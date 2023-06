Monitoring průmyslové ekologie | 27. 5. - 2. 6. 2023

Služba pro předplatitele.

Věda a výzkum:



Lukáš Veg a Roman Pechánek: V Plzni připravujeme rekvalifikační kurzy pro moderní průmysl

Vědci z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni se podílejí na mezinárodním projektu REMAKER, jehož celý název, Rekvalifikace pracovní síly v oblasti těžby fosilních paliv pro moderní průmysl, vystihuje také cíle projektu. Jaká je role univerzity v projektu a proč je vlastně realizován? Odpovídá Roman Pechánek, proděkan pro vzdělávací činnost a výzkumník Lukáš Veg z výzkumného centra RICE.



Zdeňka Švarcová: Nikdy mě nic nemrzelo

Profesorka japonského jazyka Zdeňka Švarcová, která za svou kariéru významným způsobem ovlivnila podobu a rozvoj české japanologie, za své zásluhy při výuce japonštiny a propagaci japonské kultury obdržela v roce 2010 vyznamenání Řád vycházejícího slunce, zlaté paprsky s nákrční stuhou. V rozhovoru pro NKC – gender a věda hovořila o vývoji svého oboru i své profesní cestě.



Nový objev týmu Pavla Hobzy možná přepíše učebnice fyzikální chemie

Pavel Hobza z ÚOCHB AV ČR se svým týmem poprvé přepsal učebnice před dvaceti lety, kdy objevil a popsal tzv. nepravou vodíkovou vazbu. Spolu s kolegy z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského a VŠB – TUO nyní přichází s objevem, který má potenciál dříve přijatou definici zjednodušit a studenty chemie znovu donutit k tomu, aby přehodnotili své představy o studované látce.



Odpady a recyklace:



Velkoobjemový odpad: Je dojezdová vzdálenost do sběrného dvora legislativně ošetřena?

Menší obce, které nemají vlastní sběrný dvůr, mohou uzavřít smlouvu s vedlejší obcí. Jejich občané sem pak sváží domluvené druhy odpadů. Je dojezdová vzdálenost legislativně ošetřena? Musí zároveň obec přistavit občanům i kontejnery na velkoobjemový odpad?



Paříž hodlá uspořádat olympijské hry bez jednorázových plastů

Vedení Paříže má v plánu během olympijských her v příštím roce zakázat používání jednorázových plastů. Oznámila to starostka Anne Hidalgová jako příspěvek k boji proti znečištění životního prostředí plasty.



Ovzduší a klima:



Odborníci: Klimatický jev El Niño ohrožuje pěstitele kávy, zvláště kávy robusta

Klimatický jev El Niño, který by se měl objevit v druhé polovině letošního roku, ohrožuje pěstitele kávy, zvláště kávy robusta. Pro kávu arabica je hrozba mírnější. Výnosy dvou největších producentů robusty, Vietnamu a Brazílie, by se mohly snížit, pokud by tento jev byl silný. S odvoláním na informace od analytiků a odborníků na počasí to uvedla agentura Reuters.



Energetika:



Rumunský plán výstavby SMR NuScale získal podporu 275 milionů USD

Na summitu lídrů zemí G7 oznámili Spojené státy americké a "nadnárodní veřejně-soukromí partneři" z Japonska, Jižní Koreje a Spojených arabských emirátů finanční podporu až 275 milionů USD (cca 6,06 mld. Kč) na urychlení výstavby malého modulárního reaktoru (SMR) společnosti NuScale Power Corporation VOYGR v Rumunsku. Summit se konal v japonské Hirošimě.



Podpora ukrajiny: zdroj energie pro vojnu i mír

Ukrajinská energetika odolala zimnímu ruskému bombardování a dál se vypořádává s důsledky barbarské agrese. V posledních měsících víceméně dokáže pokrýt potřeby země, která ale musí počítat s dalšími neplánovanými výpadky proudu. Válka nekončí a není možné vyloučit, že příští zima bude ještě náročnější. Odolnější energetiku bude Ukrajina potřebovat i později v době míru, hrozba další agrese nejspíš ani pak nepomine.



Jak si vede vláda v oblasti energetiky? Zatím připomíná slona v porcelánu

Vláda pod vedením Petra Fialy má za sebou za dobu svého působení v oblasti energetiky na území ČR již poměrně dost kontroverzí. Prohlášení představitelů vlády nebo představitelů vládnoucích stran v otázce možného znárodnění společnosti ČEZ již poměrně pravidelně silně hýbou kapitálovým trhem. Dále v době, kdy je zřejmé, že tuzemská energetika bude potřebovat na svou transformaci velmi vysoké investice, nevysílá Vláda vůči investorům dobré signály. Jedním z posledních a nejzávaznějších prohlášení bylo prohlášení ministra financí Zbyňka Stanjury o tom, že stát plánuje seškrtat provozní dotace podporovaným zdrojům energie s odkazem na analýzu MPO, která však možná ani neexistuje.



