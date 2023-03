Německo hledá způsob, jak zrychlit rozvoj solárních elektráren. Představilo návrh solární strategie

Německé ministerstvo hospodářstvípředstavilo návrh solární strategie, která má zemi pomoci s urychlením rozvoje těchto zdrojů a dosažením cíle 215 GW instalovaného výkonu do roku 2030. Ke konci roku 2022 činil celkový instalovaný výkon solárních elektráren v Německu 66,5 GW.

Solární elektrárny mají Německu pomoci s dosažením cíle 80% podílu OZE na spotřebě elektřiny do roku 2030 a následným dosažením uhlíkové neutrality v elektroenergetice do roku 2035. Do roku 2030 má proto dle loni definovaného cíle vzrůst jejich instalovaný výkon z necelých 67 GW na 215 GW.

Aby bylo této hodnoty dosaženo, potřebuje Německo významně zrychlit tempo rozvoje těchto zdrojů a do roku 2026 dosáhnout ročního nově instalovaného výkonu 22 GW. Pro srovnání, loni byly v Německu uvedeny do provozu solární elektrárny o instalovaném výkonu 7,2 GW.

Návrh solární strategie

S urychlením rozvoje má pomoci připravovaná solární strategie, jejíž návrh zveřejnilo minulý týden ministerstvo hospodářství. Strategie se zaměřuje na celkem 11 oblastí, které zahrnují mimo jiné zjednodušení stavebního zákona, posílení role agrovoltaiky či dočasné zvýšení maximální velikosti pro elektrárny soutěžící o provozní podporu v aukcích z 20 na 100 MW.

Strategie se zaměřuje také na problémy v oblasti dodavatelského řetězce, jako jsou nedostatek kvalifikované pracovní síly či závislost na dodávkách zařízení z Číny. Konzultační proces k navržené strategii poběží do 24. března a ministerstvo by mělo představit finální verzi začátkem května.