Monitoring průmyslové ekologie | 15. - 21. 10. 2022

Služba pro předplatitele.

MONITORING 15. - 17. 10. 2022



Legislativa:



Připomínky: Návrh vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

| Prumyslovaekologie.cz |

Návrh vyhlášky primárně reaguje na změny zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 362/2021 Sb. a zákon č. 176/2022 Sb.).



Věda a výzkum:



Silný skus dravých dinosaurů umožnily menší oční důlky, uvádí studie

| Ekolist.cz |

Tyrannosaurus rex měl obdivuhodně silný skus. Mocnými čelistmi dokázal rozdrtit kosti a vyvinout až několikatunový tlak. Síle stisku tohoto dinosaura a jemu podobných pradávných predátorů pomohla zajímavá evoluční změna lebky, při které měl oční důlek - takzvaná očnice - tvar elipsy nebo byl zploštělý jako klíčová dírka, uvádí studie zveřejněná v odborném časopise Communications Biology.



Výstava v Národním muzeu ukazuje, jak věda pomáhá řešit celosvětové problémy

| Ekolist.cz |

Velké problémy světa a cesta k jejich nápravě z pohledu vědy - takové je téma interaktivní výstavy, která probíhá v historické budově Národního muzea v Praze. Expozice v rozšířené realitě ukazuje, jak lidské myšlení hledá odpovědi na problém extrémní chudoby, hladu či klimatické hrozby. Zároveň originálním způsobem představuje činnost vědeckých pracovišť fungujících přímo v České republice.



Netopýří ultrazvukové detektory – pro vědce i amatéry

| Ekolist.cz |

Netopýři - tajuplní tvorové žijící skrytě často i v našem nejbližším sousedství. Mezi jejich pozoruhodné vlastnosti patří nejen schopnost aktivního letu, již má tato skupina jako jediná ze savců, ale také jejich způsob orientace a lovu s využitím ultrazvuků, tzv. echolokace. A právě díky ní můžeme tyto noční tvory sledovat, i když je zrovna nevidíme.



Věda a armáda? Financování vojenského a obranného výzkumu

| Vedavyzkum.cz |

Nejen v souvislosti s hybridními výzvami se objevují hlasy volající po mnohem výraznější podpoře obranyschopnosti v Evropské unii. Jak společenská poptávka proměňuje dění na poli výzkumu a vývoje obranných technologií? Z jakých dotačních titulů je vlastně financován a jaké jiné či dosud nevyužité příležitosti se nabízejí?



Japonsko připravuje nanotechnologické mise pro firmy a klastry

| Vedavyzkum.cz |

Japonsko patří mezi země figurující v popředí vývoje nanotechnologií díky svému silnému historickému postavení ve výzkumu materiálů. V posledních letech se nanotechnologie rychle rozvijejí i v kontextu Společnosti 5.0, která je japonskou oficiální vizí fungování společnosti v blízké budoucnosti.



Jaroslav Borovička: Ústav CERGE-EI je český poklad

| Vedavyzkum.cz |

„Již na střední škole mě zaujala ekonomie jako možnost, jak aplikovat teoretické poznatky na společenské jevy – propojení matematiky s praxí,“ říká ekonom Jaroslav Borovička. Absolvent několika českých vysokých škol, mimo jiné CERGE-EI, který nyní působí na americké New York University.



Energetika:



Spotové ceny energií jen s výslovným souhlasem

| Komunalniekologie.cz |

Od 1. 10. 2022je k převodu spotřebitelů z fixních nebo ceníkových cen na spotové cenynutný výslovný souhlas spotřebitele. To znamená, že spotřebitel musí provést aktivní úkon, jako například zaškrtnout políčko na internetových stránkách obchodníka nebo kladně odpovědět na dopis či e-mail dodavatele.



Cena plynu pro evropský trh výrazně klesla, nachází se blízko 140 eur za MWh

| Oenergetice.cz |

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes výrazně klesla. Rostoucí zásoby suroviny totiž zvyšují naděje, že Evropa se tuto zimu dokáže vyrovnat s omezením dodávek z Ruska. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním v listopadu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku dnes zlevnil o téměř osm procent a uzavřel na 141,75 eura (zhruba 3500 Kč) za megawatthodinu (MWh). Během dne cena kontraktu poprvé od června sestoupila pod hranici 140 eur za MWh. Zůstává však výrazně vyšší než před rokem, kdy se pohybovala v blízkosti 40 eur za MWh.



Kypr a Řecko zahájily pokládání nejdelšího podmořského elektrického kabelu světa

| Oenergetice.cz |

Kypr a Řecko dnes slavnostně zahájily práce na položení podmořského kabelu, který má propojit elektrické sítě v Izraeli, na Kypru a v Řecku. Kabel s kapacitou 2000 megawattů má měřit 1208 kilometrů a je označován za nejdelší podmořský elektrický kabel na světě, napsala agentura AP.



