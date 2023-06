Komise schválila český režim ve výši 17 mld. Kč na podporu teplárenství

Evropská komise schválila český režim ve výši přibližně 718 milionů eur (17 miliard Kč) na podporu podniků postižených zvýšenými náklady na tepelnou energii v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině.

Režim byl schválen v rámci dočasného krizového a transformačního rámce státní podpory, který Komise přijala 9. března 2023 na podporu opatření v odvětvích, která jsou klíčová k urychlení ekologické transformace a snížení závislosti na palivech. Novým rámcem se částečně mění a prodlužuje dočasný krizový rámec přijatý 23. března 2022, díky němuž mohou členské státy podpořit své hospodářství během panující geopolitické krize.

Původní rámec byl pozměněn již 20. července 2022 a 28. října 2022.

Opatření Česka

Česko v rámci dočasného krizového a transformačního rámce oznámilo Komisi režim ve výši přibližně 718 milionů eur (17 miliard Kč) na podporu podniků postižených zvýšenými náklady na tepelnou energii v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině.

Veřejná podpora v rámci tohoto režimu se bude skládat z omezených částek podpory ve formě slev.

Producenti tepelné energie mohou žádat o podporu na základě zvýšení výrobních nákladů, k němuž došlo během způsobilého období od 1. února 2022 do 31. prosince 2023 ve srovnání s referenčním obdobím od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Celá podpora pak bude směřovat ke způsobilým příjemcům, kterým se sníží výše plateb za tepelnou energii. Režim potrvá do konce roku 2023.

Komise shledala, že režim předložený Českem splňuje podmínky stanovené v dočasném krizovém a transformačním rámci. Podpora zejména i) nepřekročí 2 miliony eur na jednoho příjemce a ii) bude poskytnuta do 31. prosince 2023.

Veřejná podpora bude navíc podléhat podmínkám, které omezí nepatřičné narušení hospodářské soutěže mezi dodavateli, včetně záruk, jejichž cílem je zajistit, aby se výhody opatření dostaly ke konečným příjemcům.

Komise dospěla k závěru, že český režim je nezbytný, vhodný a přiměřený k nápravě vážného narušení hospodářství členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a podmínky stanovené v dočasném krizovém a transformačním rámci.

Na tomto základě a podle pravidel EU pro opatření státní podpory Komise opatření podpory schválila.