Monitoring průmyslové ekologie | 5. - 11. 11. 2022

MONITORING 5. – 7. 11. 2022



Legislativa:



Nová vyhláška zpřesňuje pravidla pro ukládání uhynulých zvířat na zvířecích hřbitovech i na vlastním pozemku

| Enviweb.cz |

Nová vyhláška Ministerstva zemědělství upřesní veterinární a hygienické požadavky na ukládání uhynulých těl koňovitých (např. koní a oslů) a zvířat v zájmovém chovu, včetně požadavků na zvířecí hřbitovy. Nově už například chovatelé nebudou muset místo zahrabání koňovitých na vlastním pozemku označovat, ale budou povinni vést k nim dokumentaci. Hřbitovy pro zvířata musí být oplocené. Návrh vyhlášky bude v nejbližších dnech rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, účinnost se předpokládá od 1. července 2023.



Energetika:



Křetínského LEAG postaví v Německu na zatopeném lomu největší plovoucí FVE

| Prumyslovaekologie.cz |

U německého města Chotěbuz vyroste na uměle vytvořeném jezeře v místě bývalého hnědouhelného lomu největší německá plovoucí solární elektrárna. Instalovaný výkon by měl činit 21 MWp a roční výroba elektřiny zhruba 20 GWh.



Do konce roku otevře MŽP výzvy pro uhelné kraje za 20 miliard korun

| Komunalniekologie.cz |

Klíčové dokumenty Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) 2021-2027 schválil Monitorovací výbor. Vyhlašování prvních výzev se proto může spustit už 14. listopadu.



MPO vložilo do meziresortního připomínkového řízení novelu, která umožní sdílení vyrobené energie

| Tretiruka.cz |

Novela energetického zákona, kterou dnes poslalo do mezirezortního připomínkového řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), umožní vznik energetických společenství. Jejich členové mezi sebou budou moci sdílet energie, které vyrobí ze společných výroben. Novela je transpozicí směrnice Evropské unie o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou.



Lidé začínají topit vším, co hoří. Mohou si však zažádat o dotaci na nový kotel

| Tn.nova.cz |

Vysoké ceny energií můžou do Česka vrátit zimní smog. Především v malých obcích je znát, že lidé topí vším, co hoří. Do ovzduší se tak dostává prach, nebezpečné škodliviny a dým. Odborníci proto chtějí rozborem zplodin zjišťovat, čím lidé topí a zkontrolovat kvalitu vzduchu. Řešením však mohou být dotace na nové kotle. Občané stále mohou získat až 140 tisíc korun.



Teplárenské sdružení: Cenu tepla by snížilo pozastavení emisních povolenek

| Oenergetice.cz |

Dočasné pozastavení obchodování s emisními povolenkami by pomohlo velkým teplárnám nad 20 megawatthodin (MWh) snížit ceny za vytápění pro domácnosti od šesti do patnácti procent v závislosti na druhu paliva. Pro ČTK to uvedl Petr Jeník, člen předsednictva Teplárenského sdružení a předseda představenstva Teplárny Otrokovice, na konferenci velkých bytových družstev Fórum BD 2022 v Praze.



MPO předložilo návrh novely na zakládání energetických společenství

| Oenergetice.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely k možnosti zakládání energetických společenství a sdílení místně vyrobené elektřiny jejich členy. Ministerstvo o tom informovalo na webu. Zastánci komunitní energetiky návrh vítají, upozorňují však na ustanovení, které podle nich dává obchodníkům s energiemi možnost zabránit efektivnímu fungování společenství. Novela také zavádí ochranu sociálně zranitelného zákazníka.



Zásoby plynu v Evropě dosáhly rekordní hodnoty, jeho cena klesá

| Oenergetice.cz |

Zásoby zemního plynu v Evropě dosáhly rekordně vysoké úrovně. Se současně nízkou poptávkou v říjnu to vyústilo v pokles ceny zemního plynu, předpovídané ochlazení však předznamenává její opětovný nárůst.



