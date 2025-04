Správní poplatky za menší studny a čistírny odpadních vod se sníží na 5 tisíc korun

Ve sbírce zákonů vyšla novela zákona, která přesouvá menší studny a čistírny odpadních vod (ČOV) mezi „jednoduché stavby”. Tímto dojde ke snížení správního poplatku na polovinu dnešní sazby, tedy ze současných 10 tisíc na 5 tisíc korun. Změna bude účinná od 1. srpna 2025.

Změna se týká studní využívaných pro provoz běžného rodinného domu nebo objektu pro rodinnou rekreaci, tedy s odběrem vody do 6 000 m3 za kalendářní rok. U čistíren odpadních vod je parametr nastavený do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, tedy osob, které budou k čistírně trvale napojeny. Dokumentaci stavby vypracuje projektant.

„K přílišnému navýšení poplatků za tyto stavby došlo jejich zařazením do kategorie tzv. ostatních staveb v novém stavebním zákoně. Správní poplatek 10 tisíc je tam stejný napříč celou kategorií. Řešením tak byl právě jejich přesun do jednoduchých staveb, a to se nám povedlo. Díky této změně také nebude potřeba prováděcí projektová dokumentace a stavba nebude vyžadovat kolaudaci. Ještě větší snížení správního poplatku by bylo pro stavebníky spojeno s vyššími byrokratickými nároky a souvisejícími náklady,” vysvětlil ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.

Nový stavební zákon, který je účinný od 1. 7. 2024, zjednodušuje projektování a povolování staveb. Pro zjednodušení povolování zavádí kategorie staveb podle jejich složitosti. Poplatky v rámci jednotlivých kategorií staveb jsou v jednotné výši. Poprvé od roku 2005 došlo také k navýšení správních poplatků, a to zejména s přihlédnutím k inflaci za toto období. U některých úkonů souvisí také se zvýšením jejich náročnosti a souvisejících nákladů. Stavební zákon naopak snižuje nároky stavební a projektovou dokumentaci, což stavebníkům některé náklady zlevňuje.

Ve stavebním zákoně dojde k 1. 8. 2025 i k dalším změnám. U jednoduchých staveb budou nově zpracování projektové dokumentace autorizovanou osobou vyžadovat pouze stavby pro bydlení, rodinnou rekreaci a vodní díla. Kolaudace ve stejné kategorii bude nutná jenom u staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.