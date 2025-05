Právě končící topná sezóna byla mírně nadprůměrná

Po minulé topné sezóně, která byla nejteplejší za více než 60 let, se klimatické podmínky v topném období vrátily do průměru. S topením se začalo v září a radiátory hřály ještě na konci května. Aktuálně končící topné období 2024/2025 bylo v porovnání s minulým teplejší pouze v lednu. Vlivem počasí byla potřeba tepla v topném období od září do května proti minulému vyšší skoro o čtvrtinu (24,2 %), ale desetiletý průměr překonala jen o 3,6 %.

„Ačkoliv v porovnání s minulým topným obdobím byla potřeba tepla v letošní zimě výrazně vyšší, překročila desetiletý průměr jen mírně v řádu nižších jednotek procent. To se sice projevilo zvýšenou spotřebou tepla v letošní zimě, ale desetiletý průměr byl překonán jen zanedbatelně,“ komentuje skončenou topnou sezonu Jiří Vecka, ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení ČR.

Končící topná sezóna byla třetí nejchladnější za posledních 10 let a překonaly ji jen sezóny 2020/2021 a 2016/2017. Průměr dekády překonaly ještě tři další zimy, zatímco nejteplejší topné období od roku 1960 bylo to minulé 2023/2024, kdy byly splněny podmínky pro vytápění jen ve 199 dnech. Od začátku loňského září do konce letošního května to bylo ve 243 dnech. Od roku 2010 bylo topných dnů průměrně 234. Začátek letošního roku od ledna do května se teplotně pohyboval kolem 10ti letého průměru (102,8 %).

Domácnosti už by měly mít doma také konečné vyúčtování spotřeby tepla pro vytápění a ohřev vody za loňský kalendářní rok 2024. Ten byl na začátku mimořádně teplý a na podzim průměrný. Domácnosti se tak při správně nastavených zálohách, které se zpravidla určují podle průměrné spotřeby několika posledních let, nemusí obávat nedoplatků za teplo z tepláren.

Poznámky:

Otopné období: Začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí ČHMÚ. Teplárny začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 °C a není očekáván další den vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.

Dodávka tepla mimo topnou sezónu: Je možné podle výše uvedené vyhlášky za splnění daných podmínek: Základní podmínkou je souhlas minimálně dvou třetin konečných spotřebitelů (bytů), dále vyžadovaný průběh venkovních teplot (pokračující chladné počasí i v červnu) a technické a zásobovací podmínky (zdroj i tepelná soustava jsou v provozu).

Průměrná denní teplota venkovního vzduchu se vypočítá jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. Měření se provádí v 7, ve 14 a ve 21 hodin, přičemž teplota naměřená ve 21 hodin se započítá dvakrát. (V případě letního času se měří o hodinu později.)

Podle aktuální předpovědi mohou i letos na začátku června klesnout průměrné denní teploty pod 13 °C. (Obvykle to bývá na západě a severu Čech, na severu Moravy, na Vysočině a ve vyšších polohách.) Teplárny ale v těchto lokalitách odběratele zimou strádat nenechají. V chladnějších lokalitách teplárny mohou mít od správců vytápěných objektů již předem dvoutřetinový souhlas dotčených domácností k pokračování vytápění při nízkých teplotách. Některé teplárny mají přímo ve smlouvách s odběrateli dohodnuto, že pokud budou průměrné denní teploty pod 13 °C i po konci topného období, budou pokračovat v dodávkách tepla, u některých musí odběratelé o pokračování vytápění požádat.

To platí pro soustavy se čtyřtrubkovými systémy s centrálním výměníkem pro celé sídliště, kde je samostatný okruh dodávek tepla pro vytápění, který se s ukončením vytápění odpojí, a samostatný okruh dodávek tepla pro ohřev vody.

V dvoutrubkových soustavách s domovními výměníkovými stanicemi, kterých už je většina, záleží na vlastnících a správcích objektů, do kdy budou z odebíraného tepla výměníkovou stanicí ohřívat i vodu do radiátorů v bytech. I tady ovšem pro správce objektů platí dvoutřetinový souhlas domácností s pokračováním vytápění.

Od roku 2010 se topilo do konce května a v chladnějších lokalitách i na začátku června celkem 5 krát, tedy průměrně každý 3. rok a naposledy to bylo v květnu 2022, tedy právě před třemi lety.