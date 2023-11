Monitoring průmyslové ekologie | 28. 10. - 3. 11. 2023

Služba pro předplatitele.

Věda a výzkum:



Firma Silon chce vyvíjet materiály, které sníží emise oxidu uhličitého

| Ekolist.cz |

Firma Silon, která vyrábí plastové směsi kompaundy, bude od 1. ledna 2024 nabízet výzkum a vývoj v samostatné firmě Silon R&D. Chce tak oslovit nové zákazníky, jedním z cílů je vývoj materiálů, které budou přispívat k redukci emisí oxidu uhličitého. V budoucnu investuje Silon R&D desítky milionů Kč do nové poloprovozní linky. Firma Silon čeká letos tržby přes čtyři miliardy Kč. Plánuje rozšíření svého závodu v USA, řekli zástupci firmy, která v Plané nad Lužnicí zaměstnává kolem 350 lidí.



V Mongolsku se vědci snaží zastavit postup písečné duny

| Vedavyzkum.cz |

Vědci z Lesnické a dřevařské a Agronomické fakulty se v Mongolsku snaží stabilizovat písečnou dunu, která ohrožuje jednu z tamních vesnic. Využít chtějí především jilmy podporované různými inovativními půdními aditivy. Písečná duna leží v oblasti Javkhlant nedaleko druhého největšího města Mongolska – Darkhanu. Okolní stepní krajina je silně poznamenána příliš intenzivní pastvou hospodářských zvířat a klimatickou změnou.



Unikátní výzkumné centrum v Ostravě razí cestu k udržitelné energetice

| Vedavyzkum.cz |

Jak upustit od užívání fosilních paliv a přejít na udržitelnou energii představuje ode dneška unikátní polygon CEETe, který vznikl zásluhou vědců Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) v areálu VŠB – Technické univerzity Ostrava.



Blesky stále neznámé

| Vedavyzkum.cz |

Bezmála tři století víme, že blesk je elektrický výboj. Stále ale není jasné, jak přesně vzniká, a není možné jej předpovědět. Přispět k vyřešení bouřkové hádanky by mohl model elektrizace oblačnosti. Vzniku blesků a přesnější předpovědi počasí se na Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR věnuje Jana Popová.



Energetika:



Veolia připravuje pilotní projekt výroby vodíku v Moravskoslezském kraji

| Prumyslovaekologie.cz |

Moderní vodíkové technologie v Moravskoslezském kraji se pomalu ale jistě stávají skutečností. Společnost Veolia Energie spustila přípravu pilotního projektu výroby zeleného vodíku ve své teplárně ve Frýdku-Místku. Je to jediný vodíkový projekt v České republice, který uspěl v mezinárodním srovnání a jako vůbec první získal dotaci z Inovačního fondu EU na podporu čistých technologií. Výrobu vodíku Veolia plánuje i na dalších místech.



Eurostat: České domácnosti měly v 1. pololetí nejdražší plyn a elektřinu ve V4

| Oenergetice.cz |

Ceny elektřiny a plynu pro domácnosti byly v České republice v letošním prvním pololetí výrazně vyšší než v ostatních členských zemích Visegrádské skupiny (V4), tedy v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Elektřina českým domácnostem meziročně zdražila o více než čtvrtinu a plyn o více než polovinu. Vyplývá to z údajů, které na svých internetových stránkách zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat.



Česku chybí projekty větrných elektráren. I přes štědrou podporu je zájemců málo

| Oenergetice.cz |

V České republice proběhla historicky třetí aukce na podporu obnovitelných zdrojů. Aukce se dosud těší spíše vlažnému zájmu investorů, a to kvůli nedostatku připravených projektů. Ani třetí aukce se totiž nezaplnila, a to i přes relativně vysoké hodnoty podpory garantované formou rozdílových kontraktů.



U výstavby fúzního reaktoru ITER bylo oznámeno další zpoždění

| Oenergetice.cz |

Generální ředitel projektu Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER) Pietro Barabaschi představil pokrok, kterého bylo v realizaci tohoto projektu dosaženo. Zdůraznil nejvýznamnější úspěchy, ale zmínil se i o problémech, s nimiž se inženýři dosud potýkali.



