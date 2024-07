Summit o evropské konkurenceschopnosti v rámci maďarského předsednictví Rady EU

V centrále Skupiny MOL se uskutečnilo první neformální zasedání evropské Rady pro konkurenceschopnost. Akce proběhla v rámci maďarského předsednictví Rady Evropské unie. Zástupci členských států v Budapešti diskutovali o hospodářských výzvách, kterým Evropa aktuálně čelí. Průmyslové subjekty zde zdůraznily, že klíčem k úspěšné zelené transformaci je posílení evropské konkurenceschopnosti, což vyžaduje spolupráci a příznivé prostředí pro rozvoj průmyslu ze strany EU.

Ministři a tajemníci členských států EU odpovědní za konkurenceschopnost regionu se včera sešli v areálu MOL Campus v Budapešti na úvodním neformálním zasedání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET). Hlavním tématem akce bylo zachování a posílení konkurenceschopnosti Evropy. Na akci vystoupili Zoltán Áldott, předseda dozorčí rady skupiny MOL, a Marco Mensink, generální ředitel Evropské rady chemického průmyslu (CEFIC).

„Je v zájmu nás všech, aby Evropa zůstala silná a konkurenceschopná. To však vyžaduje spolupráci mezi průmyslovými subjekty a evropskou politikou. Žádáme proto vedení Evropské unie, aby klíčovým hráčům na trhu namísto nadměrných regulací a administrativní zátěže poskytlo předvídatelnou a realistickou představu budoucnosti. Klimatický balíček ‚Fit for 55‘ je skvělou vizí, ale Evropa potřebuje plán, který by řešil reálné a aktuální výzvy, tedy spíše ‚Fit for Reality‘. Skupina MOL dlouhodobě plní zelené cíle EU a zároveň hraje klíčovou roli v zajišťování energetické bezpečnosti v regionu střední a východní Evropy. Jsme plně odhodlaní v zelené transformaci pokračovat a urychlit ji, ale potřebujeme k tomu vhodné prostředí,“ uvedl ve svém uvítacím projevu Zoltán Áldott, předseda dozorčí rady Skupiny MOL.

Na obavy o konkurenceschopnost regionu upozornily evropské průmyslové subjekty již letos v únoru, kdy celkem 73 vedoucích představitelů z téměř 20 odvětví vydalo společné prohlášení adresované Alexandru De Croovi a Ursule von der Leyen. Podle prohlášení, známého jako Antverpská deklarace, závisí úspěšný přechod na zelenou energii právě na konkurenceschopnosti evropského regionu. Od té doby podepsalo prohlášení více než 1 200 organizací a nadále pokračují snahy pro vytvoření konsensu v rámci budoucího směřování evropského průmyslu, což bylo i předmětem budapešťského summitu.

Účastníci setkání se shodli, že pro úspěšnou energetickou transformaci průmyslu a podporu evropské konkurenceschopnosti je ze strany evropských politiků potřeba zohlednit následující body: