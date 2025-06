Monitoring průmyslové ekologie | 7. - 13. 6. 2025

Služba pro předplatitele.

MONITORING 7. - 9. 6. 2025

Odpady:

Cirkulární hovory H: Mikroplasty jsou v každém z nás

| Prumyslovaekologie.cz |

Mikroplasty jsou vděčné téma nejen pro odborná média. "Mluvit o nich na seriózní úrovni je ale více než nutné," upozorňuje Radek Hořenovský ze společnosti WASTen Star Holding, b.v.



Čeští vědci na Novém Zélandu řeší horké téma mikroplastů s pomocí biocharu

| Prumyslovaekologie.cz |

Mikroplasty představují jedno z nejpalčivějších ekologických témat současnosti, pronikají do půdy, vody i potravního řetězce. Řešení tohoto globálního problému hledají vědci po celém světě.



Vsetín byl oceněn za nízkou produkci odpadu

| Komunalniekologie.cz |

Tradiční ocenění za třídění odpadů v rámci soutěže „O keramickou popelnici“ převzali zástupci obcí ze Zlínského kraje. Vsetín zvítězil s nejmenší produkcí směsného komunálního odpadu v hodnocení měst nad 15 tisíc obyvatel.



Německá firma si prohlédla nelegální skládku v Jiříkově, odpad odveze Bavorsko

| Ekolist.cz |

Zástupci německé společnosti, kterou bavorské úřady požádaly o vyhodnocení obsahu odpadu spojovaného s firmou Roth International, si dnes v Jiříkově na Bruntálsku prohlédli nelegální skládku. Vypracují analýzu, kterou předloží bavorské vládě.



Ovzduší:



MPO předkládá hodnotu emisního faktoru CO2 z výroby a spotřeby elektřiny

| Prumyslovaekologie.cz |

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí MPO předkládá přehled, který uvádí národní hodnoty emisních koeficientů výroby a spotřeby elektřiny.



Mezinárodní vědecký tým na Mendelově univerzitě v Brně se zaměřil na dopady středomořských cyklonů

| Komunalniekologie.cz |

Středomořská pánev je často vystavena silným povětrnostním jevům způsobeným středomořskými cyklony (tzv. medcyklony). Ty jsou svou intenzitou a dopadem někdy srovnatelné s hurikány, ovlivňují počasí v regionu a jsou zodpovědné za různá přírodní nebezpečí.



Přebytek emisních povolenek na trhu vzrostl, přes 270 milionů jich bude staženo z oběhu

| oEnergetice.cz |

Přebytek emisních povolenek na trhu, který odpovídá počtu emisních povolenek v oběhu, vzrostl meziročně o zhruba 3 % na 1,148 mld. kusů (odpovídá 1,148 mld. t CO2).



Energie:



Historický milník pro Česko: EPC smlouva k dostavbě Dukovan podepsána

| Prumyslovaekologie.cz |

Společnosti Elektrárna Dukovany II a korejská Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) podepsaly smlouvu o inženýringových, dodavatelských a stavebních pracích na výstavbu nového jaderného zdroje sestávajícího ze dvou bloků v Dukovanech.



Veolia Energie ušetří olomouckým školám desítky milionů korun na energiích

| Komunalniekologie.cz |

Olomouc pokračuje v realizaci Adaptační a mitigační strategie z roku 2022, která mimo jiné zahrnuje snižování emisí CO2 a spotřeby energie ve veřejných budovách.



„Všichni v tuhle chvíli zkouší vydírat.“ Experti diskutují o energetice

| SeznamZpravy.cz |

Energie bude mít Česko v příštích letech dostatek, shodují se experti. Budeme ale dovážet. Všichni výrobci budou chtít po vládě dotace. To se spotřebitelům vrátí na fakturách jako bumerang, varují.



