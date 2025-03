Sdílením zkušeností k úspěšnému sdílení energie: Platforma Zakládání energetických společenství propojuje pilotní projekty

Jak nastavit ekonomiku sdílení elektřiny? Jak společenství spravovat, a který software je k tomu nejvhodnější? Co dělat s tím, když obchodník s elektřinou chce sdílení penalizovat? To jsou jedny z klíčových otázek, které aktuálně řeší vznikající energetická společenství po celé České republice. Odpovědi na ně pomáhá hledat Platforma zakládání energetických společenství, která vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí (MŽP) a propojuje úspěšné žadatele z výzvy Národního plánu obnovy.

Na osobním setkání s ministrem Petrem Hladíkem se zástupci těchto projektů sešli, aby sdíleli své zkušenosti, navázali spolupráci a společně hledali cesty, jak posunout komunitní energetiku vpřed. Díky interaktivním diskuzím v rámci regionálních i tematických skupin účastníci nejen získali užitečné poznatky, ale také si odnesli konkrétní kontakty a nové možnosti spolupráce. Témata zahrnovala spolupráci s dodavateli podkladových studií, pilotní provoz v rámci aktivního zákazníka, ekonomiku sdílení elektřiny či podporu ze strany samospráv.

„Některé týmy už řeší první sdílené kilowatthodiny mezi členy společenství, jiné hledají optimální model financování a správu provozu. Výzvy se liší podle velikosti projektů i lokality, kde vznikají – od městských energetických družstev až po komunitní projekty v malých obcích. Sdílení zkušeností je klíčové pro úspěch těchto různorodých pilotů komunitní energetiky. Vidíme, že se daří vytvářet síť odborníků a projektů, které se mohou navzájem inspirovat a pomáhat si. To je přesně ta synergie, kterou chceme,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Díky Platformě se daří propojovat různé projekty ze všech koutů České republiky, které mají podobné i velmi specifické problémy. Od Šumavy po Stolové hory a od Bíliny po Jablunkovsko energetická společenství řeší, jak nastavit ekonomiku, výběr software pro sdílení nebo jaký obchodník je nebude za sdílení penalizovat. Odpovědi na tyto a další otázky přispívají k vytváření komplexního know-how o realizaci i provozu energetických společenství, které pomůže i dalším projektům komunitní energetiky,” doplnil Áron Tkadleček, vedoucí projektové pracovní skupiny UKEN a expert na komunitní energetiku Hnutí DUHA.

„Úspěšně jsme zvládli porodní problémy, jednotlivá společenství se pomalu pouští do sdílení a my až nyní vidíme, jak obrovskou výzvu představuje zapojení tisíců členů do společenství. Tito budoucí členové většinou neznají detaily ani legislativní, ani technické. O to větší nasazení musí průkopníci – zakladatelé vynaložit, aby své komunity rozpohybovaly. Na suchu se nikdo plavat nenaučí, teprve reálné sdílení nám postupně ukazuje, na čem ještě musíme zapracovat, a to včetně dalších úprav zákonů a dotačních výzev, které často omezují žadatele v možnosti sdílet vyrobenou elektřinu,” vyhodnotil začátky energetických společenství Jiří Krist, předseda Národního centra podpory energetických komunit.

O Platformě Zakládání energetických společenství

Platforma funguje od podzimu 2024 a podporuje spolupráci mezi projekty podpořenými ve výzvě Národního plánu obnovy č. 7/2023 Podpora zakládání energetických společenství. Ministerstvo životního prostředí zatím podpořilo 53 projektů celkovou dotací o výši 98,15 milionů korun a 3 projekty ještě čekají na rozhodnutí o poskytnutí dotace. Platformy se účastní zástupci podpořených projektů, MŽP, Státní fond životního prostředí, Energetický regulační úřad, Unie komunitní energetiky a Národní centrum podpory energetických komunit.