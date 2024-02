Monitoring průmyslové ekologie | 10. - 16. 2. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 10. - 12. 2. 2024



Věda a výzkum:



Vědci na skotském ostrově Skye objevili unikátní druh pterosaura

| Ekolist.cz |

Unikátní druh pterosaura - létajícího plaza - objevili paleontologové na skotském ostrově Skye. Po­zů­stat­ky, vetknuté do velkého balvanu na pláži, zahrnují část kostry včetně ramen, křídel, nohou a páteře. Lebka zvířete, které žilo před 168 až 166 miliony lety, chybí. Objev podle vědců nabízí nový pohled na rozmanitost pterosaurů střední jury a jejich evoluční historii, napsala agentura Reuters.



Mezinárodní unie geologických věd schválila stratotyp u Hlásné Třebaně

| Ekolist.cz |

Mezinárodní unie geologických věd schválila u Hlásné Třebaně na Berounsku nový stratotyp. Je to geologická lokalita, na které je vymezen standard konkrétního historického geologického období. Stratotyp u Hlásné Třebaně bude definovat spodní hranici silurského období, což odpovídá době před 441 miliony let.



Technologie pro lepší vlastnosti supravodičů

| Enviweb.cz |

Cílem projektu je vývoj technologie pro růst jednodo­ménových bezdefektních krystalů supravodičů na bázi REBa2Cu3O7-x (zkráceně REBCO, kde RE je prvek vzácné zeminy) metodami TSMG (růst z taveniny s horním zárodkem), TSIG (infiltrační růst s horním zárodkem) a SDMG (jednorozměrný růst z taveniny ze spodního zárodku) se schopností zachytávat velká a zároveň homogenní magnetická pole. Vysokoteplotní supravodiče jsou materiály schopné bez odporu vést elektrický proud a vytlačovat ze svého objemu vnější magnetické pole, a to za teplot vyšších, než je teplota kapalného dusíku.



David Karabec: Konkurenceschopnost Evropy závisí na inovacích, aneb „triple helix"

| Vedavyzkum.cz |

S potěšením jsem si v časopisu TRADE NEWS 1/2023, XII. ročník, na str. 10 přečetl rozhovor s velvyslancem Švédska v České republice panem Fredrikem Jörgensenem. Kromě témat bezpečnosti a transformace, kdy dlouhodobým cílem Švédska je stát se jednou z prvních „fossil free" zemí na světě, zmínil také konkurenceschopnost.



NKC gender a věda: Ženy ve vědě - data

| Vedavyzkum.cz |

Český výzkum dlouhodobě není schopen dát příležitost kvalifikovaným ženám. Zbytečně tak přicházíme o potenciál, který by nás jako společnost posunul dál. Společnost NKC gender a věda zmapovala zastoupení žen ve vědě u nás i v zahraničí.



Marcela Linková: Rovnost neznamená, že vám nikdo nehází klacky pod nohy

| Vedavyzkum.cz |

Socioložka Marcela Linková stojí již více než 20 let v čele Narodního kontaktního centra – gender a věda. V rozhovoru jsme se bavily nejen o postavení žen na českých výzkumných institucích, ale také o Plánech genderové rovnosti a jejich úskalích.



Creative Business Cup 2024 zná deset finalistů

| Vedavyzkum.cz |

Agentura CzechInvest vybrala finalisty soutěže Creative Business Cup 2024. Finálovou desítku tvoří startupy z různých odvětví, které prokázaly inovace, kreativitu a potenciál mít pozitivní dopad na společnost. Slavnostní večer, kde odborná porota vybere z finálové desítky tři nejlepší, se uskuteční 14. března 2024 v libereckém kině Varšava.



Karel Pavlica: Přetrvává přesvědčení, že by ženy měly zůstávat doma s dětmi, zatímco muži mají vydělávat peníze

| Vedavyzkum.cz |

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě jsme oslavili 11. 2. Svátek by měl upozornit na klíčovou roli žen ve vědecké oblasti a podnítit jejich aktivní účast ve výzkumné činnosti. Tomuto tématu se dlouhodobě věnuje Karel Pavlica z Ostravské univerzity.



Odpady a recyklace:



Kapacit na recyklaci plastů sice v Evropě přibývá, už ne ale tak rychle jako dříve

| Prumyslovaekologie.cz |

Zmenšující se trh ohrožuje průmysl v oblasti recyklace plastů, varují evropští recyklátoři.



