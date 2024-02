Delta Green a ČEPS úspěšně realizovaly první test zapojení domácností do stabilizace sítě

Na konci loňského roku realizovaly společnost ČEPS a Delta Green úplně první test zapojení domácností do služeb výkonové rovnováhy v České republice. Pro ty jsou nyní využívány mj. uhelné elektrárny, které ale čeká útlum. Test prokázal, že domácnosti a menší firmy se mohou úspěšně zapojit do poskytování flexibility pro řízení elektrizační sítě. Otevření této možnosti by jim přineslo výdělky v řádech vyšších jednotek tisíců korun ročně.

Během tří po sobě jdoucích prosincových nocí loňského roku provedla společnost Delta Green na vzorku svých zákazníků úplně první test flexibility, neboli schopnosti cíleně a za úplatu měnit výrobní výkon či odběr elektřiny, v domácnostech v ČR pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. Ve spolupráci se společností ČEPS, která firmě Delta Green posílala povely ke zvýšení odběru nebo dodávky elektřiny do sítě, prokázaly, že i domácnosti se mohou začít podílet na stabilizaci elektrizační soustavy.

„Na dálku jsme v domácnostech řídili spotřebu a dodávku elektřiny do sítě, podle povelů ČEPS. Ovládali jsme baterie fotovoltaik, ale do budoucna chceme přidat i nabíjení elektromobilů, tepelná čerpadla nebo bojlery. Test byl velmi úspěšný – z celkem sedmi regulačních bloků jsme bez chyby prošli pěti. Výsledky předčily naše očekávání a ještě letos bychom chtěli službu spustit v ostrém provozu,” přibližuje průběh testování produktový ředitel Delta Green Jan Hicl.

„Výsledku testu byly z pohledu ČEPS velmi pozitivní. Představují jeden z dalších milníků v rozvoji agregačních bloků a zapojení nejmenších zařízení do řízení elektrizační soustavy ČR,” komentuje Martin Kašák, ředitel sekce Energetický trh ČEPS.

Služby výkonové rovnováhy jsou významné pro udržení stability sítě. Poskytují je mimo jiné takzvaní agregátoři flexibility. Tedy subjekty, které využívají flexibilitu od většího počtu výrobců a/nebo spotřebitelů a přeměňují ji do standardních produktů, které nabízejí na různých trzích s elektřinou či službami výkonové rovnováhy.

Zkušenosti ze západních trhů ukazují, že agregátoři dokáží nahradit fosilní elektrárny a umožňují přechod k digitální a udržitelné energetice. Do vyrovnávání sítě se už v České republice zapojují průmyslové zdroje, podle Hicla ale leží v domácnostech mnohem větší potenciál energetické flexibility. Zatímco posouvat v čase procesy v průmyslu je složité, protože na sebe často přesně navazují, u domácností tento problém mizí.

Domácnostem vybaveným chytrým elektroměrem se tak možná ještě letos otevře cesta, jak díky zapojení do agregačního bloku na elektřině vydělat. Lidé přitom nebudou nijak omezeni v tom, jak využívají své spotřebiče. „Řídíme spotřebiče v předem domluvených intervalech a vždy tak, aby to nijak nenarušilo chod domácnosti a zároveň na tom lidé vydělali co nejvíce. Nemůže se stát, že ráno nebude teplá voda, nebo nabitý elektromobil. Výdělek pro domácnost odhadujeme v řádu vyšších jednotek tisíců ročně. A kromě toho se lidé stanou důležitou součástí procesu, v jehož důsledku budeme mít více zelené elektřiny v síti,” uzavírá Hicl.