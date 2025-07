Zprávy o trhu EU ETS: 28. 7. 2025

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec25 dosáhla €71,34 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec25).

DMA přehled (klouzavý průměr):

20denní průměr (DMA20): €70,64

30denní průměr (DMA30): €71,41

50denní průměr (DMA50): €71,91

100denní průměr (DMA100): €70,11

200denní průměr (DMA200): €71,31

Týdenní aukční nabídka:

Nabídka na primárním trhu klesá o 15,5 % t/t, jelikož chybí polská aukce – což znamená výpadek 2,07 milionu. EUA. Celková nabídka EU klesá na 11,3 milionu. oproti 13,4 milionu. minulý týden.

Počasí:

Většina Evropy zažije tento týden mírnější teploty pod sezónním průměrem. Sezónní maxima byla pravděpodobně již dosažena – nejteplejší dny léta máme tedy zřejmě za sebou. Itálie má zůstat pod sezónním průměrem až do konce léta. Předpověď počasí tak aktuálně výraznější vliv na trh s EUA mít nebude, pokud se nezmění.

Vodní energie:

Švýcarské nádrže nadále stoupají, ve Francii poklesly. Hydrologická bilance se zlepšila ve středozápadní Evropě, ale zhoršila se v severských zemích. Francouzské nádrže k 15. červenci dosáhly 72 % kapacity, ve srovnání s 86,4 % před rokem.

Hladiny řek:

Hladina Rýna v Kaubě po silných deštích stoupla na 1,6 m - stále pod 5-letým průměrem (2,0 m), ale daleko od extrémního sucha z roku 2022. Vzhledem k současné srážkové prognózy je riziko vážných omezení nízké.

Ekonomický výhled:

Trumpovy hrozby cel (např. 30 % na Mexiko) zvyšují nejistotu. EU uzavřela s Trumpem dohodu zahrnující jednostranná cla 15 % na většinu zboží z EU, žádné na americký export, závazek EU nakoupit energii za 750 miliard. USD a investovat 600 miliard. USD v USA. Čína má odklad termínu o 90 dní. Zasedání JMMC OPEC 28. července nebude mít rozhodovací pravomoc. Fed pravděpodobně ponechá sazby nezměněné (4,25–4,5 %).

Ziskovost fosilní výroby:

Roční Clean Dark Spread v Německu stagnuje na -17,5 €/MWh. Měsíční CDS se mírně zhoršil (-20 €/MWh). Roční Clean Spark Spread se zlepšil na -13 €/MWh, měsíční na -18,3 €/MWh.

Opce:

Klidný týden. Na call stranách vzrostl zájem o úrovně €200 (+10%) a €90 (+6%), €100 kleslo o 1%. Na put stranách beze změn.

Výhled:

Po minulém růstu +2,1% a v závěru července trh očekáváme do strany, s možným testováním spodní hranice pásma €69–€72. Publikace EEX aukčního kalendáře by mohla trh mírně zatlačit dolů, i když by to již mělo být započteno. Pokud akciové trhy ožijí po celních správách, mohou podpořit býčí náladu – zejména pokud se €71,31 (200-DMA) potvrdí jako podpora.