Ostrava uskutečňuje kroky k řešení situace na heřmanickém odvale

| Komunalniekologie.cz |

Odval Heřmanice podléhá zákonu č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem. Příslušným správním orgánem, který povoluje činnosti k zabezpečení odvalu, jeho kategorizaci, provozu odvalu a jeho konečné uzavření je Obvodní báňský úřad v Ostravě. Dostupnost informací městu Ostravě v této věci je tudíž limitní, kompetentní ke kontrolám zmíněné subjekty. Provozovatelem úložného místa je státní podnik DIAMO, který má zajistit sanaci a rekultivaci místa.



Pardubice se opět zapojí do akce Ukliďme Česko, občany vyzývají k výběru lokality

| Komunalniekologie.cz |

Stejně jako loni, i v tomto roce se pardubická radnice připojí do celorepublikové akce s názvem Ukliďme Česko. Letos proběhne magistrátem organizovaný úklid 6. dubna, přičemž o lokalitě rozhodnou občané.



Cukrbeton z cukrové třtiny poráží tradiční beton

| Nase-voda.cz |

Po zpracování cukrové třtiny zůstává spousta odpadní biomasy bagasy. Buď skončí na skládce, nebo z ní lze vyrobit něco užitečného. Pozoruhodnou možností je cukrbeton Sugarcrete, který je překvapivě odolný, a přitom nabízí celou řadu výhod.



Energetika:



Dohoda v EU: Jaderná energie označena za strategickou pro snížení emisí

| Oenergetice.cz |

Po měsících intenzivních jednání v Bruselu o návrhu aktu o průmyslu s nulovými čistými emisemi (NZIA) se Rada EU a Evropský parlament 6. února dohodly na označení jaderné energie za strategickou technologii pro dekarbonizaci EU, píše server Euractiv. Cílem NZIA, který představila Evropská komise v březnu 2023, je urychlit zavádění technologií, které mohou přispět ke splnění cíle EU snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů na čistou nulu.



Německo vypíše tendr na 10 GW plynových elektráren a zavede kapacitní trh

| Oenergetice.cz |

Německo plánuje vypsat výběrové řízení na výstavbu až 10 GW plynových elektráren, které mají později využívat vodík. Od roku 2028 plánuje země zavést také kapacitní trh. Plyne to z nové vládní strategie elektráren, na jejíchž klíčových prvcích se dohodli německý kancléř Olaf Scholz, ministr hospodářství Robert Habeck a ministr financí Christian Lindner.



Šéf IEA: Evropě se podařilo zvládnout energetickou krizi relativně dobře

| Oenergetice.cz |

Evropě se podařilo relativně dobře zvládnout energetickou krizi spojenou s ruskou invazí na Ukrajinu. Agentuře DPA to řekl šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Vyjádřil rovněž naději, že se členské země IEA z této krize dokázaly poučit.



Google chce od 2030 elektřinu jen z OZE. Podepsal dalších 700 MW PPA smluv

| Oenergetice.cz |

Google plánuje od roku 2030 provozovat všechna svá datacentra v Evropě pouze na elektřinu z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Na rozdíl od řady dalších společností, které "ozeleňují" svoji spotřebu elektřiny skrze záruky původu či obdobné zelené certifikáty na roční bázi, Google cílí na pokrytí spotřeby elektřiny z OZE na hodinové bázi.



Voda:



Panamský průplav je na suchu. Okolní země si brousí zuby na jeho bohatství

| Forbes.cz |

Na jedné z nejdůležitějších globálních obchodních cest to v posledních měsících značně drhne. V Panamském průplavu není už od loňského podzimu dostatek vody, musí omezovat provoz a jeho vlastníka to stojí stovky milionů dolarů. Země kolem Panamy vycítily příležitost a nabízejí alternativy lukrativního spojení Pacifiku s Atlantikem.



Mottem Světového dne vody 2024 je „Voda pro mír“

| Nase-voda.cz |

Světový den vody, který každoročně připadá na 22. března, bude mít v roce 2024 jako hlavní motto slogan „Voda pro mír“. Připomíná to na svých stránkách věnovaných uvedenému výročí organizace OSN.



Povodí Moravy dokončilo obnovu vodní nádrže Skalice

| Nase-voda.cz |

Povodí Moravy dokončilo obnovu vodní nádrže Skalice nedaleko Boskovic a zahájilo její napouštění. Díky pracím došlo k obnově zásobního objemu, posílení retence vody v krajině a zlepšení ekologických funkcí vodní nádrže.



