuniska), Senegalu, Pobřeží slonoviny, Angoly, Ghany, Rwandy, Blízkého východu, Kanady, Latinské Ameriky, Spojených států amerických a Číny.

Druhý ročník akce Forum Africa Green Growth se bude konat díky příspěvku prestižních mezinárodních agentur a mezivládních institucí jako Union for the Mediterranean a UNIDO, a dále neziskových organizací jako např. Res4Africa, Business Council for Africa, které představí referenční technologický rámec a příležitosti k růstu a rozvoji kontinentu.