Do nitra Země se bude v Litoměřicích kvůli geotermální energii vrtat příští rok

| Oenergetice.cz |

Dva pilotní vrty do hloubky 500 metrů budou odborníci v Litoměřicích dělat zkraje příštího roku. Cílem je zjistit detailní geologické a hydrogeologické poměry pro plánovaný geotermální vrt hluboký 3,5 kilometru. Projekt využití energie z nitra Země bude financovat Evropská unie. ČTK o tom informovala mluvčí radnice Eva Břeňová.



Analytik: Cenový strop na plyn by mohl srazit cenu elektřiny až o 72 %

| Oenergetice.cz |

Jak informuje zahraniční portál Montel s odkazem na prohlášení analytika Ryana Alexandera z konzultantské společnosti Aurora Energy Research, německé velkoobchodní ceny elektřiny by mohly podstatně poklesnout. A to až o 72 % ze současných astronomických hodnot. Nutnou podmínkou je nicméně zavedení cenového stropu na plyn sloužící pro výrobu elektrické energie.



Památkový ústav: Solární panely v památkových rezervacích jsou nežádoucí

| Oenergetice.cz |

V památkových rezervacích a územích zařazených na seznam světového dědictví UNESCO je podle Národního památkového ústavu (NPÚ) nežádoucí umisťovat na střechy domů fotovoltaické panely. Vyplývá to z metodického pokynu, který ústav nedávno vydal. Končící vedení Prahy spustilo projekt umisťování solárních panelů na střechy, primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dříve uvedl, že by se to mělo týkat i památkové rezervace.



Čerpací stanice musí nově uvádět porovnání nákladů u motorů na benzín, naftu, plyn i elektřinu

| Enviweb.cz |

Tabulku s informací o nákladech na ujetí 100 km s vozy různých kategorií musí čerpačky vyvěsit na viditelném místě od půli října. Toto srovnání aktuálně zahrnuje pohon na benzín, naftu, CNG, LPG i elektřinu. Povinnost se ale týká jen stanic s prodejem benzínu, nafty a některého alternativního paliva. Na kolik vás vyjde ujetých 100 km u různých pohonů?



Voda:



Rybáři se připravují na výlov přehrady v Liberci, vodní dílo čeká rekonstrukce

| Nase-voda.cz |

Rybáři se připravují na výlov přehrady Harcov v Liberci. Vodní dílo čeká rekonstrukce, která bez DPH přijde na 388 milionů korun. Poprvé za svou 120letou historii bude přehrada zcela vypuštěná, odlovit proto musí rybáři veškeré ryby. Do Liberce se kvůli tomu sjedou desítky rybářů z celých severních Čech, řekl dnes ČTK mluvčí severočeského územního svazu rybářů Jan Skalský. Vylovené ryby nebudou na prodej, rybáři je rozvezou do jiných nádrží v oblasti.



Povodí Labe připravuje výběrové řízení na dostavbu poldru Kutřín

| Nase-voda.cz |

Povodí Labe připravuje výběrové řízení na dostavbu poldru Kutřín na Chrudimsku. Budování rozestavěné suché nádrže bylo na jaře přerušeno kvůli nepředvídatelným komplikacím, státní podnik také ukončil smlouvu na výstavbu se stavební společností OHLA ŽS. Projekt bylo nutné přepracovat, vyhlášení soutěže musí ještě schválit ministerstvo zemědělství, řekla ČTK mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.



Protipovodňová opatření: Zahrádkáři z rušené kolonie v Olomouci podali správní žalobu

| Nase-voda.cz |

Lidé ze zahrádkářské kolonie na Nových Sadech v Olomouci, která bude muset ustoupit chystané stavbě protipovodňových opatření v okolí řeky Moravy, podali u soudu správní žalobu. Nesouhlasí totiž s verdiktem olomouckého hejtmanství, které v létě zamítlo jejich odvolání proti stavebnímu povolení na protipovodňovou ochranu.



Slavičín buduje u městských objektů podzemní nádrže na dešťovou vodu

| Ekolist.cz |

Slavičín na Zlínsku buduje podzemní nádrže na dešťovou vodu. Systémy svedou dešťovou vodu z městských objektů. Vodu bude možné využít na zalévání zeleně, nádrže budou sloužit také jako zásobárna vody v případě požáru, sdělil ČTK starosta Tomáš Chmela (nez.).