Příroda a ekologie:



Les nesmrtelných příběhů dává prostor pro vyprávění a chrání panenské bučiny v Rumunsku

| Ekolist.cz |

Zalesněné svahy Karpat jsou domovem mlhy, fiktivních upírů a skutečných vlků i několika tisíců medvědů hnědých. A také zhruba dvou třetin posledních zbývajících panenských lesů v Evropě. V okolí obce Nucšoary stále roste na 5000 solitérních buků, což je nejvíce v Evropě. Ohrožuje je však těžba dřeva i zemědělství nebo kůrovec. Naopak ochránit je má projekt Lesa nesmrtelných příběhů, píše list The New York Times.



Miroslav Pecha: Národní park Křivoklátsko, společen­ská, nebo politická poptávka?

| Ekolist.cz |

Pokud má dojít k výraznému zásahu do života tisíců lidí, dokonce tak výraznému, že se trvale a nevratně mění systém hospodaření a využívání celého velkého krajinného celku, jakým vyhlášení nového národního parku bezesporu je, pak bychom předpokládali, že takovému zásahu bude předcházet široká celospolečenská diskuze, z které pak nakonec vzejde anebo nevzejde „společenská poptávka“. A samozřejmě jako první by do diskuze měly být zapojeny místní obce, jejichž občané po staletí tuto krajinu budovali a kultivovali. A současně s nimi lesníci, kteří už téměř 300 let o křivoklátské lesy pečují a byli to oni, kdo současné lesní porosty zakládali a vychovávali. Kdo už delší dobu sleduje dění okolo Křivoklátska, tak ví, že po národním parku zde nikdy nebyla žádná společenská poptávka a že neexistuje ani nyní.



Lesnictví a zemědělství:



Poslanci EP podpořili pravidla pro nové genomické techniky v zemědělství

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropský parlament vydal 7. ledna svůj postoj k návrhu Komise týkajícímu se nových genomických technik (NGT) v zemědělství.



AV ČR: Genomické šlechtění rostlin by výrazně pomohlo s produkcí potravin

| Ekolist.cz |

Genomicky šlechtěné plodiny mohou pomoct s produkcí potravin v situaci, kdy v důsledku klimatických změn v současnosti ubývá orné půdy a roste počet lidí na planetě. V rozhovoru, který ČTK zaslala Akademie věd ČR (AV ČR), to uvedla předsedkyně akademie Eva Zažímalová. Genomicky šlechtěné plodiny jsou odolnější proti suchu i škůdcům a méně náročné na půdu, mohou získat také lepší výživové vlastnosti. V EU využití takových plodin doposud není možné, ale tento týden europoslanci podpořili mírnější regulaci právě pro některé rostliny upravené pomocí těchto nových technik.



Ministerstvo přispěje zemědělským školám na nákup dronů, robotů nebo virtuálních simulátorů

| Ekolist.cz |

Ministerstvo zemědělství (MZe) rozdělí do roku 2028 středním a vyšším odborným školám z oboru 350 milionů korun na nákup učebních pomůcek, jako jsou drony, zemědělští roboti, virtuální simulátory nebo další digitální technologie. O dotaci mohou školy žádat od začátku letošního února.



Vědci navrhují postupy hospodaření v borových porostech zmírňující nepříznivé dopady globální klimatické změny

| Enviweb.cz |

Výkyvy počasí v posledních letech, zahrnující nerovnoměrné rozložení srážek zvláště ve vegetační době ve spojení se zvyšujícími se teplotami, vedou k oslabení lesních porostů vůči působení stresových faktorů. Oslabené stromy tak mají sníženou schopnost obrany proti působení biotických škůdců. Situace je nejvážnější u smrku ztepilého. Chřadnutí se však týká i borovice lesní.



Napříč:



Připomínky: Návrh Aktualizace Koncepce zavádění metody BIM v ČR

| Prumyslovaekologie.cz |

Ke klíčovým důvodům Aktualizace Koncepce zavádění metody BIM v ČR náleží rozšíření konceptu BIM z původního zaměření na informační modelování staveb (Building Information Modelling) na širší oblast managementu informací o stavbách (Building Information Management), včetně jejich souvislostí a vazeb v rámci vystavěného prostředí.



Česko je na špici v čerpání fondů EU

| Komunalniekologie.cz |

V posledních letech se Česká republika řadí ke špičce v čerpání evropských fondů. Podle objemu proplacených prostředků členským zemím z rozpočtu EU obsadila v prosinci loňského roku dokonce první příčku. Ke konci roku 2023 bylo českým příjemcům vyplaceno přes 640 miliard korun, to je více než 98 % finančních prostředků vyčleněných pro programové období 2014–2020.

MONITORING 13. 2. 2024