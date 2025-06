Odborníci debatovali o budoucnosti energetických standardů budov

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se uskutečnil odborný seminář věnovaný implementaci Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD). Zástupci různých sektorů státní správy i stavebního oboru debatovali o aktuálním stavu a budoucnosti EPBD v českém prostředí.

Seminář proběhl pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Karla Havlíčka a místopředsedy Hospodářského výboru Antonína Tesaříka, a to ve spolupráci s aliancí Šance pro budovy. Společná shoda panovala nad potřebou zvýšení tempa renovací, a to jak prostřednictvím informační kampaně, tak samotnou motivací trhu.

Implementace nových požadavků směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD IV) představuje pro Českou republiku významnou výzvu i příležitost. Panelová diskuse se zaměřila na aktuální stav příprav a transpozice EPBD IV do české legislativy, včetně probíhající analýzy fondu budov a plánovaných kroků od renovačních pasů až po poradenské sítě a informační kampaně. Klíčovým tématem byly nové energetické standardy – pro novostavby standard budov s nulovými emisemi (ZEB) a pro rekonstrukce budov analogický standard „ZEBRA“. Jejich zavedení má postupně zvýšit laťku energetické účinnosti a dekarbonizace ve stavebnictví.

Lidé se o úsporná opatření zajímají

Zazněla také data z průzkumu realitního trhu, který realizovala oborová aliance Šance pro budovy. Respondenty byli realitní makléři, kteří přichází do nejbližšího kontaktu se zájemci o koupi či pronájem nemovitostí. Mají tedy přímé zkušenosti s postoji veřejnosti k energeticky úsporným opatřením. Téměř tři čtvrtiny makléřů potvrdily, že jejich klienti se o úsporná opatření zajímají, ať už aktivně, nebo po upozornění. Nejčastěji poptávaná opatření jsou zateplení budov, dále fotovoltaika a tepelná čerpadla.

„Průzkum ukázal, že o energeticky úsporná opatření se klienti aktivně zajímají, nejvíce pak mladá generace do 35 let. To je pozitivní signál pro budoucnost trhu s nemovitostmi i pro naplňování klimatických závazků České republiky. Realitní trh potvrzuje, že úsporná řešení nejsou pouhé ekologické gesto, ale také praktický a ekonomicky výhodný krok. Potřebujeme ale posílit informovanost o dostupných příležitostech. Podle 57 procent makléřů nemají jejich klienti dostatečné znalosti o dotacích z programu Nová zelená úsporám,“ zdůrazňuje Marta Gellová, ředitelka Šance pro budovy.

Reforma průkazů energetické náročnosti budov

První panel se věnoval klíčové otázce reformy Průkazu energetické náročnosti budov (PENB) v návaznosti na novou evropskou směrnici EPBD IV. Nathalie Marková, ředitelka Odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu, představila současný stav transpozice a další kroky a podrobnosti. „Jsme v polovině implementačního období a tento čas jsme využili k důkladné analýze legislativních potřeb i k otevřenému dialogu s klíčovými partnery. Díky úzké spolupráci se sektorem i státní správou postupujeme v přípravě transpoziční novely v souladu s harmonogramem EPBD. Klíčová však bude i osvěta – nově navrhované požadavky aktivně komunikujeme a budeme dál srozumitelně přibližovat veřejnosti,“ uvedla Nathalie Marková.

Jiří Beranovský, Managing Partner společnosti EkoWATT, hovořil o PENB jako zásadním nástroji pro informování o spotřebě energie, který je ale vnímaný jako málo přehledný. Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, představil technické a legislativní bariéry bránící rozšíření fotovoltaiky, tepelných čerpadel a solární termiky.

Trh nemovitostí, poptávka po renovacích a poradenská síť

Druhý panel se zaměřil na aktuální vývoj realitního trhu a rostoucí zájem veřejnosti o energeticky úsporné renovace budov. Tereza Kodetová, vedoucí oddělení dekarbonizace budov a dopravy Ministerstva životního prostředí, představila nový systém a síť energetického poradenství, stejně jako veřejnou kampaň na podporu růstu tempa renovací. „Reforma energetického poradenství, kterou právě připravujeme, má za cíl zpřehlednit a zpřístupnit poradenské služby jak široké veřejnosti, tak i odborníkům. Poradenství bude rozděleno do několika úrovní podle odbornosti, přičemž základní informace budou poskytovány prostřednictvím veřejné informační kampaně a energetických poradců.

Klíčovým prvkem budou renovační pasy, které domácnostem i vlastníkům budov poskytnou jasný přehled o jednotlivých krocích komplexní renovace, možnostech úspor a návratnosti investic,“ říká Tereza Kodetová. Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, prezentoval praktické poznatky z trhu nemovitostí, a to včetně podrobné datové analýzy vývoje cen a poptávky za uplynulé desetiletí. Petr Valeš, ředitel Business Development Real Estate ve společnosti JRD, nastínil očekávané změny po zavedení nových standardů ZEB, jejich dopad na ceny novostaveb a klíčové bariéry, které developeři v oblasti renovací vnímají.

Financování renovací

Třetí panel se soustředil na fakt, že navzdory zájmu veřejnosti o energeticky úsporné budovy zůstává tempo renovací nízké. Dotační programy a finanční nástroje nacházejí pouze omezené využití. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí, přiblížil renovační pas a zkušenosti po redesignu programu Nová zelená úsporám. „Z výsledků nové etapy programu Nová zelená úsporám po několika měsících vyplývá, že předfinancování formou zálohové dotace v kombinaci se zvýhodněným úvěrem domácnosti skutečně motivuje k zahájení renovací, které by jinak odkládaly. Více než polovina z celkem 14 tisíc přijatých žádostí směřuje na zateplení, které je klíčové pro úspory energie i emisí.

Přínosem budou bezesporu i renovační pasy – jasný návod, jak efektivně renovovat a využít obnovitelné zdroje. Pomohou lidem lépe se rozhodovat a zvýší kvalitu realizací,“ doplnil Petr Valdman. Panel propojil pohled státu a trhu při hledání způsobu, jak rostoucí zájem proměnit v masivní realizace renovací. Tomáš Konvička z Národní rozvojové banky rozebral možnosti stimulace tempa renovací pomocí dotačních programů směrem k podnikatelům. Ota Melcher, ředitel odboru financování udržitelnosti Ministerstva financí, přidal pohled na udržitelné financování renovací včetně propojení strategie se státním rozpočtem. Právě renovace veřejných budov směřované na snížení jejich energetické náročnosti, mohou výrazně přispět ke snížení provozních nákladů státu za energie.