Monitoring průmyslové ekologie | 23. - 29. 9. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 22. - 24. 9. 2023



Chemie:



Komise navrhuje dalších deset let s glyfosátem

| Prumyslovaekologie.cz |

V loňském roce mělo skončit používání širokospektrálního systémového herbicidu, který je masivně využívaný při odstraňování nežádoucího plevele. Evropská komise prodloužila glyfosátu licenci do prosince letošního roku a nyní navrhla, aby bylo jeho použití prodlouženo na dalších 10 let.



Příroda a ekologie:



Ornitologové na Moravě pozorovali tři velmi vzácné ptáky, které málokdo z nich předtím viděl

| Ekolist.cz |

Ornitologové na Moravě pozorovali tři velmi vzácné ptačí druhy, které málokdo z nich někdy předtím viděl. Jde o orla stepního, ouhorlíka černokřídlého a chaluhu malou.



Jiřická nádrž v Novohradských horách se stane zvláště chráněným územím

| Ekolist.cz |

Jiřická nádrž v jihočeských Novohradských horách získá zvláštní územní ochranu. Podle vědců, kteří vyšší ochranu požadovali, je to výjimečná lokalita, kde žijí chránění živočichové. Status zvláště chráněného území připravuje pro nádrž odbor životního prostředí jihočeského krajského úřadu, informovala mluvčí českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR Daniela Procházková.



Odpady a recyklace:



Odpadový Oskar 2023: Podle dat se odpadové hospodářství zlepšuje

| Komunalniekologie.cz |

Vyhlášením obcí s nejmenší produkcí směsného odpadu v roce 2022 končí devátý ročník soutěže Odpadový Oskar, kterou vyhlašuje spolek Arnika. Soutěží motivuje obce ke kvalitnímu odpadovému hospodářství. Vítězem se mohou stát obce, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok.



Ve Žďáře nad Sázavou a Jihlavě se uskutečnily semináře pro obce k odpadovému hospodářství

| Komunalniekologie.cz |

Vminulém týdnu se na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou a na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnily půldenní semináře k problematice odpadového hospodářství pro zástupce malých obcí.



Energetika:



SCHLIEGER investuje desítky milionů do umělé inteligence

| Prumyslovaekologie.cz |

Na veletrhu FOR ARCH 2023 představila česká společnost SCHLIEGER nové portfolio produktů OZE, jejž bude od příštího roku řídit umělá inteligence. SCHLIEGER, jednička v instalacích systémů OZE s téměř 15 000 realizacemi v ČR, vložila do vývoje umělé inteligence desítky milionů korun. Výsledkem investice bude smart systém, který dokáže flexibilně a ekonomicky řídit spotřebu elektřiny v celé domácnosti a její přebytky zobchoduje na spotovém trhu. Maximální komfort a úspory nabídne při ohřevu teplé vody, vytápění nebo chlazení interiéru, nabíjení elektromobilů a například také řízení teploty vody v bazénu.



SUNERGY představilo technologická řešení zaměřená na defosilizaci

| Prumyslovaekologie.cz |

Jak může EU dosáhnout svého cíle a stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem? Cestu, kterou bychom mohli přejít k udržitelnějším bezfosilním palivům a obnovitelným chemickým látkám, nastínilo regionální setkání SUNERGY.



MPO: Využijme potenciál jaderné energetiky

| Prumyslovaekologie.cz |

Česká republika má bohatou historii v jaderné energetice, která sahá až do 50. let minulého století. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín nám poskytují stabilní, spolehlivou a cenově dostupnou energii, která představuje základní pilíř naší energetické bezpečnosti. Současně jaderná energetika vytváří významné příležitosti pro náš průmysl, a to nejen díky své vysoké domácí přidané hodnotě, ale také díky výraznému multiplikačnímu efektu na ekonomiku ČR.



Otrokovická teplárna využívá biomasu

| Prumyslovaekologie.cz |

Teplárna Otrokovice dokončila přestavbu jednoho z kotlů. V nové topné sezoně na něm začne spolu s uhlím spalovat i biomasu.



