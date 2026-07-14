Dekarbonizace průmyslu či posilování vnitřního trhu. V Dublinu se uskutečnilo neformální jednání Rady pro konkurenceschopnost

Podpora průmyslové dekarbonizace, zlepšení fungování vnitřního trhu nebo mobilizace financí pro malé a střední podniky. To byla hlavní témata neformálního zasedání Rady pro konkurenceschopnost, které se uskutečnilo ve dnech 9. a 10. července v irském Dublinu. Českou republiku na jednání zastupoval vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu David Müller.
První část jednání byla zaměřena na to, jak zajistit lepší přístup malých a středních podniků k financování, které jim umožní růst, inovovat a expandovat na nové trhy. Zástupci členských států diskutovali o možnostech, jak více zapojit soukromé investory a zároveň lépe propojit národní a evropské finanční nástroje. „Evropské iniciativy by měly doplňovat národní systémy financování, nikoli je nahrazovat. Národní instituce totiž často lépe znají potřeby domácích podniků a dokážou rozpoznat firmy s největším růstovým potenciálem,“ uvedl vrchní ředitel David Müller. Zároveň apeloval na dostupnost financování napříč celou Unií: „Přístup ke kapitálu nesmí být soustředěn jen do několika nejrozvinutějších trhů. Inovativní firmy by měly mít stejné příležitosti k růstu bez ohledu na to, ve kterém členském státě působí.“
Následně byla na programu diskuze o podpoře dekarbonizace evropského průmyslu a opatřeních, která mají podnikům usnadnit přechod na čistší zdroje energie. Ministři se zaměřili zejména na možnosti, jak podpořit průmyslové podniky při zavádění nových technologií, snížit rozdíly v nákladech spojených s transformací a zároveň posílit kapacitu energetické infrastruktury. „Konkurenceschopné ceny energií jsou pro evropský průmysl klíčové. Je proto nezbytné zachovat stabilní a diverzifikovaný energetický mix, jehož součástí musí být všechny dostupné nízkoemisní zdroje – včetně jaderné energie,“ zdůraznil David Müller. Mimo jiné upozornil na potřebu postupovat obezřetně při úpravách systému emisních povolenek EU ETS: „Musíme zabránit dalšímu umělému zvyšování energetických nákladů a při revizi systému EU ETS se vyhnout zavádění dodatečných poplatků, které by mohly oslabit konkurenceschopnost evropského průmyslu.“
Tématem pracovního oběda bylo zlepšení fungování vnitřního trhu. Diskuze se soustředila na účinnější provádění unijních pravidel na úrovni jednotlivých členských států či omezení nadbytečných požadavků při jejich zavádění do praxe. „Aby vnitřní trh fungoval co nejlépe, musí Evropská komise a členské státy úzce spolupracovat. Zároveň je nutné respektovat odpovědnost států za implementaci pravidel a rozdíly v jejich právních systémech,“ popsal vrchní ředitel Müller. Vyzdvihl také význam jednodušších a srozumitelnějších pravidel: „Čím jsou evropské předpisy složitější, tím obtížnější je jejich jednotné uplatňování. Zjednodušování legislativy je klíčem k tomu, aby byla pravidla skutečně srozumitelná, snadno použitelná a dobře vymahatelná."
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