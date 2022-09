Monitoring průmyslové ekologie | 27. 8. - 2. 9. 2022

Služba pro předplatitele.

Odpady:



Řecká firma vyrábí kabelky z fólií z čelních autoskel, vypadají jako z umělé kůže

Kabelky, které sice vypadají jako z umělé kůže, ale jsou z fólií z čelních autoskel, představila na brněnských veletrzích Styl a Kabo řecká firma Axel. Podle obchodní zástupkyně pro Česko a Slovensko Věry Šmídové firma vyrábí z tohoto materiálu už tři roky a zákazníci slyší na to, že jde o recyklovaný materiál, jehož výroba je šetrná k přírodě. Podle zkušeností už čeští zákazníci slyší na recyklované materiály a ekologii výroby podobně jako zákazníci v západní Evropě, řekla ČTK.



Energetika:



Nadcházející zima bude drahá. Otázkou je pouze, jak moc

Jenom v nejbližších měsících se suma na záchranu dodavatelů energií může vyšplhat na stovky miliard eur.



Novinka Aquarea EcoFleX spojuje výhody klimatizace a tepelného čerpadla vzduch-voda

Panasonic Heating & Cooling Solutions uvádí na trh tepelné čerpadlo Aquarea EcoFleX. Tento inovativní systém vytápění a chlazení kombinuje ty nejlepší vlastnosti klimatizace a tepelného čerpadla vzduch-voda. Nabízí mimořádnou energetickou účinnost při topení i chlazení, tichý provoz, teplou užitkovou vodu pomocí rekuperace tepla, a navíc čistí vzduchu v domácnosti prostřednictvím nanotechnologií.



Problém pro zákazníky jsou kontrakty na spotové ceny, shodl se ministr Síkela se zástupci ERÚ

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se v pondělí 22. srpna sešel se zástupci Energetického regulačního úřadu. Během jednání diskutovali o možných legislativních opatřeních pro lepší kontrolu zákazníků na energetických trzích. Shodli se, že největším problémem pro zákazníky nyní jsou kontrakty uzavírané na spotové ceny, které přenáší veškeré riziko růstu cen na zákazníky.



Polsko a Slovensko otevřou plynovodní propojení obou zemí

Polsko a Slovensko dnes za účasti premiérů obou zemí Mateusze Morawieckého a Eduarda Hegera otevřou nové plynovodní propojení, které podle úřadu slovenské vlády zajistí diverzifikaci při dovozu plynu. Slovensku, jež dříve nakupovalo zemní plyn hlavně z Ruska, nové potrubí zlepší přístup k alternativním dodávkám suroviny.



Odpadní teplo z datových center by mohlo Německu pomoci se snížením závislosti na plynu

Pokud by odpadní teplo z německých průmyslových center bylo využito pro vytápění budov, přispělo by významně k potřebným úsporám plynu, na které země cílí. Podle německého průmyslového sdružení zaměřeného na energetickou účinnost DENEFF by v současnosti nevyužité odpadní teplo v Německu mohlo být využito pro dodávku tepelné energie městu o velikosti Berlína.



Ceny energetických komodit napříč Evropou přepisují rekordy, z trhů však mizí likvidita

Rekordní ceny plynu a elektrické energie jsou k vidění v České republice, Německu, Francii a dalších státech v Evropské unii. Takřka denně pak přepisují svá dosavadní maxima. Situace okolo dodávek plynu je kritická, svou roli hraje rovněž embargo na dovoz ruského uhlí do EU. Na trzích je panika a omezují se forwardové obchody, jelikož se ceny komodit staly nepredikovatelnými. Z trhů tak mizí likvidita. Subjekty totiž nejsou ochotny uzavírat obchody a skládat za ně zálohy. I relativně malé obchody tak způsobují, že ceny na burze poskočí o desítky nebo i stovky eur.



Dolní Sasko nasadilo do řádného provozu vodíkové vlaky, považuje to za milník

Čtyři roky od spuštění testovací fáze vyjely tento týden v německé spolkové zemi Dolní Sasko do řádného provozu vlaky poháněné vodíkem. Společnost Alstom, která soupravy Coradia iLint vyvinula, zavedení řádného provozu označuje za světovou premiéru. Dolnosaský premiér Stephan Weil prohlásil, že je to historický milník a že spolková země chce být v rozvoji bezemisní dopravy inspirací a vzorem nejen pro celé Německo, ale pro celý svět.



Voda:



Mikropolutanty ve vodě

Mikropolutanty patří mezi látky, které mají vliv na kvalitu vody a mohou vstupovat do povrchových a podzemních vod. Jedná se o látky, které se běžně používaly nebo stále používají, a do surové vody se dostávají jak z bodových, tak plošných zdrojů.



Obsah dusičnanů ve vodě z Nové Vsi u Pohořelic klesá, splňuje běžné parametry

Břeclavské vodárenské firmě Vodovody a kanalizace Břeclav se daří snižovat obsah dusičnanů ve vodě ze zdroje v Nové Vsi u Pohořelic. Pomohlo snižování hladiny podzemní vody. Ve čtyřech obcích tak mohla být zrušena výjimka s mírnějším limitem dusičnanů, vodárny o tom informovaly v tiskové zprávě.



