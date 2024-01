Unikátní velkostroj RK 5000 zůstane ve virtuálních prohlídkách

zdroj: Sev.en

Jednou z největších atrakcí Uhelného safari je dlouhodobě návštěva skrývkového rýpadla RK 5000, které pracovalo v lomu ČSA a je největším strojem svého druhu u nás. Jeho technický stav už několik měsíců návštěvy veřejnosti neumožňoval, a proto bylo rozhodnuto o naskenování celého stroje a vytvoření 3D modelu pro budoucí virtuální prohlídky jeho interiéru.

Skupina Sev.en Česká energie nyní jedná s Ústeckým krajem o možnosti zachování rýpadla RK 5000 jako technické památky a jeho přesunu z místa, kde nemůže stát vzhledem k dalším plánům na budoucí restrukturalizaci regionu a využití zbytkové jámy lomu ČSA po ukončení těžby. Přesun velkostroje na příhodnější stanoviště by v případě, že zůstane jako stálá připomínka hornické historie regionu, zajistí Severní energetická ze skupiny Sev.en Česká energie.

Na technickém zajištění akce by se podíleli zaměstnanci těžební společnosti, kteří původně na velkostroji pracovali. Nutná by byla rovněž nezbytná rozsáhlá úprava terénu, aby velkostroj mohl na nové stanoviště odkráčet po trase, jejíž sklon by nepřesáhl pět procent.

Pro vytvoření modelu velkostroje se skupina Sev.en Česká energie spojila s týmem studentů a odborníků na virtuální realitu. Studenti Slezské univerzity v Opavě celý stroj naskenovali a specialisté firmy Most Creative Space z těchto dat vytvořili trojrozměrný model. Při přípravě pomáhali též odborníci z útvaru hlavního mechanika těžebních společností, které stroj v minulosti využívaly.

„Výsledkem jsou dvě verze virtuální prohlídky velkostroje. K rozsáhlejší zájemci potřebují 3D brýle a umožňuje pohyb přímo po velkostroji. Tuto prohlídku umožníme zájemcům při mimořádných akcích, jako je například Mostecká slavnost a oslava Dne horníků,“ vysvětluje mluvčí těžebních společností skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková a dodává: „Neméně zajímavá ovšem je i jednodušší verze nevyžadující 3D brýle, která bude velmi podobná virtuálním prohlídkám například galerií nebo muzeí.“ 3D prohlídku mohli v listopadu poprvé vidět zaměstnanci společností skupiny Sev.en Česká energie a jednodušší varianta prohlídky bude od ledna přístupná na webu Uhelného safari.

Korečkové rýpadlo RK 5000 sloužilo k dobývání skrývkové horniny v uhelném lomu ČSA. Pohybovalo se díky dvěma kráčejícím hydraulickým podvozkům, přičemž hlavní má vnější průměr 33 metrů a podvozek spojovacího mostu 10 metrů. Gigant mezi skrývkovými rýpadly dosahuje výšky 40 metrů a délky 160 metrů. Celý kolos váží 5 500 tun a za hodinu dokázal odtěžit až 4 450 metrů krychlových horniny.

Unikátní částí stroje je korečkový řetěz vážící téměř 230 tun a měřící bezmála 140 metrů. Jeho pohon zajišťovaly dvě převodové skříně (každá o hmotnosti 75 tun) a dva elektromotory o příkonu 1,6 MW, které řetězu dodávaly sílu až 324 tun. Stavba rýpadla začala v roce 1980 přímo v lomu, v roce 1983 začal jeho zkušební provoz. Stroj byl odstavený v roce 2016. Za celou svou éru vytěžil téměř 154 milionů kubíků zeminy a odpracoval 90 tisíc provozních hodin, což odpovídá zhruba deseti a půl letům nepřetržité těžby.