Monitoring průmyslové ekologie | 3. - 9. 9. 2022

MONITORING 3. - 5. 9. 2022



Příroda a ekologie:



Návrat jasoně. Tak se dělá ochrana přírody v Krkonoších

| Nase-voda.cz |

Již déle než rok trvají přípravy pro návrat vzácného motýla jasoně červenookého do Krkonoš, který je pro svou majestátnost přezdívaný králem motýlů. Podařilo se ho rozmnožit v chovatelské stanici a nyní přichází čas na neméně důležitou část.



Státy musí přijmout nová opatření pro ochranu ohroženého úhoře říčního

| Nase-voda.cz |

O tom, jak zastavit pokles a obnovit populaci kriticky ohroženého úhoře říčního dnes v Praze jednali generální ředitelé a zástupci rybářství členských států Evropské unie a zástupci Evropské komise (EK). Cílem českého předsednictví je znovu otevřít diskuzi o ochraně této ryby.



Co jsou zač podivní‚ papoušci‛ na Hané? Poštolky rudonohé

| Ekolist.cz |

V těchto dnech se v polích na Olomoucku, Prostějovsku a Vyškovsku můžete setkat s neobvykle zbarvenou poštolkou. Jde o poštolku rudonohou, která k nám vzácně zalétá koncem léta. Díky kroužkování se zjistilo, že někteří ptáci pocházejí z Maďarska, kde hnízdí v otevřené krajině.



Odpady:



Termická depolymerizace: Perspektivní cesta efektivního využití uhlíkatých odpadů

| Prumyslovaekologie.cz |

Projekt ThermoValue, jehož výsledkem bude technologie certifikace výstupů z termické depolymerizace, reaguje na aktuální situaci v oblasti odpadového hospodářství.



Tradiční podzimní úklid v Liberci

| Komunalniekologie.cz |

Statutární město Liberec připravilo pro občany města tradiční "Podzimní úklid" velkoobjemového odpadu, odpadu z údržby zeleně a mobilního svozu nebezpečných odpadů a velkých elektrospotřebičů.



Prvňáčci dostali na uvítanou také sady o třídění a využití odpadů

| Komunalniekologie.cz |

Praktickou pomůcku věnovanou třídění odpadů našlo první školní den na lavicích bezmála 2500 žáků prvních tříd z takřka 90 škol v Moravskoslezském kraji. Hejtmanství společně se společností EKO-KOM pokračuje i v letošním roce v distribuci populárního uvítacího balíčku pro prvňáky nazvaného Třídíme se zvířátky.



Certifikáty, které zaručují biologickou rozložitelnost

| Enviweb.cz |

Lidstvo stále hledá nové cesty, jak se zbavit odpadu, aniž by odpad uškodil životnímu prostředí. Jednou z cest jsou produkty, které se biologicky rozloží za 6-12 měsíců v domácím či průmyslovém kompostu.



Energetika:



Fotovoltaika v praxi

| Prumyslovaekologie.cz |

Konference určená potencionálním investorům fotovoltaických elektráren i majitelům již fungujících projektů. Dozvíte se praktické informace o legislativě, povolovacích procesech, možnostech financování FVE i inspiraci v podobě realizovaných projektů a zkušeností z praxe.



Otevřený dopis průmyslu a podnikatelských svazů vládě k nutné pomoci s cenami energií

| Prumyslovaekologie.cz |

Prezidenti Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR odeslali vládě České republiky otevřený dopis.



Bezplatné energetické poradenství včetně návrhu energetických opatření

| Komunalniekologie.cz |

Bezplatné energetické poradenství zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Odborníci poradí ve výběru úsporného osvětlení, správného vytápění, plánování rekonstrukce či velkých projektů energeticky úsporných staveb. Poradny v síti EKIS jsou k dispozici po celé republice a informace lze získat i online formou.