Vídeň rozšiřuje plán úspor energie. Přibývají odborné audity s garancí či zelené zdroje

| Enviweb.cz |

Rakouská metropole dlouhodobě usiluje o snížení spotřeby energie. Ve stínu ruské invaze na Ukrajinu své snahy ještě zintenzivnila. Přinášíme přehled vybraných opatření, kterými Vídeň systematicky snižuje spotřebu, ale také omezuje využití fosilních paliv. Odborné audity, nižší teploty v budovách či MHD, modernizace a redukce osvětlení či přechod na zelené zdroje mají Vídeň provést blížící se zimou a zároveň z ní nejpozději do roku 2040 učinit uhlíkově neutrální město.



Chemie:



Čeští zemědělci udávají trendy ve snižování spotřeby pesticidů

| Prumyslovaekologie.cz |

Na českých polích se každoročně používá méně pesticidů. Pomáhá tomu zákaz některých účinných látek, dotační podpora šetrného hospodaření nebo zavádění precizních technologií. Všechna tato opatření přijalo Ministerstvo zemědělství.



Příroda a ekologie:



Průzkum potvrdil výskyt zvláště chráněných druhů na Fantově louce v Příbrami

| Ekolist.cz |

Biologický průzkum potvrdil výskyt zvláště chráněných druhů na Fantově louce v Příbrami. Hodnocením výsledků se zabývá odbor životního prostředí, následovat bude podání podnětu na vyhlášení zvláště chráněného maloplošného území a návrh na změnu územního plánu, informovala ČTK mluvčí radnice Eva Švehlová. Podle platného územního plánu je Fantova louka určená k zástavbě. Možné využití developery kritizovali ochránci přírody. Podle radnice by výstavba mohla být jen na části louky, bude to ale ještě záviset na hydrogeologickém posudku.



V bývalé pískovně Marokánka v lesích u Hradce Králové vzniká pestrý ekosystém

| Ekolist.cz |

Bývalá pískovna Marokánka v královéhradeckých městských lesích šest let po rekultivaci připomíná přírodní laboratoř na testování biotopů. Srdcem ekosystému je dvouhektarové jezero, které zajišťuje lokalitě dostatek vody a mimořádně rychlý růst stromů. ČTK o tom informovali zástupci společnosti Městské lesy Hradec Králové, která v poslední době v oblasti zajišťuje těžbu. Lokalita Marokánka I, která prošla rekultivací, je územím o rozloze asi 35 hektarů vpravo od silnice Třebechovice pod Orebem - Býšť. Marokánka II., kde se těží, je na druhé straně od silnice.



Lidé z Hrušek a Moravské Nové Vsi vysázeli 212 hrušní v obnovené aleji

| Ekolist.cz |

Silnici spojující Hrušky a Moravskou Novou Ves na Břeclavsku lemuje od včerejšího dne 212 hrušní. Původní alej podél cesty stála do loňského června, kdy ji zničilo tornádo. Za podpory Nadace Partnerství se do obnovy aleje zapojilo asi 120 lidí. Nešlo zdaleka pouze o místní, pomoci přijeli i dobrovolníci mimo Podluží.



Hiporehabilitační středisko na Jihlavsku pomáhá prostřednictvím koní dětem s handicapem

| Ekolist.cz |

Jediné hiporehabilitační středisko s akreditací ministerstva zdravotnictví v České republice sídlí v Bohuslavicích na Jihlavsku. Akreditace opravňuje k odborné výuce hipoterapie. Zároveň bohuslavické Hiporehabilitační centrum Mirákl spolupracuje na vědeckých výzkumech se dvěma vysokými školami. Především ale prostřednictvím koní pomáhá dětem s handicapem. Ročně pro ně pořádá 22 rehabilitačních pobytů, uvedla při příležitosti desátého výročí založení centra jeho ředitelka Kateřina Maříková.



V keňských rezervacích uhynulo letos kvůli suchu už přes 200 slonů

| Ekolist.cz |

V keňských národních parcích a rezervacích letos uhynulo kvůli suchu přes 200 slonů. Dlouhodobý nedostatek srážek vedl k úhynu i dalších stovek volně žijících zvířat, a to hlavně býložravců, řekla keňská ministryně cestovního ruchu Peninah Malonzaová. Část Keni se v posledních dvou letech potýká s velkým nedostatkem srážek, uvedla agentura AP.