IEA: Investice do energetiky letos vzrostou na rekordních 3,3 bilionu USD

| oEnergetice.cz |

Globální investice do energetiky se v letošním roce zvýší na rekordních 3,3 bilionu dolarů (téměř 72 bilionů Kč). A to navzdory nepříznivým vlivům plynoucím ze zvýšeného geopolitického napětí a ekonomické nejistoty.



Voda:



Povodně jim ve velkém ničily zařízení, přesto měly vodárny v Moravskoslezském kraji zisk

| iDNES.cz |

Navzdory ničivým povodním, které loni na podzim zasáhly část regionu a způsobily velké nejen materiální škody, si vodárenské společnosti v Moravskoslezském kraji udržely zajímavé hospodářské výsledky.



Dotace:



Spravedlivá transformace: Česko lídrem v podpoře uhelných regionů

| Prumyslovaekologie.cz |

Operační program Spravedlivá transformace úspěšně naplňuje svůj cíl podpořit dekarbonizaci uhelných regionů, tedy přeměnu Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Dosud byly schváleny projekty za téměř 29 miliard korun.



Životní prostředí a ekologie:



Letecké snímkování pomáhá obnovit vegetaci v krajině po těžbě

| Prumyslovaekologie.cz |

Postupné tlumení těžby hnědého uhlí v Podkrušnohoří představuje jedinečnou příležitost pro velkoplošnou obnovu silně poškozených nebo zcela zničených přírodních ekosystémů. Jak by taková obnova měla vypadat, je však stále předmětem vášnivých diskusí.



Zeleň v léčebnách ožívá. Jevíčko i Brandýs obnovují parky

| Komunalniekologie.cz |

Dva významné léčebné areály Pardubického kraje procházejí v letošním roce rozsáhlou revitalizací zeleně. Obnova parků navazuje na dlouholetou tradici veřejné léčebné zeleně.



Konec znečištění oceánů plasty? Vědci přišli s plastem rozložitelným ve slané vodě

| iDNES.cz |

Japonští vědci dosáhli nevídaného úspěchu. Přišli s plastem, který se bez jakýchkoliv škodlivých zbytků během několika hodin rozloží ve slané vodě.



Průmysl:



Nový průmysl má růst z brownfieldů, zaznělo na konferenci MPO

| Prumyslovaekologie.cz |

Konference Brownfieldy 2025 hledala odpověď na otázku: Jak postavit na brownfieldu čtvrť, ve které se dobře žije, má architektonickou kvalitu, je udržitelná, a zároveň dává ekonomicky smysl?



Průmysl v dubnu pokračoval v růstu, nastává mírné oživení?

| Prumyslovaekologie.cz |

Průmyslová produkce v dubnu meziročně reálně vzrostla o 2 %, samotný zpracovatelský průmysl vzrostl o 0,9 %. Na výsledku se podepsala především nízká loňská srovnávací základna ve výrobě elektřiny.



Tlak Číny i drahé energie. Německý průmysl ztratil 100.000 pracovních míst

| Ekonomickydenik.cz |

Současné ekonomické potíže připravily německý průmysl během jediného roku o více než 100.000 pracovních míst. Nejtvrdší dopad pocítil automobilový sektor, který ztratil přes 45.000 zaměstnanců.



Analytici: Americká cla zatím český průmysl negativně nezasáhla

| Ceskenoviny.cz |

Americká cla se zatím neprojevují negativně na výkonu českého průmyslu, shodují se na tom analytici při hodnocení dubnového výsledku průmyslové produkce, která meziročně vzrostla o dvě procenta a meziměsíčně o 0,9 procenta.



Automobilový průmysl v USA i Evropě by se mohl během několika týdnů zastavit kvůli čínským restrikcím

| Echo24.cz |

Automobilový průmysl v USA i Evropě by se mohl během několika týdnů zastavit kvůli razantnímu omezení vývozu minerálů vzácných zemin a magnetů, které uvalila čínská vláda jako odvetu za americká cla.

MONITORING 10. 6. 2025