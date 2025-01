Memorandum urychlí protipovodňové úpravy v Krnově

Třístrannou dohodu týkající se protipovodňových opatření na ochranu města Krnov dnes podepsal ministr zemědělství Marek Výborný, krnovský starosta Tomáš Hradil a generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč. Memorandum o pokračování spolupráce mezi Povodím Odry a městem Krnov obsahuje rámcový harmonogram postupných kroků. Zároveň řeší rozdělení úkolů a kompetencí tak, aby se realizace staveb na území Krnova dostala do souladu s obdobím realizace Vodního díla Nové Heřminovy.

„Obnova oblastí zasažených povodní je naší prioritou. Nezaměřujeme se ale jen na návrat do původního stavu, je to podle nás i příležitost, jak přinést dlouhodobé změny a vytvořit lepší budoucnost pro regiony, které se potýkaly s problémy už před povodněmi. Pokud jde o dnes podepsané memorandum, vyřešili jsme například sporné prvky v návrhu řešení úpravy řeky Opavy ve městě Krnov, jako jsou třeba mosty přes řeku Opavu v ulici U Jatek a v ulici Sokolovská. Ty jsme zahrnuli do řešení protipovodňové ochrany včetně financování. Mosty jsou nyní v majetku města. Stát je pro zlepšení odtokových poměrů zmodernizuje, jejich správu následně zajistí město Krnov,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Podle memoranda bude pokračovat spolupráce v návaznosti na výstupy Pracovní skupiny tvořené zástupci Povodí Odry a města Krnov, která funguje od roku 2018. Oba subjekty mají současně zájem realizovat protipovodňová opatření v Krnově, která budou nejen čistě protipovodňová, ale také propojena s moderním multifunkčním řešením prostoru řeky.

Povodí Odry, s.p. nechal zpracovat dokumentaci k územnímu řízení protipovodňových opatření pro vodní tok Opava na území města Krnova, která byla dokončena v polovině roku 2018. Město následně řešilo návaznost městských pobřežních pozemků na koryto toku Opavy, aby byl tento prostor „přátelský“ pro občany města a jeho návštěvníky.

„Memorandum řeší jednoznačně úkoly a současně kompetence v pokračování přípravy projektu ve městě Krnov, včetně zajištění financování ze strany státu, což je významný posun v komunikaci mezi pověřeným investorem stavby Povodím Odry a městem Krnov. Jde o dohodu, která je prospěšná pro výsledné vyznění úpravy toku Opavy, to znamená nejen zajištění protipovodňové ochrany města proti stoletým velkým vodám včetně, ale i humanizaci okolí řeky,“ uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Memorandum také řeší přípravu podkladů pro vodní tok Opavice. Město Krnov v pozici navrhovatele ve spolupráci s Mikroregionem Krnovsko připraví projekt včetně jeho povolení a majetkoprávního vypořádání a Povodí Odry k tomu poskytne součinnost. Přípravné i realizační práce budou v maximální možné výši hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím příslušných dotačních programů.