Mechorosty vytvářejí na holinách příznivé prostředí pro rozvoj klikoroha borového

| Enviweb.cz |

Hospodářské borové lesy čelí v poslední době silnému tlaku podkorního hmyzu. Pěstování jejich monokultur je proto rizikové z ekonomického i ekologického hlediska. Přesto se však vzhledem k růstovým vlastnostem a širokým možnostem využití do budoucna počítá s poměrně vysokým zastoupením borovice lesní v našich lesích. Vědci a lesníci proto hledají možnosti jejich ochrany proti škodlivým činitelům.



Voda:



Vodné a stočné 2023: V Litomyšli zvýší cenu o 15 procent

| Nase-voda.cz |

Cena vodného a stočného v Litomyšli se příští rok zvýší celkově o 15 procent na 76,83 koruny. Za metr krychlový lidé zaplatí o deset korun více. U vodného rada města schválila meziroční nárůst 21,6 procenta, u stočného 9,2 procenta. Zdražení zhruba odpovídá inflaci a odráží vzestup nákladů ve vodárenství, řekl ČTK starosta Daniel Brýdl (Generace 89).



Výsledky druhé konference projektu Centrum Voda

| Nase-voda.cz |

Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i. (VÚV TGM) se tento týden uskutečnila v pořadí druhá konference projektu Centrum Voda. Tématem konference bylo „Vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu“.



JM Kraj navýšil letošní sumu peněz na vodní hospodářství

| Nase-voda.cz |

O více než 5 milionů korun navýšili zastupitelé Jihomoravského kraje na svém čtvrtečním zasedání (3. listopadu 2022) objem finančních prostředků v dotačním programu pro oblast vodního hospodářství.



Odpady:



Dotace na monitoring odpadů

| Komunalniekologie.cz |

Ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám, i v kombinaci s pytlovým sběrem, mohou obce, dobrovolné svazky obcí a další subjekty navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému - např. identifikační čipy, čtečky čipů či čárových kódů.



Ozvěny Konference CE v praxi II - záznamy a prezentace

| Tretiruka.cz |

Druhý ročník dvoudenní konference pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království a předními leadery působícími v oblasti oběhového hospodářství na téma Cirkulární ekonomika v praxi - možnosti podpory financování udržitelného podnikání.



Nová aplikace usnadní orientaci v odpadovém hospodářství v Ostravě

| Ekolist.cz |

Městská odpadová společnost OZO Ostrava připravila novou aplikaci pro mobilní telefony, která má lidem usnadnit přístup k informacím o odpadovém hospodářství ve městě. Zájemci si ji mohou bezplatně stáhnout na webových stránkách firmy, sdělila ČTK mluvčí společnosti Vladimíra Karasová.



Ovzduší a klima:



Norské fondy přináší 190 milionů korun na adaptační opatření a ochranu ovzduší

| Tretiruka.cz |

Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje novou výzvu „Stavanger“ podpořenou z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu Norských fondů. Výzva nabízí žadatelům podporu na realizaci tzv. zelených a modrých opatření, která povedou ke zlepšení stavu ovzduší a adaptaci na změnu klimatu na lokální úrovni. Výzva tematicky navazuje na dvě předchozí dotační výzvy Norských fondů, v nichž byla podpořena tvorba adaptačních strategií a monitoring ovzduší v regionech. Příjem žádostí probíhá od 4. listopadu 2022 do začátku příštího roku.



Experti v Montrealu: Ozonová vrstva se obnovuje

| Nase-voda.cz |

Před 35 lety vznikla dosud nejúspěšnější smlouva na ochranu životního prostředí – Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, ke kterému se připojilo 197 zemí světa. Na zasedání smluvních stran v Montrealu od 31. října do 4. listopadu tak vznikla příležitost k diskusi na vysoké úrovni o tom, co se smluvním stranám povedlo a jak musíme pokračovat, aby byl život na Zemi bezpečnější.



