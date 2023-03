Monitoring průmyslové ekologie | 25. 2. - 3. 3. 2023

Služba pro předplatitele.

Energetika:



Gravitační úložiště energie v dolech už nejsou hudbou budoucnosti

| Prumyslovaekologie.cz |

Se zvyšujícím se využíváním obnovitelných zdrojů se zvyšuje i potřeba ukládání energie pro chvíle, kdy je jí nedostatek. V tomto ohledu jsou často využívány vodní přečerpávací elektrárny, dále se vkládají naděje do akumulace energie prostřednictvím baterií nebo vodíku. Objevila se i další možnost, jak energii skladovat, a sice pomocí gravitační síly.



Ostrava pomáhá zmírňovat dopady růstu cen energií

| Komunalniekologie.cz |

Pomoc s vysokými cenami energií zajišťuje statutární město Ostrava prostřednictvím mimořádného dotačního programu již od loňského roku. Dotační program ke zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií, které je nutno uhradit v souvislosti s realizací sportovních, tělovýchovných, kulturních, volnočasových a prorodinných aktivit, byl v loňském roce uskutečněn ve dvou kolech.



Loňská spotřeba plynu v Česku byla nejnižší za posledních osm let, uvedl ERÚ

| Oenergetice.cz |

Loňská spotřeba plynu v Česku byla nejnižší za posledních osm let. Celkově ho Češi spotřebovali 7,544 miliardy metrů krychlových, což bylo meziročně o pětinu méně. Při přepočtu na dlouhodobý teplotní normál pak byla nejnižší minimálně od roku 2001. ČTK o tom dnes informoval Energetický regulační úřad (ERÚ). V loňském roce podle úřadu klesla rovněž spotřeba elektřiny, meziročně o 3,9 procenta.



Analytici: Evropě se navzdory sankcím nadále daří dovážet velké objemy nafty

| Oenergetice.cz |

Evropě se stále daří dovážet velké objemy nafty, přestože Evropská unie začátkem tohoto měsíce zavedla embargo na dodávky tohoto paliva z Ruska. Dovoz nafty do Evropy by tak v únoru mohl mírně překonat lednovou úroveň, zejména díky dodávkám z Blízkého východu a z Asie. Ty by se v únoru mohly vyšplhat na maximum za sedm let. Vyplývá to z odhadů analytické společnosti Vortexa.



Rusko přestalo dodávat ropu ropovodem Družba do Polska

| Oenergetice.cz |

Rusko přestalo dodávat ropu severní větví ropovodu Družba, která vede do Polska. Na twitteru o tom informoval šéf rafinerské společnosti PKN Orlen Daniel Obajtek. Podle něj to dodávky zákazníkům neovlivní, protože Polsko získávalo v poslední době z Ruska pouze desetinu své spotřeby surové ropy a dodávky nahradí z jiných zdrojů.



Nízkoemisní technologie ČEZ ESCO pohání unikátní léčebnu u Macochy

| Nase-voda.cz |

Nová Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy je jediná svého druhu v České republice. Je určená pro děti ve věku od 4 do 18 let s astmatem, záněty dýchacích cest, alergiemi a atopickým ekzémem.



Odpady a recyklace:



Ekologický vzdělávací program budí zájem škol

| Prumyslovaekologie.cz |

Inovovaný vzdělávací program Odpad není k zahození si za první tři dny stáhlo více než 350 škol. Společnost REMA Systém připravila pro ekologickou výchovu zábavné pracovní listy rozšířené o online interaktivní hry. Děti ocení hravou formu, s níž se o problematice recyklace elektroodpadů učí. Učitelé zase to, že mohou program snadno aplikovat do výuky. Nová verze je volně ke stažení a využívat ji tak může jakákoliv škola.



