Monitoring průmyslové ekologie | 17. - 23. 5. 2025

MONITORING 17. - 19. 5. 2025



Legislativa:



MŽP předkládá zákon k emisím metanu: Česko musí sladit legislativu s novým nařízením EU

| Prumyslovaekologie.cz |

MŽP předkládá návrh zákona, jehož cílem je adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1787 ze dne 13. června 2024 o snižování emisí metanu v odvětví energetiky.



CBAM: 90 % dovozců bude z nových pravidel vyňato, ekologický cíl však zůstává zachován

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropský parlament připravuje úpravy mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, které by měly snížit administrativní zátěž zejména pro malé a střední podniky. Klíčovou změnou je zavedení minimální hmotnostní hranice 50 tun ročně, pod kterou budou dovozci z CBAM pravidel vyňati.



Odpady:



Odpad ve Žďáře nad Sázavou shoří v nové spalovně. Jaké výhody to přinese?

| iDNES.cz |

Zhruba 3500 tun komunálního odpadu vyprodukovali loni obyvatelé Žďáru nad Sázavou. Dnes putuje na skládku do Bratčic v Jihomoravském kraji a ke spálení do Brna. To se má změnit. Na okraji města, v průmyslové zóně mezi ulicemi Brněnská a Jihlavská, vznikne zařízení pro energetické využití odpadů, kde se bude odpad likvidovat.



Češi loni vytřídili 88,2 kg obalů na osobu, což je o 12,6 kg více než předloni

| Ekolist.cz |

Loni každý obyvatel Česka průměrně vytřídil 88,2 kilogramu obalového odpadu, což je o 12,6 kilogramu více než v roce 2023. Uvedla to obalová společnost Eko-kom v tiskové zprávě. V České republice bylo podle ní vytříděno a předáno k recyklaci nebo energetickému využití 89 procent obalových odpadů.



Odpad zpátky nechceme, brání se německá firma. Stovky tun ho leží i v Brně

| Brnenskydenik.cz |

Německá firma Roth International podezřelá z nelegálního vyvezení odpadu do České republiky včetně Brna podala k soudu žalobu, v níž se brání proti rozhodnutí bavorských úřadů, že má skládky na vlastní náklady zlikvidovat. Hornofalcká firma je od března v insolvenci.



Spalovnu odpadů odmítají místní i ekologové, kraj posoudí vliv na prostředí

| iDNES.cz |

Energoblok v Přísečné u Českého Krumlova chce investor doplnit kotlem pro spalování komunálního odpadu. Ten chce svážet z okolních měst a obcí, ale také až z Příbrami nebo Klatov. I když firma svůj záměr upravila, stále ho odmítají místní obyvatelé i ekologické organizace.



Ovzduší:



Denní zprávy o trhu EU ETS: 16. 5. 2025

| Prumyslovaekologie.cz |

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec25 dosáhla €73,28 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec25).



Už tolik nečoudíme. Pomohl zákaz starých kotlů a atypické meteorologické podmínky

| Ekonomickydenik.cz |

Kvalita ovzduší v České republice stoupá. Loňský rok se podle předběžných dat Českého hydrometeorologického ústavu zapíše mezi období s vyhovující kvalitou.



Energie:



MŽP vydalo novou metodiku pro energeticky úsporné renovace architektonicky a historicky cenných budov

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo životního prostředí představuje novou metodickou příručku. Ta ukazuje, jak lze renovovat architektonicky a historicky cenné budovy tak, aby byly energeticky úsporné, a přitom si zachovaly svou kulturní a architektonickou hodnotu.



ČEZ Prodej varuje majitele solárů: Bez žádosti do 6. června hrozí pokuty

| Prumyslovaekologie.cz |

I přes opakované upozorňování si tisíce majitelů domácích fotovoltaik stále nezajistily u dodavatele převzetí odpovědnosti za odchylku jejich výrobního EAN kódu. Od 1. 7. jim přitom za to hrozí finanční postihy za neoprávněné dodávky do sítě.



Čistá energie na 6 000 let? Čína má thoriový reaktor, o kterém se na Západě nemluví

| FoneTech.cz |

To, o čem se v odborných kruzích zatím jen opatrně spekulovalo, se stalo skutečností. Čínští experti oficiálně spustili experimentální „solno-thoriový“ reaktor v poušti Gobi.



Summit BNEF: Španělský blackout, Trump, AI a budoucnost "čisté" energie

| oEnergetice.cz |

Hrozby pro probíhající transformaci globální energetiky jsou dnes různorodé, počínaje cly a nestabilitou trhů a konče vzestupem umělé inteligence a geopolitickou situací. I přes aktuální turbulence způsobené zejména obchodní a klimatickou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa je však pokračování ve snižování emisí nevyhnutelné.



Uchovají energii ze slunce. Bateriová úložiště více pronikají i na západ Čech

| iDNES.cz |

Fotovoltaické elektrárny s baterií se stávají hitem i v západních Čechách. Nejnovější vzniká v brownfieldu v Horní Bříze. Baterie z elektroaut využívá k uchovávání elektřiny i sklárna Moser. K tomuto boomu přispěla v březnu poslanci schválená novela zákona Lex OZE 3.



