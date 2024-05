Malé modulární reaktory se blíží do Česka. Novinky ukáže konference na půdě ČVUT

Uvidíme první malé a modulární reaktory (SMR) na jihu Čech kolem roku 2035, jak plánuje Společnost ČEZ? Novinky z vývoje progresivních jaderných zařízení z Česka i ze světa a mnohem víc se dozvíte na konferenci Malé modulární reaktory, kterou pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (FJFI) v úterý 28. května ve své hlavní budově (Břehová 7, Praha 1) ve spolupráci s agenturou Alveda.

„Vývoj SMR v posledních letech opravdu akceleruje a řada výrobců finišuje se svými koncepty. Vlastně už nyní čekáme na první komerční instalace,“ říká Dr. Jan Rataj, vedoucí katedry jaderných reaktorů FJFI. „Mám velkou radost, že na naši konferenci dorazí zástupci prakticky všech významných firem pracujících na SMR a seznámí nás s aktuálním stavem svých projektů i dalšími plány,“ dodává Rataj.

Konferenci zahájí rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. a výkonný ředitel společnosti Alvel, a.s. a vystoupí na ní řada odborníků z ČR i ze světa. Co se tedy všechno dozvíte a na co se můžete těšit?

O rozvoji malých jaderných bloků bude přednášet Ing. Silvana Jirotková, ředitelka útvaru pro rozvoj SMR ze společnosti ČEZ. Podle plánů firmy by menší jaderné zdroje mohly postupně nahrazovat uhelné elektrárny, které Skupina ČEZ nyní provozuje například v Ústeckém kraji.

ČEZ chce mít do konce roku 2045 flotilu malých reaktorů o výkonu až 3000 megawattů (pro srovnání: jeden blok JE Temelín má výkon 1125 MW). Počítá s tím i Státní energetická koncepce české vlády, kterou na konferenci představí Dr. Tomáš Ehler z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Budeme hledat inspiraci v zahraničí – konkrétně ve Finsku, které je v SMR technologiích na světové špičce. Na konferenci bude severský stát zastupovat projektový inženýr Aleksi Valkeapää ze společnosti STUK (obdoba českého Státního úřadu pro jadernou bezpečnost).

Když zmiňujeme SÚJB – zástupce tohoto úřadu Mgr. Štěpán Kochánek bude přednášet o povolovacích a licenčních procesech SMR a jejich úskalích. Odborníci z Ústavu pro jaderný výzkum a z ČEZu budou také mluvit o tom, jak nakládat s malými jadernými bloky po konci jejich životnosti, a odbornou část završí panelová diskuse.

Odpoledne bude konference pokračovat krátkými představeními projektů SMR předních výrobců, jako jsou americký Westinghouse, francouzská EDF, korejské konsorcium KHNP nebo britský Rolls-Royce SMR.

Co jsou malé modulární reaktory

Malý modulární reaktor (Small Modular Reactor – SMR) umožňuje postavit jadernou elektrárnu v podstatě jako stavebnici. Reaktory se vyrábějí unifikovaně v prostorách výrobce a následně se jednotlivé stavební moduly skládají podle potřeb uživatele. Jednotné moduly umožňují jednodušší, a tím pádem i rychlejší jak schvalování, tak výstavbu a samozřejmě i následný provoz. Díky malým rozměrům, velké flexibilitě a nižšímu výkonu je možné SMR umístit přímo tam, kde je vyrobená elektřina či teplo potřeba, což snižuje nároky na přenosovou síť.

