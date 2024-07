Clean Indonesia: Klastr Wasten v Indonésii otvírá dveře českým firmám

Delegace klastru WASTen navštívila ve dnech 10. – 14. června 2024 hlavní město Indonésie Jakartu, kde klastr ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Jakartě připravil akci Clean Indonesia – The Solution for the Waste Pollution.

Cílem této akce bylo zjistit skutečný stav odpadového hospodářství v Indonésii a zároveň představit české technologie na využití odpadu. Z české strany se zúčastnilo sedm zástupců členských firem klastru WASTen, kteří představili technologie na efektivní využití odpadů a také postupy a zkušenosti s odpadovým hospodářstvím v ČR. Největší pozornost místních účastníků si vysloužily především technologie termického rozkladu odpadů firmy ENRESS. Zájem vyvolala také přednáška o technologiích a metodách měření emisních zátěží a dalších dopadů na životní prostředí.

Indonésie patří mezi největší producenty odpadů v Jihovýchodní Asii, a zároveň je označována za největšího znečišťovatele oceánů plastovým odpadem na světě a za třetího největšího producenta znečištění plasty na světě (hned za Indií a Čínou). Hospodářská situace v Indonésii je na rychlém vzestupu, na čemž se podílí jednak nebývalé bohatství nerostných surovin (ropa, uhlí, vzácné kovy) a také vysoká populace, která činí 270 mil. obyvatel (4. největší na světě). Díky těmto předpokladům předpovídá řada studií razantní růst ekonomiky a kolem 2040 by se Indonésie měla stát 5. největší ekonomikou světa měřeno HDP.

Situace v odpadovém hospodářství zatím odpovídá situaci v rozvojových zemích. Do systému zpracování odpadu a evidence se dostává zhruba 60-70% celkového vyprodukovaného odpadu. Velká města, jako Jakarta nebo Bandung, mají velice dobře organizovaný systém sběru a svozu odpadu, ale většina odpadu končí na skládkách. Největší indonéská skládka v Bantargebang u Jakarty zpracovává každý den 7000 t odpadu. 2000 t odpadu je energeticky využito v pilotních projektech, zbývajících 5000 t je uloženo skládku. Místní správa i zpracovatelé odpadů v Jakartě si jsou vědomi, že potřebují další technologie na separaci odpadu, a jeho další využití – recyklaci nebo jako alternativní palivo.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí v rámci Projekty ekonomické diplomacie PROPED. Kompletní organizační zajištění připravilo velvyslanectví ČR v Jakartě. V rámci programu jsme se zúčastnili jednání s vedením měst Jakarta, Bandung a Nusantara (nové hl. město Indonésie) a dále obchodního fóra s indonéskou obchodní komorou KADIN a řady exkurzí na skládku i do závodů na využití odpadu. Získané kontakty budeme dále využívat pro potenciální navázání perspektivní spolupráce s indonéskými partnery.

Galerie