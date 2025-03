Chytré úložiště s inovativním chlazením a vysokou účinností přináší firmám rychlejší návratnost investic a spolehlivější provoz

Na letošním Veletrhu AMPER, konaném na Výstavišti Brno byl společnostmi Huawei a Photomate představen unikátní projekt bateriového úložiště.

Průmyslové podniky, obchodní centra a další objekty hledají cesty, jak lépe hospodařit s energií, snížit náklady a zároveň využívat obnovitelné zdroje. Klíčem k tomu je efektivní správa spotřeby a ukládání energie. Nové bateriové úložiště LUNA2000-215 umožňuje firmám uchovávat přebytečnou energii a využít ji v době vyšší poptávky nebo mimo dobu osvitu, tedy efektivně zúročit solární energii. Díky inteligentnímu řízení výkonu a hybridnímu chlazení toto úložiště garantuje nejen nižší provozní náklady, ale také dlouhou životnost a bezpečný provoz. Systém pomáhá optimalizovat energetickou soběstačnost a usnadňuje integraci obnovitelných zdrojů do každodenního provozu.

Bateriové úložiště LUNA2000-215 přináší řadu technologických vylepšení, která zajišťují vysokou spolehlivost a účinnost. Díky inteligentnímu chlazení, monitorování jednotlivých bateriových článků v reálném čase a optimalizovanému řízení výkonu dosahuje úložiště maximální efektivity a dlouhé životnosti. Systém umožňuje firmám efektivně hospodařit s energií, snižovat provozní náklady a zároveň zajistit bezpečný a flexibilní provoz vhodný pro širokou škálu využití v průmyslových i komerčních objektech.

Maximální bezpečnost na všech úrovních

LUNA2000-215 využívá pokročilý systém ochrany, který monitoruje každou baterii zvlášť a hlídá její stav v reálném čase. To znamená rychlou reakci na jakékoliv odchylky a snížení rizika poruchy nebo přehřátí. Speciální izolace chrání baterie před zkratem a minimalizuje možnost požáru nebo exploze. Díky efektivnímu odvádění tepla a bezpečnostním ventilům je provoz úložiště nejen stabilní, ale i dlouhodobě udržitelný.

Efektivní využití energie a delší životnost

Díky chytrým algoritmům a kombinaci vzduchového a kapalinového chlazení dosahuje LUNA2000-215 účinnosti až 91,3 %. To znamená méně ztrát, lepší regulaci teploty a delší životnost systému. Vyvážené rozložení tepla mezi jednotlivé články baterie snižuje jejich opotřebení a zajišťuje delší provozní dobu oproti běžným úložištím.

Snadná instalace a nižší náklady na provoz

Úložiště bylo navrženo tak, aby jeho instalace byla co nejjednodušší a co nejméně nákladná. Kompaktní design umožňuje flexibilní umístění a snadné propojení s dalšími systémy. Díky tomu je možné snížit náklady na instalaci a zároveň ušetřit místo. Speciální chladicí kapalina s životností 10 let navíc eliminuje potřebu časté údržby.

Chytré řízení a vzdálený monitoring

Díky pokročilému systému řízení a analytickým nástrojům dokáže LUNA2000-215 optimalizovat spotřebu energie a předcházet výpadkům. Platforma FusionSolar umožňuje sledování výkonu zařízení v reálném čase a rychlou diagnostiku případných poruch. Tím se zvyšuje efektivita provozu a podniky mohou lépe plánovat svou energetickou strategii.

Univerzální řešení pro široké spektrum zákazníků

Huawei série LUNA2000-215 je ideální volbou pro průmyslové provozy, logistická centra, obchodní střediska i další velké objekty. Díky modulárnímu designu lze úložiště přizpůsobit specifickým potřebám zákazníků a efektivně propojit s dalšími obnovitelnými zdroji energie.