Cyklobusy pro zaměstnance Temelína letos ušetřily tunu oxidu uhličitého

| Ekolist.cz |

Cyklobusy, které mohou využívat zaměstnanci jaderné elektrárny Temelín, přepravily v letošní sezoně 559 kol. Možnost vyměnit auto za hromadnou dopravu a kolo pravidelně využívaly desítky pracovníků elektrárny. Temelín nabízí službu i proto, aby se snížily emise oxidu uhličitého. Letos to díky necelým šesti stům přepravených kol byla asi tuna tohoto oxidu. Od roku 2012 přepravily temelínské cyklobusy 6230 jízdních kol.



V egyptském letovisku Šarm aš-Šajch začne klimatická konference COP27

| Enviweb.cz |

V egyptském letovisku Šarm aš-Šajch v neděli začne 27. světová klimatická konference (COP27). Dva týdny, do 18. listopadu, budou státníci, zástupci vlád i nevládních organizací jednat o tom, jaká opatření je nutné a možné přijmout, aby lidstvo dostalo pod kontrolu globální oteplování, k němuž samo přispívá. Oteplování planety způsobuje mimořádná vedra, požáry a záplavy, což má dopady na společnost, ekonomiku i ekosystémy.



Věda a výzkum:



Ve Washingtonu byl dokončen nový závod na testování chloridových solí pro rychlé reaktory chlazené roztavenými solemi

| Oenergetice.cz |

Společnosti Southern Company a TerraPower dokončily výstavbu a instalaci nového testovacího zařízení v laboratořích společnosti TerraPower v lokalitě Everet ve státě Washington. Zařízení bude sloužit pro testování chloridových solí pro vývoj rychlého reaktoru chlazeného roztavenými solemi (MCFR).



Včely uspořádávají čísla podle velikosti zleva doprava, tvrdí studie

| Enviweb.cz |

Včely řadí čísla podle rostoucí velikosti zleva doprava. Podle agentury AFP to zjistili francouzští vědci, kteří tvrdí, že se jim toto chování podařilo prokázat vůbec poprvé. Nejnovější objev podporuje teorii, že zvířata, podobně jako většina lidí, přirozeně řadí věci v tomto směru, i když nejsou schopna počítat.



Výdaje na výzkum a vývoj v ČR dosáhly hranice 2 % HDP

| Vedavyzkum.cz |

Výroční šetření Českého statistického úřadu mimo jiné potvrzuje katalyzační funkci komerčního sektoru pro výkonnost českého výzkumu a vývoje. Ve srovnání s podílem veřejného sektoru například dynamicky roste hodnota finančních prostředků, které na výzkumné aktivity vynakládají zahraniční, komerčně zaměřené subjekty.



Pavel Rudolf: Krása proudění je všude kolem nás

| Vedavyzkum.cz |

Přehrady, mraky, letouny, zvířata, vlny… To je jen krátký výčet témat, na kterých výzkumník a pedagog Pavel Rudolf ilustruje krásy hydromechaniky. Jeho popularizační profil na Facebooku má přes sedm a půl tisíce sledujících. Proč se věnuje popularizaci vědy a jaký je jeho nejoblíbenější jev z hydromechaniky?



Na projekty EXPRO a JUNIOR STAR půjde téměř miliarda korun

| Vedavyzkum.cz |

Grantová agentura České republiky (GA ČR) bude od příštího roku financovat 10 nových projektů EXPRO a 23 projektů JUNIOR STAR. Na pětileté projekty připadne celkem téměř miliarda korun, která podpoří mladé vědce a vědkyně i průlomové nápady.



Jan Nekvinda: Inspiraci pro svůj výzkum hledám i na Twitteru

| Vedavyzkum.cz |

Organický chemik Jan Nekvinda, absolvent Přírodovědecké fakulty UK, nyní vedoucí vlastní výzkumné skupiny na Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR, se vedle hledání řešení na antibiotickou krizi věnuje i rovným příležitostem a propagaci ústavu.



