České projekty mají velký zájem o zapojení do evropského programu LIFE. Do národních výzev programu LIFE přišlo více než padesát žádostí

Ministerstvo životního prostředí podporuje domácí projekty, aby se více zapojily do evropského programu LIFE. Ten financuje především rozsáhlé inovační akce, které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy. Díky podpoře MŽP tak roste počet zapojených odborníků i samotných projektů celoevropského významu zaměřených na obnovu přírody, oběhové hospodářství nebo ochranu klimatu. Do národních výzev vypsaných v letošním roce se přihlásilo více než 50 projektů.

„Z národní výzvy podporujeme přípravu projektů předkládaných do výzvy unijního programu LIFE v roce 2024 v oblasti Životního prostředí a Opatření v oblasti klimatu. Z celkových 100 milionů korun je 82 vyhrazeno pro spolufinancování projektů, 3 miliony na podporu přípravy projektové dokumentace a 15 milionů korun na podporu spolufinancování partnerů projektů. Projekty Ministerstvo životního prostředí podpoří v případě, že uspějí v programu LIFE Evropské komise,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Na základě hodnocení dostalo příslib podpory na spolufinancování 13 konceptů projektů předložených hlavním žadatelem a 19 konceptů předložených partnery. Na přípravu projektové dokumentace hodnoticí komise navrhla podpořit 9 konceptů s maximální výší podpory 280 000 korun. U čtyř konceptů komise rozhodla o udělení podpory maximálně do výše 200 000 korun.

Dalších deset žádostí uspělo ve výzvě LIFE Partner. Ta má podpořit české žadatele, kteří se jako partneři podílejí na realizaci projektů LIFE schválených v evropských výzvách programu LIFE v programovém období 2014-2020 a 2021-2027. Celková alokace pro národní výzvu LIFE Partner 2024 činí 20 milionů korun.

Další tři projekty uspěly v podpoře určené pro projekty v rámci podprogramu Přechod na čistou energii, v této výzvě bylo alokováno celkem 7 milionů korun. Dalších pět projektů se přihlásilo do průběžné výzvy MŽP na spolufinancování integrovaných strategických projektů, kde alokace činí 120 milionů korun.

Rekordní Evropská výzva

Rekordní byla letos odezva na celoevropskou výzvu k předkládání návrhů v programu LIFE 2024.

„V reakci na výzvu k předkládání návrhů na projekty v oblasti přírody, životního prostředí, klimatu a čisté energie v rámci programu LIFE 2024 bylo přijato 895 žádostí o financování z prostředků EU v celkové výši více než 2,7 miliardy EUR. Počet žádostí se oproti roku 2023 zvýšil o 37 %,“ upozorňuje Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů.

V oblasti Příroda a biologická rozmanitost přišlo 137 žádostí v celkové hodnotě 928 milionů euro, na Oběhové hospodářství a kvalitu života obdržela Evropská komise 265 žádostí v celkové hodnotě 1,5 miliardy euro, do programu Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně přišlo 183 žádostí v celkové hodnotě 1,1 miliardy euro. Dalších 310 žádostí v celkové hodnotě 543 milionů euro se přihlásilo do výzvy Přechod na čistou energii. Evropská unie by měla financovat přibližně dvě třetiny celkových nákladů, zbytek pochází od národních i místních vlád, soukromého sektoru nebo organizací občanské společnosti.

Každý návrh projde nezávislým hodnocením a CINEA (agentura spravující program) oznámí žadatelům výsledky na jaře 2025.

Více informací na: www.program-life.cz