Povodí Moravy vytváří na Kyjovce meandry a tůně

Povodí Moravy provádí revitalizaci Kyjovky u Moravské Nové Vsi. Cílem prací je zpomalit povrchový odtok vody, zvýšit zachytávání vody v krajině, zlepšit morfologii vodního toku a dokonce zvýšit protipovodňovou funkci říční nivy. Vznikne tak velmi zajímavé adaptační opatření reagující na změnu klimatu. Uvedl to mluvčí povodí Petr Chmelař.



Kořenová čistírna odpadních vod - uleví životnímu prostředí, ušetří finance

Jaké výhody poskytuje kořenová čistírna odpadních vod? Přinášíme vám krátké shrnutí, které vám přiblíží, jak kořenová čistírna funguje, na co je třeba myslet při zařizování a nahlédneme také do zahraničí.



Příroda a ekologie:



Obnova krátkostébelných trávníků na Vysočině

Kraj Vysočina s podporou Operačního programu životní prostředí průběžně realizuje projekty, které zlepšují dochovaný stav přírodních rezervací a památek. V chráněných územích v blízkosti obce Vržanov na Jihlavsku se na plochách o rozloze 2 hektarů daří cílenými zásahy obnovovat cenná rostlinná společenstva suchých kamenitých pastvin.



Klimatická krize ohrožuje motýly a včely, a tím i třetinu našich potravin

Více než polovina druhů netopýrů ve Spojených státech je na seznamu ohrožených druhů, populace včel se zmenšuje a vědci nedávno oznámili, že monarcha stěhovavý, motýl z čeledi babočkovitých, je nebezpečně blízko vyhynutí. Všichni tito živočichové jsou přitom významní opylovači, bez nichž by ovoce, zelenina a další rostliny zůstaly neopylené, což by zásadně ohrozilo potravinové zásoby na světě, uvedl web CNN.



Na Chomutovsku přibudou dvě přírodní památky

Na Chomutovsku přibudou dvě přírodní památky. Jsou to Hovězí skály a Najnštejnské bučiny, jejich vyhlášení schválili krajští radní. V plánu je i ochrana dalších míst v Krušných horách. Kraj chce zároveň pomoci ministerstvu životního prostředí v komunikaci s obcemi na téma vyhlášení chráněné krajinné oblasti Krušné hory.



Do milovické rezervace velkých kopytníků se vrátil jeden z nejvzácnějších českých brouků. Vysadili ho tam vědci

Jednoho z nejvzácnějších českých brouků vysadili vědci v bývalém vojenském prostoru Milovice. Kriticky ohrožený chrobák je přitom v Čechách považován za vyhynulého, poslední známý záznam tohoto druhu pochází z roku 2005 z Rané v Českém středohoří. Na Moravě se vyskytuje na několika posledních lokalitách v okolí Mikulova.



Legislativa:



Akademici: Návrh normy k omezení světelného smogu je nedostatečný a příliš mírný

Jako nedostatečný a příliš mírný označili návrh normy k omezení světelného znečištění zástupci Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR (AV). Norma podle komise například povoluje vysoké limity sledovaných ukazatelů a nevyužívá moderní metody. Stanovisko médiím poskytla akademie, vyjádření ministerstva životního prostředí (MŽP) ČTK shání. Experti dlouhodobě zdůrazňují, že přebytek světla v nočních hodinách zasahuje do života zvířat, lidem znemožňuje zdravý odpočinek, komplikuje pozorování oblohy a je neúsporné.



Ovzduší a klima:



EU vyzývá největší ekonomiky světa, aby navýšily své klimatické ambice

Evropská unie se domnívá, že dosavadní klimatické plány a opatření největších světových ekonomik nejsou dostatečné k tomu, aby byly naplněny cíle Pařížské dohody. Před konferencí COP27 proto apeluje, aby byly ambice navýšeny. Sama se však potýká s energetickou krizí, která její vlastní snahy ohrožuje.



Věda a výzkum:



Robotické rameno a AI vyřeší boj proti škůdcům rajčat

Pěstování ovoce a zeleniny ve skleníku má řadu výhod, ale nese s sebou i rizika v podobě plísní, chorob a škůdců, kterým se ve vlhkém a teplém prostředí dobře daří. Čeští výzkumníci již druhým rokem pracují na tom, jak úrodu co nejlépe před těmito negativními vlivy ochránit. Vyvíjejí řešení, které včas odhalí případné riziko.



Jakub Drápal: Jak fungují české soudy?

„Když trestáme, odebíráme lidem to nejcennější, co mají – svobodu. Proto mě rozčiluje, jaké problémy jsou v trestním právu,“ popisuje Jakub Drápal z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, co pohání jeho výzkum. Analýzou dat z řady institucí ukázal i to, jak zkušenost soudce ovlivňuje jeho rozhodování a že české soudy v ukládání sankcí nejsou tak konzistentní, jak bychom čekali.



Radosti a strasti sociálních a humanitních věd v evropských programech

V Irsku se nedávno konala debata o zapojení sociálních a humanitních věd do programu Horizont Evropa. Přední evropští akademici a vědci se shodli na tom, že zastoupení projektů z těchto oborů v evropských programech stále pokulhává. V novém rámcovém programu by se však mohlo blýskat na lepší časy.



Martin Toul: Do výzkumu se lze zapojit hned v prvním ročníku

Martin Toul je doktorandem na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Pracuje v Loschmidtových laboratořích, kde se mu nedávno podařil přelomový objev, který by mohl zásadně zlepšit léčbu mozkové mrtvice.