Martin Dolejš: Úsměv je žádané zboží

| Vedavyzkum.cz |

Nic nás nestojí, je to nejlepší dárek i make-up. Řeč je o tak prosté věci, jako je úsměv. Že je ale banální jen na první pohled, dokázal výzkum psychologů Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL). Výzkum přitom nezůstává jen na papíře, ale jeho výsledky slouží v praxi. A právě o to jde Martinu Dolejšovi, který vede katedru psychologie Filozofické fakulty UPOL.



Vědecká excelence nemá hranice, klíčová je ale spolupráce

| Vedavyzkum.cz |

Jak se pozná excelentní věda a co ji tvoří? Liší se situace v Česku a Německu? Jsou finance rozhodující? Na tyto a mnohé další otázky hledala odpovědi diskuze o vědecké excelenci, která se konala 26. října v Kampusu Hybernská v rámci série Café Collaborations.



Lesnictví a zemědělství:



Co je agrolesnictví a v čem by se nám mohlo zase hodit?

| Ekolist.cz |

Agrolesnictví je pravděpodobně nejstarším způsobem využití půdy a je od nepaměti spojeno s domestikací rostlin a živočichů. Podstatou je souběžné využívání půdy pro zemědělskou výrobu a pěstování dřevin, tedy jednoduše řečeno začlenění dřevin do zemědělské krajiny. O agrolesnictví v podmínkách mírného klimatu je toho známo poměrně málo a velmi sporé jsou informace ze středoevropského prostoru; v České republice tato dříve běžná praxe vymizela.



Oteplování ohrožuje výrobce parfémů - ničí květiny pro oblíbené vůně

| Ekolist.cz |

V době sklizně město Grasse zaplní vůně růží, tuberózy a jasmínu. Město na svazích francouzské Riviéry je často považováno za hlavní město moderního parfumérství, je zdrojem květin pro značky jako Chanel a Dior. Kvalita květin z Grasse, zejména jasmínu, který se prodává za cenu vyšší než zlato, činí tento region důležitým pro řadu špičkových parfémů. Letos se však Grasse potýká s problémy. Stejně jako většinu západní Evropy ho zasáhlo extrémní sucho, které zničilo úroku květin, píše agentura Bloomberg.



Napříč:



DECARB 2022: Vše, co jste chtěli vědět o dekarbonizaci, ale báli jste se zeptat

| Prumyslovaekologie.cz |

Ve dnech 10. a 11. listopadu se v Praze naskytne mimořádná příležitost dozvědět se spoustu věcí o dekarbonizaci energeticky náročného průmyslu od legislativního rámce, přes environmentální a technologické aspekty až po výzvy, kterým bude evropský průmysl čelit na cestě k naplnění cílů Pařížské dohody a Zelené dohody pro Evropu.



Výsledky nezávislého ESG Ratingu ukazují firmy, které skutečně řeší udržitelnost

| Komunalniekologie.cz |

Český byznys i veřejnost má poprvé k dispozici nezávislý ESG Rating. Ten porovnal, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy.



Veletrh CZECHBUS opět potvrzuje místo nejvýznamnější B2B akce oboru

| Komunalniekologie.cz |

Plánovaná veletržní sezóna letošního podzimu v PVA EXPO PRAHA přinese i 11. ročník největšího středoevropského veletrhu autobusové dopravy CZECHBUS, který opět nabídne návštěvníkům přehlídku novinek a trendů z oboru.



Dotace: Třetí výzva k předkládání velkých projektů do Inovačního fondu vyhlášena / Start OP Spravedlivá transformace

| Tretiruka.cz |

Již třetí výzva k předkládání velkých projektů do Inovačního fondu (large-scale) je vyhlášena od 3. listopadu 2022, tentokrát v souladu s plánem RePowerEU.



Obce zakládají Svazek obcí Křivoklátsko, dál odmítají připravovaný národní park

| Enviweb.cz |

Obce zakládají Svazek obcí Křivoklátsko, dál odmítají připravovaný národní park. Jako svazek chtějí mít účinnější a jednotný oficiální status. Zároveň má být nová organizace plnohodnotným partnerem při jednání o zamýšleném národním parku. Členové svazku uvedli, že jim chybí lepší komunikace a dostatečná a prokazatelná argumentace ministerstva životního prostředí i dalších orgánů veřejné správy pro založení národního parku.

