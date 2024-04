Bochemie slaví 120. narozeniny modernizací provozů a expanzí skupiny

Na 120. výročí založení chemického závodu v Novém Bohumíně vrcholí přerod skupiny Bochemie ve významného hráče na poli bateriových technologií. Zároveň pokračuje výrazná přestavba areálu Bochemie zaměřená především na energetickou nezávislost provozu a technologickou modernizaci.

V Bohumíně se začaly akumulátorové hmoty vyrábět už v roce 1951, z široké produktové palety závodu však po desetiletí představovaly jen méně významnou výseč. Od akvizice předního německého výrobce průmyslových akumulátorů GAZ v roce 2019 však skupina Bochemie pokrývá celý výrobní řetězec od základní chemie až po kompletní baterie. V současné době na tento segment její činnosti připadá již zhruba 65 procent obratu skupiny.

Nad rámec výroby nikl-kadmiových článků navíc Bochemie začne dodávat kompletní Li-ion bateriové systémy a úložiště na míru různým průmyslovým odvětvím a aplikacím. Mezi střednědobé plány skupiny pak patří chemická recyklace lithium-iontových článků, což vzhledem k problematické dostupnosti lithia představuje záměr celoevropského významu.

Již několik let také probíhá rozsáhlá rekonstrukce výrobních i administrativních budov mateřského závodu skupiny v souladu se snahou Bochemie o udržitelné podnikání. Projekt zahrnuje zachování a modernizaci historických budov bohumínského závodu, zatímco další investice v řádu desítek milionů korun směřují ke snížení závislosti provozu na energetických vstupech zvenčí. Vysoce komplexní a inovativní řešení jsou založena na úsporách ve spotřebě i vlastní výrobě energie a po dokončení sníží spotřebu provozu o velmi výrazných 55–60 procent. Významným prvkem systému bude úložiště vyvinuté Bochemií a GAZ, které bude s kapacitou 3 MWh patřit mezi jedny z největších baterií v Česku.

„Význam bateriových technologií narůstá i s rozvojem výroby z obnovitelných zdrojů. Využitím bateriových úložišť v rámci výroby z OZE se dlouhodobě zabýváme i nad rámec toho, že tvoří klíčovou součást modernizace našeho provozu v Bohumíně. Například využíváme našich dlouholetých zkušeností a know-how na poli bateriových technologií pro výrobu vlastních bateriových systémů a vývoj pokročilých technologií, které posouvají bezpečnost Li-ion baterií na nejvyšší úroveň. Takové baterie budeme instalovat v našich výrobních areálech a současně je zpřístupníme i dalším výrobním podnikům, provozovatelům distribučních soustav a kritických infrastruktur, stejně jako soukromým i veřejným zařízením s vyšší spotřebou energie,“ vysvětluje Miloslav Vodička, předseda představenstva skupiny Bochemie.

Zásadní modernizace včetně výstavby nových budov čeká také továrnu GAZ v saském Zwickau, která letos mimochodem také slaví kulatiny, a to celých 140 let od svého založení. Skupina Bochemie navíc staví třetí továrnu GAZ v saúdskoarabském Dammámu, na Blízkém východě totiž sídlí někteří z nejvýznamnějších zákazníků GAZ, jako například Saudi Aramco. Zároveň skupina výrazně expanduje na severoamerických trzích poté, co v texaském Houstonu loni na podzim založila dceřinou společnost GAZ Energy.

Celkově nyní Bochemie dodává do více než 120 zemí světa s tím, že přibližně polovina zahraničních zákazníků skupiny jsou odběratelé akumulátorů značky GAZ. Ty se uplatňují jako záložní zdroje v telekomunikacích, distribuci energie, petrochemickém průmyslu, ve výrobních podnicích, v rámci dopravní infrastruktury a v bezpočtu dalších odvětví.