Češi si mohou v šesti prodejnách řetězců Kaufland a Lidl vyzkoušet zpětný odběr PET lahví a plechovek

| Prumyslovaekologie.cz |

Zatímco v již 13 státech Evropy je zálohování PET lahví a plechovek běžnou součástí každodenního života, Česko na svůj další krok směrem k cirkulární ekonomice stále čeká. Zákazníci vybraných prodejen řetězců Kaufland a Lidl si přesto mohou už nyní vyzkoušet, jak jednoduché je v obchodě vracet kromě skleněných lahví i další nápojové obaly a podpořit tak principy udržitelnosti. Pilotní projekt vychází z mezinárodní strategie REset Plastic obchodní skupiny Schwarz, jíž jsou Kaufland i Lidl součástí. Oba řetězce dlouhodobě usilují o snížení množství plastu ve všech svých divizích a o opětovnou využitelnost obalových materiálů.



Kolik obce zaplatí v roce 2023 za tříděný sběr papíru, plastů a skla

| Komunalniekologie.cz |

Třídění papíru, plastů, skla a dalších surovin je důležité. Získáme tím cenné materiály a snížíme dopad na životní prostředí. Pro obce je třídění surovin výhodné i z ekonomických důvodů, protože výrobci obalů prostřednictvím společnosti EKOKOM obcím hradí náklady na tříděný sběr obalů. Díky tomu jsou průměrné náklady obcí na tříděný sběr nižší, než kdyby tyto materiály končily ve směsném odpadu.



Vysloužilé mobily lidé nejčastěji nechávají doma, recyklují stolní počítače

| Ekolist.cz |

Vysloužilé mobilní telefony lidé v Česku nejčastěji nechávají doma a nepoužívají je, končí jich tak téměř polovina. Nepotřebné stolní počítače jdou hlavně na recyklaci, lidé jich k ekologické demontáži odevzdají asi čtyři z deseti. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) v únorovém vydání časopisu Statistika a my. Z vysloužilých notebooků a tabletů podle dat zůstává v domácnostech něco přes čtvrtinu, o trochu menší podíl jich lidé prodali nebo darovali. Zařízení vyhozených do směsného odpadu nebylo ani u jednoho typu víc než desetina. Data o používaní informačních technologií v domácnostech shromáždil ČSÚ loni.



Příroda a ekologie:



Ostrava ošetří stovky stromů napadených jmelím bílým

| Ekolist.cz |

Město Ostrava provádí opatření k omezení jmelí bílého. Šíření jmelí se v posledních letech, pravděpodobně vlivem zvyšování extrémů klimatu způsobujícího oslabení hostitelských dřevin, výrazně zrychluje. O zásazích informuje město Ostrava.



Nárazníková zóna oddělující Severní a Jižní Koreu je rájem pro divokou zvěř

| Ekolist.cz |

Mezi obyvatele demilitarizované zóny patří ohrožení kamzíci běláci, kteří žijí ve skalnatých horách; přežvýkavci kabarové s dlouhými tesáky obývající staré lesy; vydry, které plavou podél řeky protékající oběma Korejemi, a ohrožení orli skalní, kteří často tráví zimu v civilních pohraničních oblastech, kde obyvatelé tyto hladové lovce krmí.



Středočeský kraj dá do obnovy tří chráněných území téměř sedm milionů korun

| Ekolist.cz |

Středočeský kraj podpoří obnovu tří chráněných území, a to přírodní památky Žerka na Mělnicku, Dymokursko na pomezí Nymburska a Mladoboleslavska nebo silně ohrožený zvonek hadincovitý v přírodní památce Les u Libeže na Benešovsku. Krajští radní schválili projektové záměry na obnovu. Předpokládaná investice bude téměř 6,9 milionu korun, kraj na ni chce využít peníze z evropského Operačního programu Životní prostředí, informoval mluvčí hejtmanství David Šíma.



O vítězi devátého ročník soutěže Šumavská mozkovka rozhodl jediný hlas

| Enviweb.cz |

,,Ivan Suchara z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i. získal 42 čtenářských hlasů. O jediný hlas méně dostal článek ,,LHP - informace na první pohled?" Jiřího Zelenky. Takže stejně jako loni, i ten letošní ročník byl velice vyrovnaný," vyhodnocuje zásadní výsledky Šumavské mozkovky 2022 mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.



