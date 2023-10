Plastikářský veletrh se zaměřil na udržitelnost

Za účasti 1566 vystavovatelů z 39 států se v říjnu uskutečnil v německém Friedrichshafenu v tradičním, předcovidovém uspořádání 28. ročník veletrhu Fakuma. Veletrh se zaměřil především na oběhovou ekonomiku, automatizaci a energetickou účinnost zpracovatelských technologií vstřikování, dále vytlačování nebo tepelné tvarování a 3D tisk. Ukázal, že téma plastů je nutno začlenit do úsilí o ochranu klimatu a udržitelnost.

Oteplování planety se stává realitou a projevuje se i v úbytku mořského ledu (viz obrázek).

Evropský parlament schválil začátkem října trojici právních předpisů klimatického balíku Fit for 55, který má za cíl snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 a do roku 2050 udělat z Evropy klimaticky neutrální kontinent. ČR má snížit své emise o 26 % v porovnání s rokem 2005 ze silniční dopravy, vytápění budov, zemědělství, malých průmyslových provozů a nakládání s odpady.

Podle nové studie Potsdam Institute for Climate Impact Research by se mohla stát Evropa zelená a energeticky nezávislá již v roce 2040, pokud by investovala 2 biliony euro do obnovitelných zdrojů, zejména do solárních, větrných, vodíkových a geotermálních zdrojů.

Evropský plastikářský průmysl bojuje s vysokými cenami energií, surovin, inflací a s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. K těmto tématům proběhla na veletrhu Fakuma diskuze s názvem Plasty – hodnotný materiál místo problematického.

Významné aktivity v používání cirkulárních surovin místo fosilních a v používání plastů se sníženou CO2 stopou (PCF) na tomto poli představila největší světová chemická společnost BASF s centrálou v německém Ludwigshafenu. Jejich platformové řešení nazvané PACIFIC umožňuje zákazníkům výpočet PCF svých konečných produktů, zejména v automobilovém průmyslu. Představena byla řada aplikací eMobility, včetně nabíječek, baterií, kde nehořlavost, izolační vlastnosti, celková bezpečnost a barevnost hrají významnou roli.

Pro záměnu kovů v automobilech a elektronice představili několik typů polyftalamidů (PPA), které lze snadno barvit a modifikovat jejich vlastnosti mícháním a snadno zpracovávat. Jednou z možností je aplikace částicové pěny v bateriích, která umožňuje aplikaci při teplotách nad 120 stupňů Celsia při vysoké chemické odolnosti a dlouhé životnosti. Po skončení životnosti je plast chemicky recyklovatelný.