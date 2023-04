SmVaK Ostrava investoval do výroby a distribuce pitné vody téměř 6,5 miliardy korun

Na investice je v letošním roce připraveno 657 milionů a na opravy 318 milionů. Veškeré prostředky pocházejí z vlastních zdrojů SmVaK Ostrava.

Do páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu Ostravského oblastního vodovodu bude v roce 2023 směřovat 185 milionů korun, do navazující vodovodní sítě a související infrastruktury více než 300 milionů korun, do odvádění a čištění vody odpadní bude alokováno 478 milionů korun. Nejvýznamnější zahájenou stavbou v oblasti Ostravského oblastního vodovodu bude start modernizace strojně-technologického zařízení a automatizovaného systému řízení Úpravny vody Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku.

Ta jako zdroj surové vody využívá údolní nádrž Morávka na stejnojmenné řece v Beskydech, která aktuálně také prochází rekonstrukcí. Modernizace úpravny bude probíhat několik let a naplánované náklady jsou zhruba 140 milionů korun. Pokračovat bude druhou etapou také rekonstrukce přivaděče Záhumenice – Bělá u Ostravy, která si celkem vyžádá 86 milionů korun. Dokončena bude komplexní sanace vodojemu Baška nad stejnojmennou nádrží na Frýdecko-Místecku.

V oblasti lokálních zdrojů podzemní vody bude modernizována stavební a technologická část odkyselovací stanice v Hněvošicích, v Chlebičově bude uveden do provozu nový vrt. Náklady na každou z těchto dvou akcí dosáhnou zhruba pěti milionů korun. V Odrách bude dokončena výstavba nové úpravny vody a související infrastruktury, což posílí spolehlivost a kapacitu dodávek pitné vody ve městě a umožní jeho další rozvoj s ohledem na možnost připojování nových odběratelů na vodovodní síť. V sousedních Jakubčovicích nad Odrou bude dokončena komplexní modernizace odkyselovací stanice. V oblasti navazujících vodovodních sítí a související infrastruktury budou sanovány například vodojemy v Jablunkově-Alžbětinkách, Loukách, Vítkově nebo Opavě.

Významnou obnovou projde vodovodní infrastruktura například v Malých Hošticích na Opavsku, dokončena bude výměna přívodních řadů skupinového vodovodu Melč na Opavsku, která si celkem vyžádá zhruba 40 milionů korun. Vodovodní řady projdou obměnou například v Bílovci v ulici Na Samotě, ve Fulneku, v Novém Jičíně v Revoluční ulici, ve Štramberku na Zauličí nebo v Kopřivnici na ulicích Záhumenní a Kpt. Jaroše. Dokončen bude také významný projekt výměny vodovodních řadů za téměř 40 milionů korun v Sedlnicích a Bartošovicích na Novojičínsku.

V oblasti odvádění a čištění odpadních vod bude dokončena rekonstrukce biologické části a kalového hospodářství v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku, která si celkově vyžádá více než 30 milionů korun. Ve stejné obci pod masivem Ondřejníku budou letos rekonstruovány odlehčovací komory kanalizační sítě za více než 13 milionů korun. V Albrechticích u Českého Těšína bude za více než 20 milionů korun dokončena rekonstrukce a oprava technologické a stavební části místní čistírny odpadních vod. Vstupní čerpací stanice bude za více než pět milionů korun modernizována v čistírně odpadních vod v Karviné.

Více než 35 milionů korun si vyžádá výstavba kalové koncovky čistírny odpadních vod v Kopřivnici. Zahájena bude také významná rekonstrukce čistírny odpadních vod v Dolním Benešově na Opavsku, která bude dokončena v následujícím roce. V provozech čistíren odpadních vod v Paskově, Soběšovicích nebo Lučině se bude řešit technologie chemického srážení fosforu.

V oblasti kanalizačních sítí bude zahájeno několik rekonstrukčních projektů v Opavě, Frenštátu pod Radhoštěm, Štramberku, Třinci, Jablunkově nebo Fulneku. Dvě významné akce rekonstrukce kanalizačních stok se připravují také v Paskově.

Od roku 2000 investovaly SmVaK Ostrava do výroby a distribuce pitné vody téměř šest a půl miliardy korun. Téměř pět a půl miliardy směřovalo do odvádění a čištění vody odpadní. Celkem tedy společnost investovala 12 miliard korun a další významné prostředky využila na opravy a údržbu majetku.