ČEZ loni instaloval rekordních 4 102 střešních fotovoltaik

V minulém roce instaloval ČEZ Prodej v českých domácnostech 4 102 střešních fotovoltaických elektráren, zatímco v roce 2021 to bylo 1 514 fotovoltaik. Celkový výkon domácích solárních elektráren instalovaných v roce 2022 dosáhl 27,2 MWp, což je meziročně zhruba čtyřnásobný nárůst. Zákazníci si fotovoltaiky pořizují, aby snížili náklady na energie a posílili svou energetickou soběstačnost. Zvýšení počtu instalovaných fotovoltaických elektráren umožnilo také zefektivnění nabídkového a instalačního procesu od ČEZ Prodej. Většinu fotovoltaik si zákazníci objednávají společně s bateriovými systémy. Těch loni ČEZ Prodej nainstaloval 3 477 kusů, tedy rovněž téměř čtyřnásobek.

„Během současné energetické krize je naším úkolem umožnit co největšímu počtu zákazníků pořídit si vlastní fotovoltaiku. Každá megawatthodina, kterou si zákazník pro sebe vyrobí, mu pomůže šetřit finance a také posílí naši energetickou nezávislost. Jsme velmi rád, že se nám to daří. Za poslední dva roky jsme počet instalací dokonce zešestinásobili. Abychom takový nápor zvládli, digitalizujeme a zefektivňujeme v co největší míře naše služby. V tom budeme pokračovat i letos,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Například díky nové prodejní aplikaci, kterou mají k dispozici pracovníci zákaznických center a callcenter, a chytrému produktovému katalogu je teď nabídka od ČEZ Prodej sestavovaná automaticky zákazníkovi na míru. Chytrý produktový katalog umožňuje každému zákazníkovi připravit si „ve stylu Lego“ solární elektrárnu přesně pro svou střechu a vybrat si z 50 variant základního balíčku.

ČEZ celý projekt střešní fotovoltaické elektrárny s akumulací nebo tepelného čerpadla připravuje pro zákazníky na klíč a je schopen zajistit i financování, včetně vyřízení žádosti o dotaci. ČEZ dodává technologie, u kterých výrobce poskytuje záruku 25 let na 80% výkon panelů, 15 let na samotné panely, 10 let na baterie a garantuje pětiletou záruku na práci

„Za předpokladu zajištění maximální bezpečnosti práce chceme instalovat i v zimních měsících a uspokojit co nejvíce poptávku našich zákazníků. Počasí nám v tuto chvíli přeje, protože zima je zatím teplá a umožňuje v omezené míře i práci na střechách,“ říká Petr Ouška, ředitel ČEZ Prodej pro nekomoditní služby.

Přes 85 % fotovoltaik instaluje ČEZ Prodej společně s bateriovými systémy. Ty domácnostem pomáhají naplno využít potenciál energie ze slunce i v době, kdy se spotřeba nekryje s maximální výrobou. V nabídce jsou dva základní produkty od českého výrobce OIG Power. Jednak ČEZ Battery Box 1F EASY se základní kapacitou 4,8 kWh a maximálním výkonem napojené elektrárny 3,7 kWp. A potom ČEZ Battery Box Home s výkonem 7,2 až 12 kWh a maximální kapacitou elektrárny 10 kWp při připojení tzv. mikrozdrojem, který nepotřebuje licenci ERÚ.

Oblíbenou je i kombinace s tepelným čerpadlem, kde je možné řídit celou domácnost jako chytrý dům pomocí společného softwaru. Ten dokáže ovládat i další spotřebiče a technologie (osvětlení, žaluzie, garáž, vyhřívání bazénu) a optimalizovat jejich provoz. Aplikace pracuje také s předpovědí počasí a automaticky snižuje energetickou náročnost.

Aktuálně instalace fotovoltaiky trvá od podpisu smlouvy obvykle 4-6 měsíců. Složitější systémy v kombinaci například s tepelným čerpadlem o něco déle.