Odpady:



Jak se rodí pyrolýza aneb Povolovací procesy po Česku IV.

| Prumyslovaekologie.cz |

Opět jsme zde z dalším dílem seriálu článků o tom, jak obtížný je zrod relativně nové technologie na využití odpadů. Dnes to nebude tak o obtížích v oblasti technické, technologické či vývoje, ale především o legislativě, úřednictvu, obcích a občanech a jejich přijímání něčeho nového.



Ekoabeceda – metodická příručka environmentálního vzdělávání pro učitele od A do Z

| Komunalniekologie.cz |

Plasty jsou mezi námi – jsou nedílnou součástí našeho života, mají svá pozitiva, ale přináší také řadu úskalí, neboť každý kousek plastu může přírodě ublížit. Na život s plasty je tak nutné připravovat i nastupující generace, a právě proto je s novým školním rokem pro učitele k dispozici EKOABECEDA aneb Malý průvodce světem plastových obalů.



Pardubice a okolní obce zvažují soudní spor kvůli spalovně v Rybitví

| Ekolist.cz |

Město Pardubice zvažuje, že se obrátí kvůli plánované spalovně nebezpečných odpadů na soud. Firma AVE CZ o modernizaci a zprovoznění zařízení v Rybitví usiluje od roku 2006. Projekt si místní lidé nepřejí. Možnosti soudního sporu teď prověřují městští právníci. ČTK to řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).



Odpadový Oskar 2023: V Moravskoslezském kraji najdeme rekordmany mezi obcemi

| Enviweb.cz |

V roce 2022 našel pořadatel soutěže spolek Arnika v Moravskoslezském kraji sedm měst nad 5000 obyvatel s produkcí SKO pod 150 kg/ob a dokonce 15 obcí od 1001 do 5000 obyvatel s produkcí SKO pod 120 kg/ob. Na území obce s rozšířenou působností (ORP) Jablunkov je vůbec nejnižší produkce směsného odpadu ze všech ORP v ČR (v roce 2021 zde obce v průměru vyprodukovaly 131,5 kg/ob).



Ovzduší a klima:



Kraj Vysočina uspořádal mezikrajskou konferenci k problematice ochrany ovzduší

| Komunalniekologie.cz |

Kongresový sál sídla Kraje Vysočina v Jihlavě zaplnilo minulý týden na 60 zástupců samospráv obcí, zástupců institucí a úředníků s agendou ochrana ovzduší krajů i obcí. Zúčastnili se prvního ročníku krajské konference zaměřeného na kvalitu a ochranu ovzduší. „Největším zdrojem znečištění v Kraji Vysočina jsou lokální topeniště,“ zahájil konferenci gesční radní kraje pro životní prostředí a zemědělství Pavel Hájek.



Životní prostředí:



Spokojenost lidí se životním prostředím v okolí bydliště i celé ČR klesla, ukázal průzkum

| Ekolist.cz |

Spokojenost Čechů se životním prostředím se proti roku 2022 mírně snížila, nicméně nadále ho lépe hodnotí v okolí domova než v celé zemi. O okolí svého bydliště se kladně vyjádřilo 79 procent Čechů, o pět procentních bodů méně než v roce 2022. Počet lidí, kteří jsou spokojeni s celorepublikových stavem životního prostředí, klesl o tři body na 72 procent. Nejproblematičtěji občané vnímají hustotu silničního provozu kolem svých domovů, naopak nejspokojenější jsou s dostupností volné přírody. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jehož výsledky má ČTK k dispozici.



Voda:



V Žampachu a Chvaleticích lépe hospodaří se srážkovou vodou

| Komunalniekologie.cz |

Energetická krize odstartovala řadu úsporných opatření ve veřejném sektoru. I ve školách, sociálních zařízeních a dalších budovách v majetku samospráv se dá ušetřit nejenom za elektřinu a teplo, ale i za vodu. Dobře to vědí v Domově pod hradem Žampach a Středním odborném učilišti zemědělském Chvaletice, kde se díky podpoře Pardubického kraje a Evropské unie podařilo na konci léta dokončit projekty na lepší využívání srážkové vody.



