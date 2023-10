REACH na mrtvém bodě? EU v tichosti odkládá revizi nařízení

Podle dostupných informací se zdá, že Evropská komise odložila na neurčito slíbenou revizi nařízení REACH, která měla být dokončena do konce letošního roku. Není jasné, kdy bude návrh předložen.

Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, kterému se zkráceně říká REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek) nabylo účinnosti v roce 2007. Od té doby REACH zajišťuje fungování společného trhu pro chemické látky a ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky chemických látek.

REACH se zaseknul

V rámci Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek Komise v roce 2020 slíbila, že nařízení bude přezkoumáno. Přezkum byl ale od té doby několikrát odložen, a to až do konce letošního roku. Nyní se dle dostupných informací zdá, že revize bude znova odložena až na červen příštího roku, kdy bude po evropských volbách. „Můžeme si to vyložit tak, že REACH nebude předložen před koncem tohoto mandátu,“ řekl minulý týden Peter Liese, německý zákonodárce ze středopravé Evropské lidové strany (EPP).