Ropný gigant Saudi Aramco patří do pětice nejhodnotnějších světových podniků

Společnost Saudi Aramco, která vznikla před 90 lety, 29. května 1933, je největší ropnou společností světa. Patří do pětice nejhodnotnějších světových podniků, společně s firmami Apple, Microsoft, Alphabet a Amazon. Zajišťuje zhruba deset procent světové produkce ropy. Tato firma, již vlastní saúdskoarabský stát, má v posledních letech rekordní zisky, i díky vyšším cenám energií a lepší marži u rafinovaných produktů. Loni zvýšila čistý zisk o téměř 50 procent na rekordních 161,1 miliardy dolarů (3,5 bilionu Kč), což je nejvyšší roční zisk, který kdy vykázala nějaká ropná a plynárenská společnost. Saudi Aramco takto zajišťuje velkou část rozpočtu Saúdské Arábie.



Zveme Vás na konferenci: 44. ročník konference NZEE – Nekonvenční zdroje elektrické energie 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na 44. ročník populární české konference Nekonvenční zdroje elektrické energie NZEE. Letošní ročník konference se uskuteční ve dnech 19. až 21.6. 2023 v prostorách Wellness Hotelu Panorama. Hotel se nachází v oblasti Moravského krasu, která skýtá unikátní možnosti turistického vyžití.



Voda:



Soutěž Zlatá VOD-KA 2023 ukázala nejlepší nové technologie v oboru

V rámci 22. ročníku mezinárodní výstavy VOD-KA 2023 proběhla již tradiční soutěž s názvem Zlatá VOD-KA 2023. Letošní ročník představil celkem 16 exponátů – nominaci získalo šest z nich.



Jezero plánované po dotěžení lomu ČSA na Mostecku se nebude muset dopouštět

V lomu ČSA na Mostecku pokračuje útlum těžby. S koncem dolování uhlí se počítá na přelomu let 2025 a 2026. Zbytková jáma se přemění v jezero s takzvanou vyrovnanou hladinou, nebylo by nutné ho tak dopouštět. ČTK to řekla mluvčí skupiny Sev.en Energy Eva Maříková.



Městys Štoky může otevřít další území díky přivaděči vody ze Švihova

Městys Štoky na Havlíčkobrodsku může plánovat zastavění dalších pozemků díky loňskému posílení zdrojů pitné vody o přivaděč z vodárenské přehrady Švihov na Želivce. Nové parcely, na nichž by mohly výhledově vzniknout desítky rodinných domů, chce městys nabídnout ve dvou lokalitách.



Pardubický kraj chce využít srážkové vody při správě svých budov

Pardubický kraj chce využít srážkové vody při správě svých budov. Má vybrané tři objekty. Plánuje vybudovat například nádrže na zadržování vody, která se dá pak využít na zalévání zahrady. Úpravy budou stát přes deset milionů korun. ČTK o tom informoval hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD).



Příroda a ekologie:



Pozvánka: Podniková ekologie a udržitelnost

Podnikoví ekologové jsou v hierarchii společností stále důležitějším prvkem. Na jejich bedrech stojí povinnosti spojené s ochranou životního prostředí, mezi něž nejčastěji patří oblasti jako je ochrana ovzduší a vod, nakládání s odpady, obalové hospodářství, chemické látky a směsi, dokumentace a zlepšování systému ISO 14 001 aj.



Středočeský kraj se podílí na záchraně pstruha obecného potočního

Na 11 tisíc malých pstruhů obecných potočních v minulých dnech vypustili rybáři do říček na Mnichovohradišťsku, Příbramsku, Mělnicku i Benešovsku. Jde o další plánovanou podporu stávající populace pstruha obecného a její rozvoj v rybářských revírech ve Středočeském kraji.



Studenti na veletrhu v Brně ukázali prototyp podvodního dronu. Vylepšená verze má prozkoumat dno Hranické propasti

Studenti Vysokého učení technického (VUT) v Brně představili na brněnském výstavišti prototyp podvodního dronu Argo. S vylepšenou verzí chtějí prozkoumat dno Hranické propasti, řekl ČTK za jejich tým Vojtěch Kohout.