Dodavatelé tepelných čerpadel v Německu volají kvůli klesající poptávce po snížení cen elektřiny

| Oenergetice.cz |

Aby Německo dosáhlo svého cíle instalovat 500 tisíc tepelných čerpadel ročně od roku 2024, musí podle tamní asociace sdružující dodavatele tepelných čerpadel dojít ke snížení koncových cen elektřiny. Poptávka po tepelných čerpadel mezitím v Německu prudce klesá. Svědčí o tom pokles žádostí o investiční dotaci, kterých byla v letošním prvním pololetí podána zhruba polovina ve srovnání s prvním pololetím loňského roku.



Německo skončilo s jádrem, řada zemí Evropy plánuje stavbu nových reaktorů

| Oenergetice.cz |

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru řada evropských zemí odložila chystaný odchod od jaderné energetiky a některé i plánují stavbu nových reaktorů. Velkým zastáncem jaderných elektráren je tradičně Francie, která plánuje vybudovat nejméně šest nových reaktorů a prodloužit životnost těch starších. K výstavbě nových reaktorů se rozhodlo také například Maďarsko, Nizozemsko, Belgie, Švédsko, plánuje to i Česká republika nebo Slovensko. Finsko letos v dubnu spustilo pravidelnou výrobu elektřiny v největším jaderném reaktoru v Evropě Olkiluoto 3 (OL3).



Konkurence mezi Evropou a Asií na trhu s LNG by letos v zimě neměla být tak vysoká jako loni

| Oenergetice.cz |

Situace na trhu se zkapalněným zemním plynem (LNG) by během letošní zimy měla být podstatně klidnější než loni. Výzkumníci z BloombergNEF (BNEF) tak soudí na základě aktuální naplněnosti evropských zásobníků plynu, výhledu poptávky po LNG v Asii a pozitivního výhledu na straně nabídky. Riziky jsou pro změnu extrémně chladná zima či hrozba stávek v Austrálii.



Voda:



Ozvěny z konference VODA 2023 Litomyšl: Ztráty vody

| Nase-voda.cz |

Ačkoli jsou ztráty vody v trubní síti v ČR v porovnání s ostatními státy EU nízké a činí v průměru jen necelých 17 procent, jde i v naší zemi o problém, který se týká zejména menších obcí s vlastní vodohospodářskou společností. V průběhu letošní konference VODA 2023 v Litomyšli o tom informoval místopředseda výboru Asociace pro vodu ČR (CzWA) Jiří Paul.



Seminář Klíčová opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti

| Nase-voda.cz |

Stále se můžete přihlašovat na seminář Klíčová opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, který pořádá SOVAK ČR dne 5. 10. 2023.



Vláda posoudí novelu vodního zákona reagující na otravu Bečvy

| Nase-voda.cz |

Plán zmapování všech výpustí odpadních vod, jasné definování kompetencí při likvidaci havárií a až pětinásobné zvýšení sankcí obsahuje novela vodního zákona, kterou ve středu projedná vláda. Norma reaguje na havárii, která téměř přesně před třemi lety zničila život na kilometrech Bečvy.



Lesnictví a zemědělství:



Lidé vysadili během Dne za obnovu lesa 29 tisíc stromků

| Nase-voda.cz |

Rodinný, přátelský, pracovní a příjemně podzimní byl čtvrtý ročník Dne za obnovu lesa, který se v sobotu 23. září konal na osmi místech v zemi. Na akci Lesů České republiky dorazilo v Čechách i na Moravě 5 200 lidí, kteří vysadili 29 tisíc stromků, především buků, dubů, lip, jedlí a smrků.



Kyrgyzští pasáci mají podle italských zemědělců zachránit chov ovcí na Sardinii

| Ekolist.cz |

Italští zemědělci chtějí zachránit pastevectví na Sardinii, kde se soustředí chovy koz a ovcí, přesídlením pasáků z dalekého Kyrgyzstánu. Počítá s tím pilotní projekt, který dojednal zemědělský svaz Coldiretti s vládou bývalé sovětské republiky, píše italský tisk. V rámci dohody by v první zkušební fázi mělo do Itálie přesídlit na 100 pasáků a jejich rodin. Od projektu si organizátoři také slibují osídlení sardinského vnitrozemí, které v posledních desetiletích zažívá úbytek obyvatelstva.