Energetika v pohybu: Řečníci z více než deseti zemí poradí firmám, jak se připravit na změny

| Oenergetice.cz |

Stoupající ceny, válka, postupující dekarbonizace i tlak na digitalizaci sítě. Energetika prochází turbulentním obdobím, které ovlivňuje firmy i domácnosti. Odpovědi na to, jak z krize vyjít silnější, na co se ještě připravit a jak vypadají současná nejinovativnější řešení přinese mezinárodní konference Share Your Energy, která se uskuteční online a zdarma 13. září.



ČR bude mít od 8. září k dispozici terminál na zkapalněný zemní plyn

| Oenergetice.cz |

Česká republika bude mít od 8. září k dispozici terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG). Česku pomůže zajistit až třetinu roční spotřeby plynu, stát má v terminálu prostřednictvím energetické společnosti ČEZ pronajatou třetinu kapacity, tedy tři miliardy metrů krychlových plynu.Terminál vzniká v přístavu Eemshaven v Nizozemsku.



Síkela: Vláda ve středu projedná varianty státního obchodníka s energiemi

| Oenergetice.cz |

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) chce ve středu vládě představit varianty konceptu pro vznik státního obchodníka s energiemi, který by měl zajišťovat energie pro veřejný sektor. Vláda by měla vybrat nejvhodnější řešení. Síkela preferuje vznik agentury, která by mohla pověřit zkušené obchodníky na trhu. Ministr to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.



Síkela schválil státní půjčku EPH a Sev.en Energy na burzovní zálohy

| Oenergetice.cz |

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) schválil žádosti skupiny Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského a skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače o půjčku na zálohy, které musí výrobci elektřiny skládat při obchodování na energetické burze.



Představení finalistů E.ON Energy Globe 2022 - První energeticky nezávislá obec v Česku

| Enviweb.cz |

V době velkého zdražování energií se více než kdy jindy vyplatí myslet na energetickou soběstačnost. Právě to už od roku 2006 dělají ve středočeských Kněžicích, které se právem označují jako energeticky soběstačná obec. Funguje zde bioplynová stanice a centrální zásobování teplem s výtopnou na dřevní štěpku a slámu. Nyní obec podobným způsobem řeší vytápění nově vznikající části s dvanácti rodinnými domy.



Voda:



Povodí Moravy zahájilo projekční přípravu nového vodního zdroje pro Zlínský kraj

| Prumyslovaekologie.cz |

Povodí Moravy, s. p. pokračuje v přípravě vodárenské nádrže Vlachovice. Po dokončení předprojektové přípravy a představení celého projektu na úrovni Zlínského kraje a dotčených obcí nastala fáze projektové přípravy. Od července Povodí Moravy zahájilo projekční přípravu nového vodního zdroje, který zajistí pitnou vodu pro Zlínský kraj. Vodohospodáři v úterý představili realizační tým starostům dotčených obcí.



Radní doporučili schválit aktuální plány povodí Moravy a Dyje

| Komunalniekologie.cz |

Ochranu vody pro krajinu, obranu před povodněmi nebo udržitelné zásobování pitnou vodou – to vše posilují aktuální plány dílčích povodí Moravy a Dyje.



Vodné a stočné v ČR se zřejmě v příštím roce výrazně zvýší

| Nase-voda.cz |

Zejména kvůli razantnímu nárůstu cen energií se v příštím roce v ČR pravděpodobně výrazně zvýší ceny vodného a stočného. V rozhovoru pro portál Naše voda to uvedl ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Vilém Žák, s tím, že vodné a stočné může v některých vodárenských společnostech podražit oproti letošnímu roku o více než 20 procent.



České firmy mohou získat značku Odpovědné hospodaření s vodou

| Nase-voda.cz |

Recyklace vody, technologie bez vody, využívání srážkových a šedých vod, optimalizace výrobních procesů, realizace zelených střech u provozoven, ekologicky šetrná likvidace odpadních vod s obsahem nebezpečných látek – to jsou jedny z důležitých témat Ministerstva životního prostředí, které prosazuje v oblasti adaptace na změnu klimatu. Příkladné firmy proto ocení novou značkou – Odpovědné hospodaření s vodou.



