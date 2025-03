Start-up VUT optimalizuje využití obnovitelné energie díky umělé inteligenci

Efektivní využívání energie z obnovitelných zdrojů s pomocí algoritmů umělé inteligence. To je vize a cíl nového Start-upu VUT – společnosti FT4U Company. Tento inovativní podnik, založený doktorandy z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT (FEKT VUT), přináší na trh inteligentní software Wattee. Ten optimalizuje řízení energetických toků v bytových i firemních komplexech, a tím výrazně snižuje náklady na spotřebu energií.

„Na vzniku našeho start-upu má jednoznačnou zásluhu VUT. Vystudovali jsme zde, získali vhled do oboru a díky univerzitě děláme to, co děláme. Považujeme za důležité se k ní přihlásit a propagovat, že právě na VUT vznikají úspěšné start-upy. Těšíme se na další prohlubování této spolupráce,“ uvedl při podpisu start-upové smlouvy Lukáš Jablončík, zakladatel a výkonný ředitel FT4U Company. S projektem Wattee se v loňské univerzitní soutěži Cena podnikavosti studenta VUT umístil na sdíleném prvním místě.

„Těší mě, že na VUT pokračujeme v rozšiřování rodiny start-upů a spin-offů a přenosu univerzitního know-how do praxe. Pro VUT se jedná o jeden z nejlepších způsobů prezentace schopností univerzity navenek i dovnitř a potvrzení relevance dosahovaných výsledků. Současně je třeba zvyšovat povědomí o tom, že podnikání a podnikavost nejsou v rozporu s posláním akademického prostředí a naopak jej výrazně obohacují. Zkrátka podnikání univerzitám ‚sluší‘ a podpora mu náleží zcela oprávněně. Zástupci start-upů a spin-offů VUT proto mohou počítat s právním či marketingovým poradenstvím nebo s možností podpory inkubace v počáteční fázi rozvoje podnikání, například ve spolupráci s inovační agenturou JIC nebo Technologickým parkem Brno,“ připomněl během setkání se zástupci FT4U rektor Ladislav Janíček.

Od řízení dobíjecích stanic k inteligentnímu energetickému managementu

Společnost FT4U vznikla v roce 2021, kdy se dali dohromady tři doktorští studenti FEKT VUT – Lukáš Jablončík a Michalové Mikulášek a Ružička. Začali s realizacemi řídících jednotek pro dobíjecí stanice. Postupně se však jejich zaměření rozšířilo na komplexní řízení energetických systémů celých budov a areálů. Tak vznikl produkt Wattee s globálními ambicemi. „I když se nyní věnujeme převážně realizacím, chceme se stále více přesouvat do segmentu prodeje softwarových řešení pro dobíjecí stanice a energetický management. Cílíme na bytové domy, firemní budovy, lokální distribuční soustavy a municipality – tedy místa s vyšší spotřebou elektrické energie,“ přiblížil Jablončík.

Wattee má nejen ekologický, ale především ekonomický přínos. „Aby lidé měli motivaci stavět obnovitelné zdroje a nakupovat elektroauta, tak jim to musí dávat ekonomický smysl. To znamená maximalizovat zisk z prodeje přebytečné energie a naopak minimalizovat náklady na nabíjení a další spotřebu. Wattee proto pracuje nejen s fotovoltaikou, ale i s bateriovými úložišti, virtuálními elektrárnami a spotovými cenami energií. Díky tomu dokážeme například zkrátit návratnost investice do solárního systému až o dva roky,“ vysvětlil Jablončík.

Umělá inteligence jako cesta k plně autonomnímu řízení energií

Budoucnost energetiky vidí v pokročilých technologiích umělé inteligence. „Naším ultimátním cílem, naším ‚Marsem‘, je systém, který automaticky vyhledává a realizuje nejvýhodnější energetické strategie. Klíčem je neustálý sběr provozních dat, jejich analýza v cloudu a autonomní rozhodování v reálném čase – o spotřebě, výrobě, uložení energie nebo o výhodném prodeji či nákupu,“ představil princip systému Lukáš Jablončík a dodal, že vše se děje na pozadí, bez zásahu uživatele. Cílem je, aby každý starosta obce nebo správce objektu s nainstalovaným systémem Wattee nemusel aplikaci ani otevřít. „Nejlepší verze softwaru je ta, o které nikdo neví,“ řekl s nadsázkou Jablončík.

První úspěchy v zahraničí

Vzhledem k velikosti trhu v České republice je pro FT4U klíčový především zahraniční trh. „V oblasti řízení dobíjecích stanic ve sloupech veřejného osvětlení patříme mezi světovou špičku. Naším dosud největším projektem byla dodávka 360 řídících jednotek pro nabíjecí stanice ve sloupech veřejného osvětlení v litevském Vilniusu. Menší zakázky máme také v Dánsku, Velké Británii, Maďarsku a na Slovensku,“ popsal Jablončík.

Smysluplné využití energie místo jejího plýtvání

V poslední době se v energetice objevují kontroverzní „mařiče přebytečné energie“ – zařízení, která spotřebovávají přebytečnou elektřinu, často bez dalšího účelu nebo využití. Lukáš Jablončík k tomu uvedl: „Mnoho lidí si spočítalo, že jde aktuálně o nejjednodušší způsob, jak odebrat energii ze sítě. Pokud ovšem chceme efektivnější a smysluplnější řešení, potřebujeme v ČR více bateriových úložišť, elektroaut a robustnější přenosovou soustavu. Elektromobilita a fotovoltaika jsou spojené nádoby – čím více elektroaut, tím lépe umíme využít přebytky z obnovitelných zdrojů.“

FT4U a jeho zakladatelé si uvědomují, že udržitelné technologie vyžadují čas, strategické plánování a také vizionářský přístup. Odmítají pesimistický pohled na změny v energetice. „Každá technologie má svou vývojovou křivku. Například bateriové systémy se neustále zlepšují – jsou levnější, mají vyšší kapacitu a nižší hmotnost. Klíčová otázka není jen, kde budeme za deset nebo patnáct let, ale jak bude vypadat planeta v roce 2100 nebo 2200,“ uzavřel Jablončík.

Nejnovější start-upy VUT – od monitoring úniku paliva až po odborné poradenství ve stavebnictví

Start-up FT4U a jeho produkt Wattee doplňuje čtveřici projektů, které se během uplynulých 9 měsíců zařadily pod univerzitní ochrannou známku. V červnu získal novou formu Start-upu VUT studentský projekt TechMountain, zaměřený na monitoring úniku paliva z železničních cisteren. Krátce poté se připojili zástupci MaNoSens, zaměřeného na optimalizaci spotřeby energie, a BIOM Research Project, který se věnuje udržitelnému rozvoji měst. Na konci roku 2024 pak vznikl Start-up VUT Forenzio, který nabízí odborné poradenství ve stavebnictví.