Karlovy Vary připravují projekty na jímání dešťové vody

| Nase-voda.cz |

Karlovy Vary připravují několik projektů na jímání dešťové vody a lesních pramenů. Cílem je jak udržet více vody v krajině, tak zajistit vodu pro údržbu rozsáhlých městských parků a zeleně v lázeňském městě. Obnovit by se měly i některé malé vodní plochy ve městě, řekl ČTK karlovarský radní Petr Bursík (ODS).



Ministr zemědělství jmenuje nového ředitele Povodí Ohře

| Nase-voda.cz |

Ve středu 1. listopadu v 7:50 hodin jmenuje ministr zemědělství Marek Výborný nového generálního ředitele státního podniku Povodí Ohře, kterým se stane Jan Svejkovský.



Praha 8 nechala opravit desetiletí nefungující fontánu v Ládví

| Nase-voda.cz |

Už téměř historická fontána v Praze v centru náměstí Ládví se po desetiletích vrátila do provozu. Městská část Praha 8 se na její rekonstrukci dohodla v roce 2022 s obchodním řetězcem PENNY, který v sousedství fontány vlastní prodejnu. Oznámila to radnice pRahy 8.



VaK Přerov se soudí se společností Jana kvůli škodám z povodní z roku 2010

| Nase-voda.cz |

Rozsáhlé povodně, které postihly Přerov v květnu 2010, mají dodnes dohru v podobě soudního sporu. Se společností Vodovody a kanalizace (VaK) Přerov ho vede společnost Jana, která provozuje ve městě stejnojmenný hotel. Soudy po mnoha letech dospěly k názoru, že za škodu způsobenou při povodních hotelu mohl VaK, což posvětil loni i Nejvyšší soud. Spor se však stále vede o výši způsobené škody. Poslední rozsudek padl na konci září, kdy soud vyměřil společnosti VaK Přerov náhradu škody ve výši přes devět milionů korun. Rozsudek zatím není pravomocný, zjistila ČTK.



Otrava Bečvy firmou Energoaqua: Porušovalo by to chemické zákony

| Enviweb.cz |

Kdyby otravu ryb v řece Bečvě v září 2020 způsobil kanál z Rožnova pod Radhoštěm, který vytéká z Energoaquy, porušovalo by to chemické a fyzikální zákony. V rozhovoru s ČTK to řekl ředitel Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Cajthaml.



Cesta vody v Bělském lese zpřístupňuje malebné údolí Výškovického potoka

| Enviweb.cz |

Velký projekt, který zkrášlil část Bělského lesa a rozvíjí jeho rekreační a relaxační potenciál je dokončen. Záměr se objevil v roce 2018 a po přípravách byla zahájena realizace v prosinci roku 2022. Zhotovitelem byly podle návrhu Ivana Tachezyho Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Celkové náklady dosáhly 17 663 951 korun bez DPH. Slavnostní otevření se uskutečnilo 24. října.



Příroda a ekologie:



Vrchlabí chystá na silvestra laserovou show, lidi odrazuje od ohňostrojů

| Ekolist.cz |

Vrchlabí na Trutnovsku na závěr letošní roku chystá silvestrovské oslavy, které vyvrcholí laserovou show, nikoli ohňostrojem. Vedení dvanáctitisícového města žádá obyvatele a návštěvníky, aby na přelomu roku upustili od zábavní pyrotechniky a silvestrovského ohňostroje. Silvestrovská akce nazvaná #VrchlabiNepraska bude na náměstí T. G. Masaryka v centru města, informovali představitelé města. Vrchlabská radnice silvestrovskou oslavu s ohňostrojem pro veřejnost neorganizovala.



Island zasáhly tisíce malých zemětřesení, mohou být předzvěstí sopečného výbuchu

| Ekolist.cz |

Poloostrov Reykjanes na jihozápadě Islandu v posledních třech dnech zasáhl intenzivní seismický roj - více než 5500 malých zemětřesení, které mohou být předzvěstí velkého sopečného výbuchu. S odkazem na islandský meteorologický úřad (IMO) o tom informovala agentura Reuters.



