Stát má strategické zásoby ropy téměř na 90 dní. Aktivovat se je nyní nechystá

Ministerstvo průmyslu a obchodu řeší situaci vzniklou pozastavením dodávek přes ropovod Družba se všemi relevantními partnery. Na možné dopady je Česká republika připravena. U státní společnosti MERO ČR jsou uskladněny operativní zásoby ropy, kterými bude možné dodávky do litvínovské rafinérie krátkodobě nahradit.

„Kvůli zastavení dodávek ropy přes ropovod Družba jsme v kontaktu se všemi relevantními aktéry, se kterými hledáme cestu, jak situaci vyřešit. Další dny ukážou, jestli se jedná o další eskalaci energetické války ze strany Ruska, nebo o technický problém v platbách,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V případě potřeby disponuje Česká republika také zásobami ve státních hmotných rezervách, které vydrží téměř na 90 dnů průměrných denních dovozů předchozích let. K jejich aktivaci se však nyní Správa státních hmotných rezerv nechystá. Podle informací společnosti MERO ČR by měl být výpadek vyřešen v řádu dnů. Také v roce 2019 došlo k výpadku dodávek ropy přes ropovod Družba přibližně na měsíc a koneční spotřebitelé to nepocítili.

Kromě Družby je ropa do České republiky přepravována také přes ropovod IKL, napojený na ropovod TAL. „Jeho kapacitu se minulý měsíc podařilo mírně navýšit. Nyní naše vláda připravuje další projekt navýšení ropovodu TAL, aby se Česko od ruské ropy mohlo odpojit úplně,“ dodává ministr Síkela.

Primárně je ropa z Družby využívána v rafinérii Litvínov, ropovod IKL dodává ropu hlavně do rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Přes ropovod Družba do České republiky proudí přibližně polovina z ročního dovozu až 8 milionů tun ropy. Druhá polovina je do země přepravována přes ropovod IKL.