Voda:



Černých odběrů bylo loni méně, ale za více peněz

| Prumyslovaekologie.cz |

Počet nelegálních odběrů pitné vody a černé produkce odpadních vod v loňském roce klesl, ale výrazně vzrostla celková fakturace.



Na hladině Pavovského rybníka se objevila ropná skvrna

| Komunalniekologie.cz |

Mimořádnou událost řeší několik krizových skupin. Neznámá látka se na hladině objevila pravděpodobně již začátkem týdne. Pohyb látky byl na odtoku i přítoku Pávovského rybníka zastaven sorpčními hady, nyní se hledá původce znečištění. Ropnou skvrnu hasiči začali z hladiny odstraňovat v pátek.



Nová směrnice o čištění městských odpadních vod se dotkne téměř všech

| Nase-voda.cz |

Evropská komise v říjnu loňského roku zveřejnila dlouho očekáváný návrh revize směrnice Evropské rady z roku 1991 o čištění městských odpadních vod (Urban Waste Water Treatment Directive – UWWTD, 2022/0345).



Plovoucí systém z MIT odstraňuje uhlík přímo z mořské vody

| Nase-voda.cz |

Inženýři MIT vymysleli flexibilní plovoucí elektrochemický systém pro zachycování oxidu uhličitého, který je rozpuštěný v mořské vodě. Tento skleníkový plyn je v oceánu mnohem koncentrovanější než v atmosféře a jeho „těžba“ je mnohem méně náročná na energii, a tudíž levnější.



V Litoměřicích bylo otevřeno první letošní nové přístaviště

| Nase-voda.cz |

Ministr dopravy Martin Kupka dnes při příležitosti otevření prvního nového přístaviště v Litoměřicích potvrdil, že v roce 2023 již běží nebo budou zahájeny práce na 15 přístavištích pro rekreační plavbu na Labi.



Po několika letech se lidem otevřou čistírny i úpravny vody SmVaK Ostrava

| Ekolist.cz |

Po několika letech budou mít lidé 25. března možnost prohlédnout si některé obvykle nepřístupné provozy společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK). Otevřou se některé čistírny odpadních vod i dvě největší úpravny pitné vody v regionu v Podhradí ve Vítkově na Opavsku a v Nové Vsi ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku, sdělil mluvčí SmVaK Marek Síbrt.



Na zemědělce v Lanškrouně začnou efektivně hospodařit s dešťovou vodou

| Enviweb.cz |

Na posledním jednání Rady Pardubického kraje vyhlásili radní výběrové řízení na projekt hospodaření se srážkovými vodami na Střední škole zemědělské a veterinární v Lanškrouně. Podle projektové dokumentace by se měly náklady na stavbu vyšplhat k necelým 29 milionům korun.



Ovzduší a klima:



Tepelný ostrov města

| Enviweb.cz |

Tepelný ostrov je oblast zvýšené teploty vzduchu v mezní a přízemní vrstvě atmosféry nad městem nebo průmyslovou aglomerací ve srovnání s venkovským okolím.



Lesnictví a zemědělství:



Jaroslav Šebek: Škody hrabošem nebo spárkatou? Předcházet oběma se vyplatí a stát musí být připraven

| Ekolist.cz |

Průběh letošní teplé a vlhké zimy předznamenal nárůst rozmnožení polních hrabošů a s ním i spojené riziko škod na zemědělských kulturách. Za několik posledních týdnů počty aktivních nor přepočtených na hektar plochy narostly v některých lokalitách podle informací ÚKZÚZ i podle zpráv od našich členů o stovky procent a stále rostou a mohou se přesunout v kalamitu ne nepodobnou té v roce 2019. Je proto třeba, aby o situaci jednaly včas také státní orgány a ministerstvo a byly připravení na vydání mimořádného rostlinolékařského opatření k aplikaci rodenticidu v zasažených místech.