Voda:

Revitalizaci rybníků u Dalova zařídilo olomoucké lesní hospodářství

| Komunalniekologie.cz |

Společnost Lesy města Olomouce se zasloužila o revitalizaci dvou rybníků v katastru obce Dalov nedaleko Huzové. Důvodem byla akumulace vody v krajině. Vodní plocha přesahuje svou výměrou půl hektaru. Průtočné vodní nádrže jsou napájeny potokem Březina.



Na Vysočině přibývají kvůli sušším rokům vodovody v menších obcích

| Nase-voda.cz |

Na Vysočině přibývají vodovody v menších obcích, i v důsledku posledních sušších let. Do nákladných staveb se samosprávy pouštějí s pomocí dotací. Rantířov u Jihlavy bude mít kromě nového přívodního řadu také větší vodojem, obec Kynice na Havlíčkobrodsku rozvede vodu z vrtu, nový zdroj pitné vody získá i Mysliboř na Jihlavsku.



Stát plánuje postavit vodní nádrž Chlum na Malši

| Nase-voda.cz |

Ministerstvo zemědělství plánuje postavit novou vodní nádrž Chlum na řece Malši na Českobudějovicku mezi roky 2050 až 2060. Byla by nad Římovem zhruba v úrovni osady Chlum.



Lékaři zachytili letos o 77 procent víc případů legionelózy

| Nase-voda.cz |

Lékaři zachytávají víc případů legionelózy, meziročně za leden až duben jich přibylo o 77 procent. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle mluvčí Štěpánky Čechové ústav nemá data o příčinách nárůstu, je i v dalších zemích.



Napříč:



Konference Enviro 2025: Česko-slovenské setkání odborníků na životní prostředí

| Prumyslovaekologie.cz |

Ve dnech 14. - 16. května se ve Velkých Karlovicích konala prestižní česko-slovenská environmentální konference Enviro 2025. Akce přilákala odborníky z oblasti ochrany životního prostředí, odpadového hospodářství, ovzduší, klimatu a udržitelnosti z obou zemí.



Dotace:



Desítky miliard pomáhají Středočeskému kraji s modernizací energetiky, šetrnějším hospodařením s vodou a úsporami

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo životního prostředí předložilo během jednání vlády v Kutné hoře aktuální informace o dotačních programech realizovaných ve Středočeském kraji. Ten je velmi úspěšný v čerpání podpory z evropských dotací.



Zlínský kraj finančně přispěje na údržbu zvláště chráněných území

| Komunalniekologie.cz |

Radní Zlínského kraje schválili poskytnutí finančního příspěvku na zajištění údržby zvláště chráněných území v regionu. Na péči tak, jak je nastavena v plánech péče o jednotlivé chráněné lokality, rozdělí hejtmanství celkem 1 217 820 korun.



Životní prostředí a ekologie:



Výsledky hodnocení rizik po havárii benzenu ukázaly, že zdravotní rizika obyvatelům Hustopečí nehrozí

| Prumyslovaekologie.cz |

V souvislosti s havárií cisteren převážejících benzen v Hustopečích nad Bečvou probíhá důkladné hodnocení možných dopadů této bezprecedentní události na zdraví lidí a životní prostředí. Nedoporučuje se konzumace ryb z přilehlé vodní nádrže.



Na střeše krajského úřadu v Jihlavě se včelám daří. Starají se o ně mladí včelaři

| Komunalniekologie.cz |

Třem včelstvům na střeše sídla Kraje Vysočina v Jihlavě se daří dobře. Tento týden proběhla pravidelná kontrola jejich stavu, během které mladí včelaři, kteří mají chov na starost, zjistili, že je vhodná doba na tzv. odebrání oddělků.



Včelí království na střeše hotelu Clarion, aneb sladká ekologie

| inStory.cz |

Když se řekne včely, většina z nás si představí rozkvetlou louku nebo zahradu. Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech ale už od jara 2016 dokazuje, že včely mohou mít své místo i v pulzujícím centru velkoměsta – na střeše hotelu.



Průmysl:



MPO komentuje výsledky průmyslu a stavebnictví za březen 2025

| Prumyslovaekologie.cz |

V březnu průmyslová produkce opět meziročně vzrostla. Růst byl nejvýznamnější opět v odvětví výroby nábytku. Naopak značný propad zaznamenala výroba usní a souvisejících výrobků, a také výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a klesla také výroba motorových vozidel.



Čína brzdí dodávky vzácných surovin do Evropy a do USA. Průmysl začíná být nervózní

| Hospodarskenoviny.cz |

Dodávky vzácných zemin z Číny pro potřeby průmyslu ve zbytku světa se začínají zpožďovat. Podle deníku Financial Times, který na situaci upozornil, za to může především nový licenční režim, který čínská vláda zavedla jako jednu z odpovědí na ostrou celní politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Chemický průmysl v Evropě by mohl být už brzy minulostí. Největší hráči uvažují o přesunu do Asie

| iDNES.cz |

Budoucnost chemického průmyslu v Evropě je v ohrožení. Firmy v posledních letech bojují s rostoucími cenami energií, byrokratickými překážkami a levnější konkurencí. Provozy v Asii či na Blízkém východě jsou proti těm evropským mnohem modernější a tamní výroba je i díky tomu levnější.