Milovník přírody Miloslav Nevrlý dostal v Jizerských horách lavičku

| Ekolist.cz |

Žulovou lavičku dostal k devadesátinám zoolog, cestovatel a spisovatel Miloslav Nevrlý. Přes šest metrů dlouhý kamenný blok mu věnoval Jizersko-ještědský horský spolek jehož je Nevrlý čestným členem. Domů si ale lavičku neodnesl, posedět si na ní tak může každý, stojí totiž v Jizerských horách nedaleko oblíbené Prezidentské chaty. Včera u ní ještě vysadili jedlý jeřáb, což je Nevrlého oblíbený strom, řekl ČTK Pavel Schneider z Jizersko-ještědského horského spolku.



Umělá inteligence, strojové učení, roboty a drony. Čeští vědci vyvíjejí systém pro boj s invazními druhy

| Enviweb.cz |

Lupina mnoholistá, celík kanadský nebo bolševník velkolepý.To jsou jen některé druhy invazních rostlin, které po zavlečení člověkem do tuzemské krajiny začaly zaplavovat českou přírodu. Jen v Česku způsobují invazní druhy ročně stamilionové škody a vytlačují z přírody původní druhy organizmů. ,,Boj s invazními rostlinami je velmi náročný a obtížný. Vyžaduje nasazení velkého počtu lidí ve správný čas. To je v době, kdy lidé obecně ztrácejí zájem o práci pod širým nebem, stále složitější," vysvětluje Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která iniciovala projekt zapojení robotů a dronů do boje s invazními rostlinami.



Lesnictví a zemědělství:



Jaký je zdravotní stav lesů v České republice? A co se s tím dá dělat?

| Ekolist.cz |

Nejrozšířenějším zdrojem dlouhodobých dat o zdravotním stavu lesů v Evropě je program ICP Forests, který sleduje míru defoliace (ztráty olistění) v síti 5500 monitoračních ploch. Pozitivním jevem pro další vývoj v České republice je dobrý zdravotní stav mladých lesů ve věku do 60 let. Naopak patrný je dlouhodobý trend zhoršování zdravotního stavu borovic. Nejlepší zdravotní stav vykazuje dlouhodobě buk, ovšem i zdravotní stav smrku a dubu je poměrně setrvalý. Žádný datový zdroj ale nepostihuje zdravotní stav lesů komplexně – v rámci programu ICP Forests nelze například zachytit současnou kůrovcovou kalamitu. Pro objektivní hodnocení zdravotního stavu lesů je nutné kombinovat více informačních zdrojů.



Když chce majitel zdravý les, nemůže myslivost outsourcovat, říká správce božídarských lesů Karel Picura

| Ekolist.cz |

Lesům města Boží Dar se daří to, co bývá v jiných lesích problém: postupná proměna v druhově pestrý a odolný les. A velkou roli v tom hraje myslivecké hospodaření. Město Boží Dar zrušilo jakákoli privilegia lovu jelenů a motivuje myslivce k tomu, aby prostě lovili. Zároveň nevytváří v lese paseky a těží jen vybrané stromy. Za proměnou stojí hlavně jeden člověk, lesní správce Karel Picura, který má hospodaření v lesích Božího Daru na starosti od roku 1995. Povídali jsme si s ním o tom, jak se les proměňuje v pestřejší, a jestli je možné příklad lesů Božího Daru napodobit i jinde.



Ochrání mykorhizy sazenice smrku ztepilého před napadením václavkami?

| Enviweb.cz |

Houby václavky patří k nejvýznamnějším patogenům evropských lesů. Náchylnější k napadení václavkami jsou dřeviny stresované vysokými teplotami, půdním suchem a odumíráním mykorhiz. Nejohroženější jsou monokultury, především nepůvodní smrkové porosty na stanovištích se zhutnělou a kyselou půdou s nedostatkem živin.



Napříč:



Workshopy ukážou podnikatelům, jak na dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace

| Prumyslovaekologie.cz |

Pro malé a střední podnikatele je v Operačním programu Spravedlivá transformace připravena řada možností, jak podpořit jejich rozvoj v rámci transformace kraje a přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Během speciální roadshow, která navštíví v říjnu a listopadu větší města Karlovarského regionu, mohou získat bližší informace o vyhlašovaných výzvách a podporovaných aktivitách. První z workshopů chystané roadshow startuje v úterý 31. října v Sokolově. Tak si udělejte poznámku do diáře a přijďte se dozvědět více.

