Budoucnost unijní konkurenceschopnosti. Náměstek Kožušník jednal na Radě COMPET o doporučeních z Draghiho zprávy

Budoucnost unijní konkurenceschopnosti v kontextu nedávno zveřejněné Draghiho zprávy, pravidla veřejné podpory v EU nebo česko-lucemburská výzva Evropské komisi k vylepšení vnitřního trhu EU. Tato témata byla předmětem zasedání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET), které se uskutečnilo ve čtvrtek 26. září. Ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu na jednání zastupoval jeho náměstek Edvard Kožušník.

V rámci debaty o budoucnosti konkurenceschopnosti EU uvítaly členské státy nedávné zveřejnění zprávy z pera Maria Draghiho, která detailně popisuje současnou hospodářskou situaci v EU a navrhuje možné další kroky. Věnuje se také detailnější analýze vybraných sektorů a doporučuje přijmout konkrétní návrhy opatření. „Zprávu Maria Draghiho vítáme jako důležitý příspěvek k úsilí posílit konkurenceschopnost Evropy, které má pro EU existenciální význam. Obsahem zprávy se budeme důkladně zabývat na dalších jednáních, už teď ale můžeme vyjádřit jasnou podporu Draghiho apelu na řešení cen energií či návrhům opatření v oblasti obchodní politiky“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Edvard Kožušník.

Itálie v rámci této debaty také vystoupila s apelem na realistickou revizi cílů pro snižování emisí CO2 u osobních automobilů do roku 2035. Česká republika tento návrh ve svém vystoupení podpořila.

Členské státy zároveň diskutovaly o bodech, které by podle nich neměly chybět v připravované Nové evropské dohodě pro konkurenceschopnost. „Klíčovým předpokladem české a evropské konkurenceschopnosti je silný a dobře fungující vnitřní trh, musíme proto stavět na jeho zlepšení a odstraňování administrativních překážek. Aby naše podniky mohly plně využívat jeho výhod, je zásadní zajistit bezpečné a cenově dostupné dodávky energií,“ dodává náměstek Edvard Kožušník. Klíčové bude také zachovávat otevřenou obchodní politiku či zvyšovat úroveň soukromého financování v EU.

S cílem ještě více prohlubovat vnitřní trh navrhla Česká republika společně s Lucemburskem takzvaný non-paper, tedy neoficiální diskusní dokument o prioritách v této oblasti. Dokument adresovaný nové Evropské komisi vyzývá mimo jiné k důslednému vymáhání pravidel vnitřního trhu, snížení administrativní zátěže a vytvoření transparentního regulatorního prostředí. „Podle nás přetrvává roztříštěnost a rozdíly v národních pravidlech v oblasti zboží a služeb. Musíme pracovat na odstranění překážek pro přeshraniční činnost firem a zajistit rovnoměrné uplatňování a důsledné prosazování pravidel EU napříč členskými státy,“ říká náměstek Kožušník s tím, že česko-lucemburský návrh získal podporu celkem až dvaceti členských států.

Zástupci členských států diskutovali také o pravidlech veřejné podpory a o tom, zda by EU měla ponechat v platnosti některá výjimečná opatření zavedená během nedávných krizí i do budoucna. „Krizová opatření, která dočasně uvolnila pravidla pro státní podporu brzy skončí a v našem zájmu není, aby se tato uvolnění stala trvalými. Kdybychom je zachovali, hrozilo by rozdělení vnitřního trhu a prohloubení ekonomických rozdílů mezi členskými státy. Na tato rizika Česká republika upozorňuje dlouhodobě,“ uvedl náměstek Kožušník a dodal: „V konečném důsledku by tímto krokem byla ohrožena i naše konkurenceschopnost, což je zcela nežádoucí.“

Ministři dále na návrh Německa jednali o společném unijním postupu vůči online platformám ze třetích zemí. Německá delegace v této souvislosti upozornila na potřebu vymáhání evropských předpisů. Vedoucí delegací diskutovali také o tom, jak mohou malé a střední podniky lépe využívat výhod vnitřního trhu. Nizozemsko v této souvislosti představilo svůj návrh k tzv. lepší regulaci, který se zaměřuje na to, jak snížit administrativní zátěž pro podniky v době, kdy čelí výzvám zelené a digitální transformace. Česká republika se k tomuto návrhu připojila.