Česko rozjíždí nové výzvy pro solární a agrovoltaické projekty

Česká republika má za sebou polovinu cesty k dosažení cíle 10 GW instalovaného výkonu z fotovoltaiky. Státní fond životního prostředí bilancuje dosavadní vývoj a zároveň připravuje nové dotační výzvy. Ty mají podpořit nejen větší solární projekty, ale také domácnosti, komunity a inovativní přístupy, jako je agrovoltaika.

Aktuálně se Česká republika pohybuje kolem 5 GW – započítány jsou jak hotové instalace, tak projekty ve fázi podané žádosti. Podle interního auditu SFŽP se vývoj drží v souladu s plánovaným směrem. Významný podíl na tomto výsledku mají jak velké solární parky, tak domácnosti. V rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) už podané žádosti přesáhly 2 GW, což potvrzuje silný zájem o vlastní výrobu elektřiny napříč populací.

Důležitou zpětnou vazbu fondu přinesl průzkum mezi žadateli z prvních dotačních výzev z roku 2021. Cílem bylo ověřit, zda investoři své záměry stále plánují realizovat. Výsledek? Přibližně 80 % respondentů své projekty potvrdilo – i když u části došlo ke zpoždění. Pro SFŽP je to jasný signál, že cíle zůstávají reálně dosažitelné.

Podpora napříč spektrem – od malých obcí po veřejné instituce

SFŽP průběžně vypisuje dotační výzvy, které cílí na různé typy žadatelů. Menší obce, zejména ty do 3 000 obyvatel, mají díky zjednodušeným podmínkám snazší přístup k dotacím. Navíc mohou finance využít i na opravu střechy nebo čerpat další bonusy, které pomáhají překonat administrativní a technické bariéry.

Významnou roli hraje i veřejný sektor – dotace směřují například na instalace obnovitelných zdrojů v budovách škol, úřadů a dalších veřejných institucí. Důraz je přitom kladen především na projekty, které pokrývají vlastní spotřebu elektřiny. Tím fond podporuje decentralizaci a zvyšuje energetickou soběstačnost jednotlivých subjektů.

Do budoucna chce fond svou podporu ještě více rozšířit. Připravované výzvy se zaměřují na inovativní a systémové přístupy, jako je rozvoj komunitní energetiky prostřednictvím programu KomunERG. Ten má podpořit vznik energetických společenství a chytrých lokálních řešení sdílení energie. Ještě letos by měla být vyhlášena i výzva na agrovoltaiku, tedy kombinaci zemědělské produkce a výroby elektřiny na jedné ploše. U velkých solárních parků pak fond zvažuje úpravu způsobu podpory – namísto přímých dotací by mohly přijít ke slovu například úvěrové garance nebo jiné finanční nástroje. Cílem je udržet rozvoj fotovoltaiky bez toho, aniž aby na trhu vznikla nová investiční bublina.

Rovnováha jako klíč k udržitelnému rozvoji

Česko má sice našlápnuto k dosažení cíle 10 GW, ale bude záležet na tom, zda se podaří udržet současné tempo a přitom rozumně rozvrstvit podporu. U velkých projektů hledá SFŽP nové způsoby, jak zajistit financování bez destabilizace trhu. Budoucnost fotovoltaiky tak bude do značné míry záviset na schopnosti fondu ladit podporu chytře, flexibilně a dlouhodobě udržitelně.