Ovzduší a klima:



Nové monitorovací zařízení bude sledovat kvalitu ovzduší ve Středočeském kraji

| Komunalniekologie.cz |

Kvalitu ovzduší v Rakovníku bude celý příští rok sledovat monitorovací zařízení. Půjde o páté město v regionu, kam Středočeský kraj měřící stanici umístí.



Chemie:



kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

| Tretiruka.cz |

Víte, jaký formát bezpečnostního listu je platný od 1.1.2023? Řešíte problém dovozu surovin ze zemí mimo EU? Máte povinnost oznamovat nebezpečné směsi do PCN? Pokud ano, využijte náš kurz, kde se veškeré informace pro níže uvedené oblasti dozvíte od zkušených lektorů z oboru.



Legislativa:



MŽP mění emisní vyhlášku. Teplárny a elektrárny díky novele ušetří zemní plyn

| Tretiruka.cz |

Ministerstvo životního prostředí vydává novelu emisní vyhlášky. Ta umožní během vyhlášených mimořádných stavů v energetice provozovat také zdroje dodávající teplo a elektřinu, které by za normálních okolností musely být závěrem letošního roku odstaveny nebo by jejich provoz byl možný pouze po omezený čas. Díky tomu by se mělo ušetřit přibližně 200 milionů kubíků zemního plynu pro využití domácností. Vyhláška vyjde ve Sbírce zákonů 5. září 2022 a platit začne o den později.



Věda a výzkum:



Výzkumníci z MIT představili baterii z levných a běžně dostupných materiálů

| Oenergetice.cz |

Výzkumníci z Technologického institutu v Massachusetts (MIT) a dalších pracovišť vyvinuli nový druh baterie, vyrobený výhradně z levných a běžně dostupných materiálů. Baterie s akumulačním potenciálem v řádech desítek kilowatthodin by mohly sloužit k napájení domácností nebo menších firem. S novou architekturou baterie, která využívá hliník a síru jako dva elektrodové materiály, mezi nimiž je elektrolyt z roztavené soli, přišel profesor Donal Sedoway spolu s dalšími 15 odborníky z již zmíněného MIT, ale také z Číny, Kanady, Kentucky a Tennessee.



Nanohouby na grafenu skvěle odstraňují organické znečištění

| Nase-voda.cz |

Extrémně porézní kovalentní organické kostry COF, strukturou blízké kovoorganickým kostrám MOF, nalezly využití v nanohoubách na grafenovém podkladu. Výsledný kompozitní materiál je výtečný ve filtrování organických barviv z vody, které patří k nebezpečným a obtížně odstranitelným znečištěním.



RVVI navrhla na Národní cenu vlády Česká hlava ekologa Petra Pyška

| Vedavyzkum.cz |

V pátek 2. září 2022 se ve Strakově akademii konalo zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). K hlavním bodům jednání patřily návrhy na jmenování členů a předsedy výzkumné rady Technologické agentury ČR spolu s návrhem laureáta Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022. RVVI se seznámila s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2023+ ze strany Ministerstva financí.



Jihočeští vědci pomohli vyřešit záhadu sinic

| Vedavyzkum.cz |

Spolupráce vědců z Michigan State University, University of California Berkeley, Lawrence Berkeley National Laboratory, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR vedla k významnému objevu v oblasti fotosyntézy. Studie, na níž se podíleli také Tomáš Polívka a David Bína z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR, byla 31. srpna publikována v nejprestižnějším vědeckém časopise Nature.



