Monitoring průmyslové ekologie | 4. - 10. 10. 2025

MONITORING 4. - 6. 10. 2025
Ohlašovací povinnosti:
Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti k 30.9.2025
Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.
Odpady:
Kontroly skládek s odpady pokračují, hasiči s ČIŽP zjistili řadu pochybení
Hasičský záchranný sbor ČR a Česká inspekce životního prostředí pokračují v kontrolách požární bezpečnosti v zařízeních pro nakládání s odpady. Od začátku kontrolní akce už HZS ČR provedl celkem 65 kontrol a ČIŽP zkontrolovala 68 zařízení.
Konference v Ústí nad Labem poskytla komplexní pohled na klíčové aspekty nakládání s odpady
Konference Teorie a praxe v odpadovém hospodářství 2025 se uskutečnila v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Pardubice třídí už i na hřbitově
Na pardubických hřbitovech nově přibývají nádoby na tříděný odpad. V rámci pilotního projektu umístily Služby města Pardubic na hřbitově v Pardubičkách kontejner na plasty.
Konečně je pryč! Jiříkov se zbavil německého odpadu. ČIŽP zkontroluje vodu a půdu
Z Jiříkova na Bruntálsku odjely poslední kamiony s německým odpadem. Skládka je zlikvidována, vzorky půdy a vody odeberou experti z laboratoře příští týden.
Ovzduší:
Co dýcháte? Vědci v Jablonci nad Nisou změří složení ovzduší a hluk v centru města
Na pěti místech v Jablonci nad Nisou budou vědci ze státního zdravotního ústavu zjišťovat, jaký vzduch obyvatelé druhého největšího města v Libereckém kraji dýchají. Souběžně pracovníci Krajské hygienické stanice v Liberci změří v centru hluk.
Energie:
ERÚ vydal nové cenové výměry. V teplárenství dodavatele motivuje k využívání nových a moderních technologií
Energetický regulační úřad vydal nové cenové výměry s účinností od roku 2026. V teplárenství podporuje kromě investic do soustav a moderních technologií také vznik nových soustav, využívání dotací, přechod na nízkoemisní paliva či možnost přizpůsobit ceny tepla odběratelům.
MŽP vydalo novou příručku k realizaci fotovoltaických elektráren na veřejných budovách
Ministerstvo životního prostředí vydalo novou metodickou příručku, která městům a obcím poradí, jak instalovat fotovoltaické elektrárny na střechy veřejných budov pomocí vlastní projektové společnosti a projektového financování.
Vědci z CEITEC vyvinuli flexibilní baterie s dlouhou životností a tvarovou pamětí
Moderní technologie přinášejí požadavky na stále bezpečnější, odolnější a přizpůsobivější baterie. V odpověď na tyto požadavky vyvinuli vědci z CEITEC VUT nové řešení pro ukládání energie.
Uhlí by mohlo zůstat déle ve hře díky rozvoji AI a zajištění síťové stability
Rozvoj využívání umělé inteligence je v posledních letech silným tématem. Spolu s ním se rovněž diskutuje o možnostech, jak pro potřeby umělé inteligence zajistit dostatek elektrické energie.
Roste zájem o úložiště energie, nově lze do sítě připojit i samostatné baterie
Česko stojí na prahu boomu baterií. Od října lze do sítě nově připojovat i samostatně stojící bateriová úložiště. Mohou pomoci se stabilizací elektrické sítě a zároveň efektivněji využívat elektřinu z fotovoltaik a větrných elektráren.
Německo snížilo výhled spotřeby elektřiny, tomu chce přizpůsobit i rozvoj OZE
Německo revidovalo svůj výhled spotřeby elektrické energie směrem dolů, a to významně. Elektrifikace některých sektorů totiž neprobíhá dle dosavadních představ.
Voda:
MŽP vydalo první dvě jednotná enviromentální stanoviska pro přípravné stavby vodní nádrže Nové Heřminovy
Ministerstvo životního prostředí vydalo první dvě souhlasná jednotná environmentální stanoviska pro dílčí stavby souboru opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy.
Vodovodní potrubí v České Lípě po opravě prasklo o kus dál znovu. Tisíce lidí jsou bez vody
Stovkám domácností v České Lípě už druhý den neteče z kohoutků pitná voda. Důvodem je havárie na přivaděči vodojemu, který zásobuje vodou sídliště Špičák, přibližně šestnáct ulic.
Středočeský kraj přispěje na stavbu vodojemu Chlum i přečerpávací stanice
Středočeský kraj podpoří na Příbramsku strategické posílení vodohospodářské infrastruktury. Rada schválila poskytnutí dotací Svazku obcí pro vodovody a kanalizace. Na dva stěžejní projekty připadne v součtu zhruba 7,6 milionu korun.
Dvůr Králové získá na stavbu kanalizace ve čtvrti Verdek 67 milionů. Dotace pokryje polovinu nákladů
Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal na stavbu kanalizace ve čtvrti Verdek dotaci 67 milionů korun od Státního fondu životního prostředí. V září zahájené dílo bude stát celkem 133,4 milionu korun bez DPH.
Průmysl:
Zdeněk Petzl: Český autoprůmysl čelí problémům lépe než zbytek Evropy
Současný stav českého i evropského automobilového průmyslu přibližuje v rozhovoru pro iDNES.cz Premium Zdeněk Petzl, výkonný ředitel AutoSAP. Podle něj je hlavním cílem zachovat v Evropě – a především v Česku – nejen výrobu, ale i vývoj, inovace a pracovní místa.
MONITORING 7. 10. 2025