Letos bylo více medu než za poslední 2 roky, včelaři vytočili i lesní varianu. Pomohlo příznivější počasí

| Enviweb.cz |

I přes velké zimní úhyny se v letošním roce podařilo vyprodukovat více medu než za dva předešlé roky. Dařilo se řepkovému medu, akátová a lipová varianta se naopak až na několik výjimek nevytočila vůbec. Regionálně se objevil i lesní neboli medovicový med, který ve dvou posledních letech úplně chyběl. Ani letos ale nebylo množství dostatečné.



Věda a výzkum:



Nejlepší špičkový výzkum propojí svět strojů a přírody

| Prumyslovaekologie.cz |

Nová generace implantátů nebo unikátní materiály pro průmysl a dopravu. K těmto a mnoha dalším výsledkům směřují vědci z pětice českých institucí, kteří společně uspěli v grantové výzvě Špičkový výzkum. Projekt „Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů“, v jehož čele stojí VUT v Brně, získal ze 75 podaných žádostí nejvíce bodů a byl doporučen k financování s půlmiliardovým rozpočtem po dobu pěti let. Práce na výzkumu oficiálně odstartovaly začátkem září.



K učení není potřeba mít mozek, ukazují lidem podle vědců medúzy

| Ekolist.cz |

Medúzy čtyřhranek, mořských tvorů ze třídy spadající pod žahavce, mění své chování na základě předchozích zkušeností, ačkoliv nemají centrální mozek. To podle studie vědeckého týmu z univerzit v Německu a Dánsku ukazuje, že učení by mohlo být součástí základního fungování nervových buněk.



Jedenáctý ročník soutěže Stavby s vůní dřeva 2023 zná své vítěze

| Enviweb.cz |

Slavnostní vyhlášení oborové studentské soutěže Stavby s vůní dřeva odtajnilo oceněné projekty a vítěze pro rok 2023. Letošního ročníku se zúčastnilo 60 českých a slovenských studentů z 11 českých a 3 slovenských fakult, kteří zpracovali 52 soutěžních děl. Odborná porota, veřejnost a partneři soutěže vybrali 7 vítězů, kteří si rozdělili ceny v hodnotě 220 tisíc korun. I letos studenti soutěžili ve dvou kategoriích: Dřevěné stavby - malé a Dřevěné stavby - velké.



Nobelovy ceny neznámé II.: Carl Cori

| Vedavyzkum.cz |

Jména českých nobelistů Seiferta a Heyrovského jsou notoricky známá. Jen užší okruh zasvěcených zná i jméno Carla Ferdinanda Coriho, pražského Němce, který byl spolu se svojí ženou Gerthy Cori, rovněž narozenou v Praze, oceněn Nobelovou cenou v roce 1947.



V nanotechnologiích má Česko před světem náskok

| Vedavyzkum.cz |

V roce 2004 vstoupili do oboru nanotechnologií, dnes jsou světovou špičkou ve vývoji zařízení určených pro průmyslovou výrobu nanovláken. Řeč je o liberecké společnosti Elmarco, která téměř před dvaceti lety uzavřela licenční smlouvu na světový patent Technické univerzity v Liberci.



Řemeslo vědy: Z posluchárny do laboratoře

| Vedavyzkum.cz |

Mezi studenty se leckdy skrývá skvělý vědec či špičková vědkyně. Se vzděláváním nové generace pomáhá vysokým školám a univerzitám také Akademie věd ČR. Přečtěte si rozhovor s Janem Vondráčkem, členem Akademické rady AV ČR.



Levitující nanočástice - brněnští fyzici se přibližují kvantovým technologiím

| Vedavyzkum.cz |

Další technologický růst lidstva budou s vysokou pravděpodobností určovat kvantové technologie. Jeden z jejích směrů využívá unikátních vlastností vzájemně interagujících kvantových objektů, které však jsou maximálně izolované od okolního prostředí. Výzkumný tým z Ústavu přístrojové techniky AV ČR vyvinul originální metody, jak takové podmínky vytvořit se dvěma nanočásticemi levitujícími v optických pastech.



Průmysl a obchod:



Spouští se dotace na renovace veřejných budov

| Komunalniekologie.cz |

Tuzemské stavebnictví trápí nízký počet zakázek v oblasti výstavby novostaveb. Tolik potřebné oživení přinese masivní rozšíření dotačního titulu Nová zelená úsporám a nová investiční podpora na renovace veřejných budov, financovaná mimo jiné i z Modernizačního fondu.

MONITORING 26. 9. 2023