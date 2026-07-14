Modernizační fond EU uvolnil 2,5 miliardy eur, Česko dostane přes půl miliardy

Evropská komise a Evropská investiční banka oznámily vyplacení 2,5 miliardy eur z Modernizačního fondu na podporu 51 energetických projektů v 11 členských státech EU. Peníze pocházejí z výnosů systému obchodování s emisemi (EU ETS) a tímto vyplacením se celková částka poskytnutá z fondu od ledna 2021 dostává na 23,2 miliardy eur.
Nejvíc mezi příjemci tentokrát získá Rumunsko (636,9 milionu eur), následuje Maďarsko (552,3 milionu eur) a na třetím místě je Česko s částkou 516,8 milionu eur. Modernizační fond podporuje modernizaci energetických soustav a zvyšování energetické účinnosti v energetice, průmyslu a dopravě, se současným snižováním emisí skleníkových plynů. Fond je určen 13 členským státům EU, jejichž HDP na obyvatele bylo v letech 2016–2018 pod 75 % průměru EU – v tomto kole čerpalo 11 z nich, Bulharsko a Slovensko zůstávají způsobilé pro další kola. Podle místopředsedkyně Komise Teresy Ribery jde o kanál, kterým výnosy z EU ETS proudí do investic posilujících konkurenceschopnost v rámci klimatické transformace, ať už jde o energetickou účinnost v průmyslu, modernizaci sítí nebo zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a skladování energie.
Konkrétně u českých projektů portál eeNews Europe zmiňuje mimo jiné dekarbonizaci soustav dálkového vytápění. Podporované oblasti napříč všemi 11 zeměmi zahrnují výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, modernizaci a digitalizaci elektrických sítí, skladování energie (včetně samostatných bateriových systémů), energetickou účinnost budov a průmyslových provozů i elektrifikaci dopravy – tedy segmenty, kde je prostor pro české dodavatele technologií, stavební a inženýrské firmy i poskytovatele energetických služeb.
Pro firmy je důležité datum: příští uzávěrky pro podávání investičních návrhů jsou 11. srpna 2026 pro neprioritní projekty a 8. září 2026 pro prioritní projekty, které tvoří přes 90 % portfolia fondu a zaměřují se na modernizaci energetických soustav, snižování emisí a zvyšování energetické účinnosti v energetice, průmyslu a dopravě. Firmy působící v energetice, teplárenství, výstavbě infrastruktury nebo dodávkách technologií pro OZE by tak měly zvážit přípravu projektových žádostí v koordinaci s příslušnými národními orgány (v ČR obvykle SFŽP), protože objem prostředků z fondu dlouhodobě roste – jen za rok 2025 fond vyplatil 5,46 miliardy eur.
Modernizační fond funguje souběžně s dalšími nástroji EU, jako je politika soudržnosti a Fond pro spravedlivou transformaci, a vzhledem k tomu, že jeho příjmy plynou z aukcí emisních povolenek, jeho kapacita dlouhodobě roste s cenou povolenek – při ceně kolem 40 eur za tunu CO2 mohou celkové výnosy fondu do roku 2030 přesáhnout 25 miliard eur. Pro české firmy z energetiky a stavebnictví jde tedy o zdroj financování, který bude v následujících letech dále sílit a stojí za to jej sledovat při plánování investic do modernizace energetické infrastruktury.
Komentáře