Karlovarský kraj dá letos na boj se suchem pět milionů korun, zájem je velký

| Ekolist.cz |

O dotace na boj se suchem je v Karlovarském kraji letos velký zájem. Kraj rozdělí mezi žadatele pět milionů korun. Region dlouhodobě sužují problémy spojené s postupujícím úbytkem vody a vodních zdrojů na jeho území. Krajskou podporu letos získá projekt revitalizace tůní u Smolných Pecí nebo obnova alejí a stromořadí v Teplé, informoval ČTK náměstek hejtmana pro životní prostředí Karel Jakobec (ODS).



Klima a ovzduší:



Dny čistého ovzduší přinesly zábavu i poučení do Frýdlantu, Semil a Turnova

| Komunalniekologie.cz |

Jak správně topit, jaká je kvalita ovzduší v regionu nebo kdo sleduje dopady vytápění na životní prostředí. O tom všem se mohli zájemci dozvědět ve dnech od 20. do 22. 9. od odborníků v rámci Dnů čistého ovzduší. Akce, kterou připravil krajský odbor životního prostředí a zemědělství spolu s městskými úřady ve Frýdlantu, Semilech a Turnově.



Příroda ekologie:



Kraj podpoří další výsadbu stromů ve středočeských obcích

| Komunalniekologie.cz |

Rada Středočeského kraje na dnešním jednání doporučila zastupitelstvu uvolnění více než 500 tisíc korun z Fondu na podporu výsadby stromů. Peníze by měli putovat do tří dalších středočeských obcí, které dotaci využijí na výsadbu zeleně.



Jesenická bilance: 350 sokolích mláďat za 22 let

| Enviweb.cz |

Sokoli letos zahnízdili v Jeseníkách již po dvaadvacáté. První hnízdění v novodobé historii se datuje do roku 2001, od té doby opustilo hnízda v Jeseníkách na 350 mláďat. Letos tu sokoli vyvedli 28 mláďat, což je méně než v rekordní loňské sezóně, kdy jich bylo 41.



Odpady:



Po recyklaci stavebních a demoličních materiálů je velký hlad

| Prumyslovaekologie.cz |

Kvůli koronavirové pandemii se jubilejní 25. ročník mezinárodní konference Recycling, která se zaměřuje na recyklaci a využití stavebních odpadů jako druhotných surovin, nemohl v roce 2020 uskutečnit. Dočkali jsme se jej až letos.



Lesnictví a zemědělství:



Zkusme zakládat nové lesy jinak!

| Enviweb.cz |

Extrémní sucho v posledních letech a s ním spojené přemnožení podkorního hmyzu vedlo k dramatickému nárůstu kalamitních těžeb a ke vzniku rozsáhlých holin. České lesnictví se tak ocitlo v bezprecedentní situaci, kdy je nutné na velkém území založit nové lesní porosty odolné předpokládaným změnám klimatu a zároveň plnící všechny ekosystémové i hospodářské funkce. Dosud používané postupy jsou za těchto okolností jen těžko aplikovatelné.



Napříč:



Pozvánka: Cirkulární ekonomika v praxi 2022

| Prumyslovaekologie.cz |

Letos se uskuteční druhý ročník dvoudenní konference Cirkulární ekonomika v praxi (možnosti podpory financování udržitelného podnikání) pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Nizozemským velvyslanectvím a předními představiteli působícími v oblasti oběhového hospodářství.



Okolo Vltavské filharmonie může vyrůst první klimaticky neutrální pražská čtvrť

| Prumyslovaekologie.cz |

První klimaticky neutrální městská čtvrť nezávislá na plynu nebo uhlí by mohla v budoucnu vzniknout v nové městské čtvrti Bubny–Zátory. Vyplývá to ze studie, kterou na pondělním zasedání schválila Rada hlavního města Prahy. Ta mj. počítá i s využíváním tepla a chladu z Energocentra plánovaného u Ústřední čistírny odpadních vod v Bubenči, které bude teplo vyrábět s využitím odpadních vod, a to pomocí vysokokapacitních čerpadel.



Technologicko-textilní startup Nilmore získává největší investici ve své kategorii. Firmám jejich řešení pomáhá snižovat emise i spotřebu vody

| Enviweb.cz |

Textilní průmysl patří mezi největší znečišťovatele naší planety. S desetiprocentním podílem na tvorbě emisí lze bez nadsázky říci, že bez zásadní transformace a inovací v tomto odvětví se bude lidstvo s globálním oteplováním potýkat jen obtížně. Komplexní řešení přinesla na trh v roce 2021 česká firma Nilmore, která v letošním roce získala pro svůj první cirkulární textilní koncept na světě již druhou investici. Vlastní kolekce pod značkou Nilmore nyní doplňuje také o řešení pro firmy pod hlavičkou NIL Textile.

MONITORING 18. 10. 2022