Spin-off České zemědělské univerzity v Praze řeší plýtvání jídla

| Vedavyzkum.cz |

Konec plýtvání při skladování potravin díky využití biologicky aktivních látek rostlinného původu! Hitem výstavy Země živitelka byl třívrstvý pytel na brambory umožňující jejich dlouhodobé uchovávání za pokojové teploty. Ten vznikl ve spolupráci České zemedělské univerzity v Praze a její spin-off společnosti Terpenix.



Jiří Manďák: Udržme mediky v regionech a specializacích

| Vedavyzkum.cz |

„Snažíme se cílit na středoškoláky, aby měli co možná nejlepší informace jak o medicíně obecně, tak o tom, co od nich společnost skutečně potřebuje, pokud se rozhodnou pro dráhu lékaře. Chceme získat ty nejlepší uchazeče, kteří si často vybírají z vícero škol,“ říká znovu jmenovaný děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy Jiří Manďák.



Lesnictví a zemědělství:



Vědkyně: V ČR roste zájem o jedlý hmyz, je to bílkovinná bomba

| Ekolist.cz |

Na českém trhu narůstá zájem potravinářů o jedlý hmyz. Slouží jako krmivo zvířat, rozmáhá se i jako potravinový doplněk, třeba hmyzí moučka do těstovin. Hmyz obsahuje velmi kvalitní bílkoviny, v mokré hmotě stejně jako hovězí maso. Evropská komise zatím jako takzvané nové potraviny schválila tři druhy: potemník moučný, cvrček domácí a saranče stěhovavá. Na budějovickém agrosalonu Země živitelka to ČTK řekla Petra Škvorová z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity (ČZU). Hmyz patří do jídelníčku ve víc než sto zemích.



Střední zemědělská škola v Čáslavi bude při výuce používat polního robota

| Ekolist.cz |

Střední zemědělská škola v Čáslavi na Kutnohorsku bude při výuce používat autonomního polního robota. Pořízení stroje schválili před prázdninami krajští radní, předpokládané náklady jsou 4,7 milionu korun, informoval ČTK mluvčí hejtmanství David Šíma.



Napříč:



SFŽP: Neustále zlepšujeme dostupnost informací pro zájemce a žadatele o dotace

| Prumyslovaekologie.cz |

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) spouští efektivnější konzultační podporu pro zájemce o dotace z programů Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací. Na místo jediné dosud využívané Zelené linky, jejíž provoz bude k 8. září ukončen, je nově k dispozici infolinka na každém krajském pracovišti SFŽP ČR. Ta je určena pouze pro specifické dotazy, na které nelze najít odpověď na webech programů. Odpovědi na základní dotazy zájemci o dotace najdou na webu v sekci „Časté dotazy“.



MŽP i v roce 2023 podpoří 20 miliony projekty neziskových organizací zapojující veřejnost do péče o přírodu

| Prumyslovaekologie.cz |

Aktuálně vyhlášené výzvy Programu na podporu projektů NNO mohou nestátní neziskové organizace získat celkem dvacetimilionovou podporu na neinvestiční projekty realizované v příštím roce. Vloni MŽP takto podpořilo 63 projektů, díky kterým se mimo jiné obnovily luční biotopy nebo vzdělávala veřejnost, jak neplýtvat energiemi a potravinami.



Sedmá generace 4/2022: Sídla k přežití

| Enviweb.cz |

Jak se venkov a města připravují na klimatický rozvrat? Žije ještě vesnická komunita? Lze před bytovou krizí utéct do maringotky? Je Kodaň opravdu tak udržitelná? Mají ve městech jezdit SUV? Blýská se na férovější časy? Jak se s dětmi neztratit v digitální džungli? Daří se pražské cyklodopravě? Mají se vlci vrátit do Beskyd? Co vadí na re-use kampani firmy IKEA? Proč už se nemusíte bát u Národního muzea? Jak s dětmi mluvit o umírání? Stane se ekozemědělství mainstreamem? Žijeme v novacénu? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v novém čísle časopisu Sedmá generace.

