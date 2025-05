MENDELU otevírá bakalářský program Ekotoxikologie a management odpadů a doktorský program Rozvoj venkovských regionů

Připravit odborníky a odbornice schopné řešit aktuální výzvy v oblasti zpracování odpadů a kontaminace životního prostředí má nový studijní program Ekotoxikologie a management odpadů na Agronomické fakultě.

Studium je koncipováno jako bakalářské tříleté a uchazečům přinese teoretické základy kombinované s praktickou výukou v laboratořích, terénu i ve spolupráci s partnery z praxe. Doktorský studijní program Rozvoj venkovských regionů na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií poskytne znalosti regionálního a podnikového rozvoje, ekonomických teorií a specifik venkovských oblastí. Výuka v obou programech začne už letos na podzim.

Nový studijní program Agronomické fakulty propojuje přírodovědné a technické disciplíny s důrazem na nakládání s odpady a ekotoxikologii kontaminantů životního prostředí. „Cílem je připravit odborníky schopné řešit aktuální problémy v oblasti zpracování odpadů, hodnotit kontaminace životního prostředí a navrhovat opatření na jeho ochranu,“ vysvětlila garantka studijního programu Pavlína Pelcová.

Absolventi nového studijního programu najdou uplatnění ve státní správě, průmyslu, firmách zaměřených na odpadové hospodářství, ekologický monitoring či environmentální poradenství. „Budou také připraveni na další studium nebo výzkum v oblasti environmentálních věd. Pokračovat mohou na navazujícím magisterském studiu v programu Odpadové hospodářství a dále také v doktorském studiu,“ doplnil Tomáš Vítěz, garant doktorského studijního programu Technologie odpadů a prevence rizik.

Rozvoj venkovských regionů je prvním doktorským studijním programem, který Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií nabízí. „Doktorský program připraví odborníky a odbornice pro výzkum, analýzu a řízení v oblasti regionálního rozvoje venkova. Absolventi a absolventky najdou uplatnění v akademické sféře, státní správě, samosprávě, neziskovém i soukromém sektoru. Důraz je kladen na ekonomickou prosperitu venkovských regionů s ohledem na environmentální udržitelnost a sociální rovnost,“ přiblížila garantka studijního programu Gabriela Chmelíková.

Absolventi a absolventky studijního programu budou chápat specifika venkovských oblastí, znát aktuální trendy v rozvoji společnosti a dokážou je využít pro rozvoj kvality života venkovských regionů. „Naším cílem je vychovávat odborníky schopné řešit složité problémy díky praktickým zkušenostem a odborným znalostem získaným během studia. Díky úzké spolupráci s praxí zajistíme, že absolventi budou připraveni uspět na trhu práce s komplexním přístupem k řešení aktuálních výzev,“ doplnila Chmelíková.

Do doktorského programu Rozvoj venkovských regionů je možné se přihlásit do 26. května, přihlašování do bakalářského programu Ekotoxikologie a management odpadů potrvá až do 18. srpna.

