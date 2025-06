Průmysl v dubnu pokračoval v růstu, nastává mírné oživení?

Průmyslová produkce v dubnu meziročně reálně vzrostla o 2 %, samotný zpracovatelský průmysl vzrostl o 0,9 %. Na výsledku se podepsala především nízká loňská srovnávací základna ve výrobě elektřiny a dále pak solidní výkon potravinářství a elektrických zařízení. K pozitivním číslům naopak nepřispěl meziroční pokles výroby motorových vozidel či strojírenství.

„Dnes zveřejněné výsledky za průmyslovou produkci v dubnu jsou poměrně dobrou zprávou v kontextu všech nejistot a ne zcela příznivých podmínek. I přes výkyvy a rozdíly v jednotlivých sektorech a slabší výsledky posledních let představuje vývoj v letošním roce zatím určitou stabilizaci. Průmysl nakonec přispěl i k pozitivním výsledkům HDP za první čtvrtletí. To do jisté míry koresponduje i s meziročním růstem dubnových nových zakázek dle ČSÚ. Stejně tak firmy ve společném šetření SP ČR a ČNB na konci března byly optimističtější v očekávání budoucích zakázek či investic,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

„Na zásadnější závěry je ale stále velmi brzy a je nutno zachovávat opatrnost v dalším výhledu. Mnohé firmy se stále potýkají s řadou překážek od cen energie až po nejistoty na trzích kolem celních opatření. Pokračují také revize mírnící odhady růstů řady zahraničních ekonomik. Ostatně ačkoliv je výkon průmyslu jako celku za první čtyři letošní měsíce poměrně příznivý (růst o 1 %), samotný zpracovatelský průmysl za stejnou dobu stagnoval,“ doplňuje Bohuslav Čížek.