Průmysl:



Studie: Podíl firem z ČR na dukovanském bloku může být 65 pct, přínos HDP 234 mld

| Oenergetice.cz |

Český průmysl se může podílet na výstavbě připravovaného jaderného bloku v Dukovanech z až 65 procent. Tuzemský hrubý domácí produkt (HDP) by se v takovém případě mohl navýšit až o 234 miliard korun a příjmy do veřejných rozpočtů o 96 miliard korun. Počítá s tím studie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, kterou dnes její autoři představili na tiskové konferenci. Podle nich je do budoucna vhodné uvažovat o výstavbě až čtyř nových reaktorů, což by dál navyšovalo tuzemské výnosy.



BNEF: Spotřeba kovů vyvolaná transformací energetiky prudce poroste

| Oenergetice.cz |

Jedny z hlavních technologií pro dekarbonizaci sektoru elektroenergetiky - větrné turbíny, solární panely a bateriová úložiště, jsou stále více efektivní při spotřebě kovů na jejich výrobu. Podle zahraničního serveru BloombergNEF by například do roku 2030 mohla klesnout měrná spotřeba mědi (vyjádřená v kg/MW) na výrobu pevninských větrných turbín o 10 % a spotřeba oceli o 3 %. Kvůli obrovskému očekávanému tempu rozvoje těchto technologií v následujících desetiletích má nicméně celkový objem kovů potřebných pro jejich výrobu prudce růst.



Věda a výzkum:



Zemědělští vědci mohou soutěžit o Ceny ministra zemědělství

| Nase-voda.cz |

Ministerstvo zemědělství (MZe) začne od 27. února přijímat přihlášky do soutěží o Ceny ministra zemědělství pro nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a Ceny ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce. Soutěžit mohou s výzkumy týkajícími se zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství.



Victory Jaques: Snažíme se zachovat vzácný a nereprodukovatelný kus historie

| Vedavyzkum.cz |

Na pracovním stole švýcarské studentky Victory Jaques leží pečlivě uchované stovky let staré vzorky různých malířských děl. Momentálně třeba zkoumá, jaké materiály používal při malbě slavný italský renesanční malíř Paolo Veronese. Hned vedle vzorku z jeho malby je o jedno století starší mikrotečka obrazu Saint Margaret, jehož autorem je anonymní malíř známý jako Mistr Liesborn.



Český výzkum v číslech IV.: Také v podnicích chybí ženy

| Vedavyzkum.cz |

Ze srovnání vládního, vysokoškolského

pod­­ni­ka­telského sektoru podle Statistické ročenky České republiky 2022 vyplývá, že do obecného charakteru tuzemského vědeckovýzkumného prostředí čím dál silněji pronikají specifika podnikatelské sféry. Ta ovšem vykazují chronicky nízké zastoupení žen v roli výzkumných pracovnic.



Petra Nevečeřalová: Velryby jsou stejné jako my

| Vedavyzkum.cz |

Velryby jsou již od malička její láskou, rozhodla se jim zasvětit život. Když Petra Nevečeřalová ve svých šestnácti oslovila skupinu potápěčů pracujících s keporkaky v Mozambiku, a oni souhlasně kývli, byl její osud „zpečetěn“. Chvíli kvůli velrybám dokonce žila i v chatrči u moře.



Helena Chaloupková: Lidé netuší, jak moc mohou svým mazlíčkům ublížit

| Vedavyzkum.cz |

„Máme obrovský projekt, v jehož rámci jsme nasbírali už více než tisíc odpovědí na dotazníky, a zjišťujeme, v jakých podmínkách ti naši mazlíčci v domácnostech opravdu žijí. Výsledky jsou docela šílené,“ říká Helena Chaloupková z Katedry etologie a zájmových chovů na České zemědělské univerzitě v Praze.



Napříč:



Každá další změna k lepšímu strašlivě bolí

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropa i nadále utahuje šrouby seč může. Jede nadoraz. A i přes to, že reálně hrozí jejich prasknutí, utahuje se stále větší silou. Stojí to nemalé peníze a životní úroveň zhýčkané Evropy se dostává do ohrožení.

