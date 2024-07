Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje aktuální informace oprávněným žadatelům o kompenzace nepřímých nákladů za rok 2023 z řad průmyslových odvětví ohrožených únikem uhlíku

Konkrétní pravidla poskytování kompenzací jsou stanovena v nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, v platném znění. Důležitá je jeho poslední novela č. 450/2022 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2023 a která zpřísnila podmínky pro žadatele.

MPO bude, stejně jako v předchozích dvou letech, žádosti o kompenzace nepřímých nákladů přijímat prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO, a to nejpozději do pondělí 30. září 2024 23.59 hod.

Podávání žádostí prostřednictvím Portálu AIS MPO bude oprávněným žadatelům umožněno v druhé polovině srpna 2024. Přesné datum ohlásíme na našem webu.

Základní informace o oprávněném žadateli:

O kompenzaci nepřímých nákladů může požádat pouze fyzická nebo právnická osoba působící v následujících odvětvích:

Podmínky pro žadatele a co bude potřeba doložit:

Pokud nepodává žádost osoba oprávněná jednat za společnost, bude nutné dokládat elektronicky podepsanou (nebo ověřenou) plnou moc.

K žádosti je nutné doložit následující dokumenty:

1. Čestná prohlášení:

a) čestné prohlášení a úplná informace že žadatel nežádal o poskytnutí jiné veřejně podpory ani podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast podpory de minimis (nařízení Komise č. 1407/2013/EU v platném znění) související s náklady způsobilými ke kompenzaci; v případě, že o takovou podporu žádal, výčet a úplné informace ohledně této podpory, a

b) čestné prohlášení žadatele, že není podnikem v obtížích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (nařízení Komise č. 651/2014/EU v platném znění), kterým se prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem; v případě žadatelů, kteří jsou součástí skupiny podniků na úrovni vnitrostátní nebo nadnárodní, je toto prohlášení doplněno o potvrzení nezávislého auditora, že skupina podniků s výjimkou žadatele není podnikem v obtížích.

Vzory čestných prohlášení jsou ke stažení v příloze;

Provozní údaje uvedené v § 6 odst. 1 písm. c) až j) NV č. 565/2020 Sb. v platném znění, ověřené akreditovanou osobou; Zprávu o provedeném energetickém auditu nebo platný certifikát prokazující, že má žadatel certifikovaný systém hospodaření energií podle normy ČSN EN ISO 50001; Další dokumenty, a to v závislosti na tom, kterou podmínku ze dvou plní (A nebo B) podle níže uvedených ustanovení NV č. 565/2020 Sb., v platném znění:

A) realizoval opatření podle § 4 odst. 4 písm. b): předkládá informaci o implementaci příležitostí ke snížení energetické náročnosti uvedených v souhrnu energetického auditu včetně informace o implementaci příležitostí ke snížení energetické náročnosti v rozsahu požadavků podle § 4 odst. 4 písm. b) nebo obdobnou informaci vyplývající z akčního plánu, pokud žadatel zavedl systém hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001.

B) v kalendářním roce 2023 spotřeboval alespoň 30 % bezemisní elektřiny ze své celkové spotřeby, a to podle § 4 odst. 5 věty druhé: dokládá buď:

a) energetickým posudkem obsahujícím objem výroby elektřiny z bezuhlíkových zdrojů v místě nebo v jeho okolí, či

b) smlouvou o nákupu bezuhlíkové elektřiny spolu s vyúčtováním o odebrané elektřině na základě této smlouvy (Pozn.: dlouhodobou smlouvou o dodávce obnovitelné energie za pevnou či indexovanou cenu – tzv. Power Purchase Agreement (PPA)) anebo

c) prohlášením o uplatněných zárukách původu elektřiny.

Upozornění:

1. VYKAZOVÁNÍ ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ

Pro ty žadatele, kteří podali v letech 2022 nebo 2023 žádost/i o kompenzace za rok/y 2021 a 2022 a prokazovali realizaci opatření podle § 4 odst. 4 písm. b) NV č. 565/2020 Sb., v platném znění na základě energetického auditu nebo akčního plánu: v roce 2024 v žádosti o kompenzace za rok 2023 nelze vykázat stejná opatření, která byla vykázána loni/předloni. Pokud však bylo úsporné opatření v předchozích letech jednoznačně rozděleno na etapy, je nezbytné přesně a nezaměnitelně vykázat, jak pokračuje, a doložit.

2. SLUČITELNOST S JINOU VEŘEJNOU PODPOROU – NADMĚRNÝM MAJETKOVÝM PROSPĚCHEM ZE „ZASTROPOVANÉ CENY ELEKTŘINY“ V ROCE 2023 dle nař. vlády č. 298/2022 Sb., v platném znění

Jak kompenzace, tak i zastropované ceny elektřiny v roce 2023, jsou formami veřejné podpory. Obě tyto formy veřejné podpory mají společné to, že způsobilými náklady jsou náklady vynaložené za zvýšené ceny elektřiny, proto mají vztah ke stejným způsobilým nákladům.

Jelikož přiznaný majetkový prospěch ze zastropování elektřiny za rok 2023 je vůči MPO vykazován podle odběrných míst, bude tak možné ztotožnit takové místo se zařízením, které je způsobilé pro kompenzační nárok. Znamená to, že u žadatelů o kompenzace nepřímých nákladů majících více odběrných míst, budeme započítávat jen taková, která jsou zařízením/i jasně souvisejícím/i s kompenzační potřebou. Nadměrný majetkový prospěch je třeba uvést v čestném prohlášení.

V případě posuzování žádostí o kompenzace nepřímých nákladů žadateli, kteří měli nadměrný majetkový prospěch se bude uplatňovat kumulační pravidlo: pokud získaný nadměrný majetkový prospěch převyšuje výši kompenzační potřeby, nebude možné kompenzaci nepřímých nákladů poskytnout; pokud je získaný nadměrný majetkový prospěch nižší než výše kompenzační potřeby, odečte se od výše kompenzační potřeby a ta se poskytne ve snížené výši.

3. K ZÁRUKÁM PŮVODU ELEKTŘINY

Elektřina vyrobená z jaderných zdrojů je nadále považována za elektřinu z bezuhlíkových zdrojů. Pro prokázání elektřiny z jaderných zdrojů je třeba nově využít záruky původy elektřiny. Musí jít o záruky původu vydané a uplatněné dle ust. §§§ 45, 45a a 45b zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v platném znění, které jsou evidovány v informačním systému Evidence záruk původu a provozovaném společností OTE a.s. (Pozn: Operátor trhu OTE a.s. rozšířil v roce 2023 možnosti vydávání záruk původu, a to na veškerou elektřinu vyrobenou a dodanou do přenosové nebo distribuční soustavy ČR.)

Informační systém AIS MPO

Žádosti bude možné podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO: aisportal.mpo.cz.

Pokud se žadatel do systému registroval již v rámci předchozích programů vypisovaných MPO nebo žádal o kompenzace nepřímých nákladů za kalendářní roky 2020, 2021 nebo za rok 2022, nová registrace není nutná.

Ověření identity žadatele probíhá prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu https://www.identitaobcana.cz/.

Vzor čestného prohlášení, kdy žadatel nepožaduje a/nebo nebyla mu poskytnuta jiná veřejná podpora související s náklady způsobilými ke kompenzaci[docx, 33 kB]