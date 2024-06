Difuzér, eko puky, frisbee i hodiny. Ceny eko-designérské výzvy Reborn Design 2024 vyhlášeny

V úterý 18. 6. 2024 byly slavnostně uděleny ceny za ekodesign v třetím ročníku výzvy Reborn Design 2024. Tento inovativní projekt je zaměřen na podporu mladých designérů, architektů a kreativců při vytváření smysluplných produktů z druhotných surovin. Díky kreativitě účastníků získávají materiály nový život.

O ceny za ekodesign letos usilovalo 69 soutěžních projektů od produktových designérů a architektů z 2 univerzit, a to z Ústavu designu Fakulty architektury ČVUT a Ústavu designu a nábytku Mendelovy univerzity v Brně. Zapojili se i zahraniční studenti z programu Erasmus z Anglie, Maďarska a Polska.

Projekty byly od 3. 6. 2024 do 9 .6. 2024 prezentovány na výstavě v prostorách Fakulty architektury ČVUT. Vítěze vybrala 11-členná odborná porota složená z akademiků, zástupců partnerů a odborníků na cirkulární ekonomiku. Účastníci měli 3 měsíce na navržení udržitelných designových řešení s využitím minimálně 95 % materiálu z materiálových výzev. Kritérii hodnocení jsou nejen design, ale i potenciál pro uvedení produktu na trh a technologická realizovatelnost.

Oceněné projekty Reborn Design 2024

Stírací losy SAZKA 1. místo - Václav Matyáš - Motmal deodorační eko puky / FA ČVUT - i absolutní vítěz 2. místo - Hana Kučerová - Hmatová stavebnice / FA ČVUT 3. místo - Vojtěch Vydržel / Frisbee FA ČVUT



Podkategorie “papír” - vyřazené knihy 1. místo - Martin Zedníček - Mesh květináč / Mendelu 2. místo - Ondřej Stoček - SHIDO podtácky / Mendelu 3. místo - Mária Bartková - Booknest šperkovnice / Mendelu 3. místo - Drozd Yevheniia - Happy House králík / Mendelu



Plastové obaly (polypropylen) z výrobků BAT 1. místo - Karolína Petřeková - popelník do auta GLO / FA ČVUT 2. místo - Ela Dlugopolská - Rehold stojan na květiny / Mendelu 3. místo - Petr Syrový - CLICK vypínače / Mendelu



mix obalových materiálů LIKO-S (strečové fólie, vázací pásky, pěnové rozdělovače) 1. místo - Anežka Petrláková - EIGHTRÖLL ORGANIZÉR / FA ČVUT 2. místo - Štěpán Šuster - ATERHALL dělící deska / FA ČVUT 3. místo - Karina Logvinenko - Pløstä bag - růžovo zelená kabelka / Mendelu



speciální kategorie “luxusní dárky z plastu (PP) a doplňkového materiálu” 1. místo - Natálie Toporková - MILJÖRÖK difuzér / FA ČVUT 2. místo - Alexandra Havryljuková - DUCLO hodiny / Mendelu 3. místo - Karolína Petřeková - Podložka pod laptop / FA ČVUT



Cena veřejnosti Rehold / Ela Drugopolská - stojan na květiny z polypropylenu pro BAT



„Studenti si vyzkoušeli pracovat s neobvyklým recyklovaným materiálem, mohli své nápady konzultovat s odborníky na design, cirkulární ekonomiku a technologie ke zpracování druhotných materiálů, pracovat v zázemí technologických partnerů. Věřím, že některé produkty mají i tržní potenciál a studenti dostanou šanci je rozvíjet díky investicím partnerů," říká Elias Karraa, zakladatel Reborn Design a obchodní ředitel pořadatelské firmy Lavaris.

„Být součástí studentské výzvy Reborn Design nás nejen velmi bavilo, ale také potvrdilo, že propojení s kreativními studenty, kteří zároveň dostanou příležitost uplatnit své nápady v byznysu, nám dává smysl. Sazka v dubnu spustila platformu reLosy, která slouží jako odrazový můstek pro naše aktivity v oblasti upcyklace. Veřejnosti byly představeny již dva realizované projekty – tenisky Sazka Kickz a Sazka modulární nábytek - a dalším pilířem byla právě spolupráce se studenty. Je skvělé sledovat, jak přemýšlí „out of the box“ a přicházejí s inovativními nápady, které ale splňují podmínky cirkulární ekonomiky a ekodesignu. Obzvlášť nás nadchly deodorizační eko puky MOTMAL od Václava F. Matyáše, které právem vyhrály v kategorii papír. Václav se zároveň stal absolutním vítězem soutěže, z čehož máme opravdu radost. Detailní zpracování produktu a reálná využitelnost v praxi potvrzují jeho smysluplnost, proto plánujeme s Václavem spolupracovat a výrobek dále rozvíjet,“ uvádí specialistka CSR a udržitelnosti SAZKA Radka Seberová.

„BAT je na českém trhu již 30 let. Výročí oslavíme i limitovanou sérií designových produktů z našeho vlastního odpadního materiálu. Jsem sám zvědavý, jak se studenti postaví k odpadnímu polypropylenu z obalových materiálů, kterého vzniká v našem obchodním řetězci necelých deset tun ročně. Doposud tento odpad musel být odstraněn ve spalovně, protože pro něj nebylo využití. V rámci naší ESG strategie máme závazek do roku 2025 recyklovat 90% svých odpadů a projekty jako je tento nám pomáhají tento závazek naplnit. Navíc se jedná o propojení firmy s mladými talenty a to je pro nás vždy velice zajímavé a inspirující.“ říká Štěpán Michlíček, generální ředitel BAT CZ/SK/HU.

„Z obalových materiálů, které jsme do výzvy za LIKO-S přihlásili, mě nejvíce překvapila kreativita studentů při práci s vázacími pásky pro stahování palet. Přišli se spoustou inovativních nápadů, jak tento materiál, který se běžně nerecykluje, zpracovat a znovu využít. Tyto pásky jsou v průmyslu hojně využívány, a proto jsem rád, že kromě vytvoření nových produktů přinesli studenti také inspiraci i pro ostatní firmy, jak tento materiál efektivně zpětně využít," dodává Jan Musil, generální ředitel LIKO-S.”

„Letos mě nadchla elegance a jednoduchost některých návrhů. Je vidět, že se za pár let studenti v přemýšlení posunuli. Respektují principy cirkulárního designu, jako je recyklovatelnost, opravitelnost a dlouhodobost,” dodává spoluzakladatelka Jitka Hvězdová, CEO studia produktového designu Plastenco.

Záštitu nad letošní výzvou převzal prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor Mendelovy univerzity v Brně, doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Ph.D. a Eva Svobodová, MBA, ředitelka Asociace malých a středních podniků. „Na Fakultě architektury ČVUT v Praze probíhá kromě standardní architektonické výuky v ateliérech i Experimentální atelier, v němž mají studenti možnost ponořit ruce do neznámých materiálů a ochutnat fyzickou práci při pokusech. Největší těžiště aktivit, kde se rodí nové produkty, ovšem tkví v Ateliéru produktového designu u pana profesora Fišera a paní doktorky Nezpěvákové, kde se do projektů znovuzrození designů pouští studenti s obdivuhodnou odvahou a neskrývaným zájmem se po roce k tématu vrací, což poukazuje na aktuálnost problematiky, kterou REBORN DESIGN dovádí k pozitivním, ale hlavně reálným řešením,“ říká Doc. Ing. arch. Kateřina Sýsová, Ph.D.