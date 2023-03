Kombinace předpovědi silné výroby OZE a teplého počasí vyvíjí tlak na pokles velkoobchodních cen elektřiny

Jakinformujezahraniční energetický portál Montel, tak předpověď silné výroby obnovitelných zdrojů energie až do poloviny dubna vyvíjí tlak na krátkodobé forwardové ceny elektřiny. V kombinaci s aktuálně panujícím nadprůměrně teplým počasím, které snižuje spotřebu energií za účelem vytápění, se daří EU držet stav zásobníků s plynem na velmi dobré úrovni. To následně vyvíjí tlak i na pokles dlouhodobého forwardu. Výraznější pokles cen elektřiny nicméně limituje vysoká cena emisní povolenky.

Silná výroba obnovitelných zdrojů v Německu

Výkon německých solárních elektráren dodávaný do sítě se má v nynějším týdnu pohybovat na úrovních mezi 10-15 GW, přičemž v některých dnech bude dosahovat až 21-25 GW. Dlouhodobý průměr se přitom pohybuje pro toto období v roce okolo 7,2 GW, jak udává Montel. V dalším týdnu už bychom se nicméně opět měli pohybovat okolo dlouhodobého normálu.

Co se týče dodávaného výkonu větrných elektráren, tak ten by se měl v nynějším týdnu pohybovat mezi 5-20 GW, přičemž dlouhodobý normál je na úrovni 19 GW. V následujícím týdnu by však výroba měla podstatně narůst a výkon by se měl dle předpovědí pohybovat mezi 15-30 GW. Normálová hodnota pro stejné období v roce činí 16,5 GW.

Teplé počasí napomáhá udržet stav zásobníků s plynem na dobré úrovni

Teploty by se v nynějším týdnu měly pohybovat na úrovni 3-5 °C nad normálovými hodnotami. Na trzích lze proto vzhledem k celkově teplému průběhu letošní zimy vidět podstatný pokles cen krátkodobých forwardových cen, který se přelévá až do dlouhodobých forwardů. Zvedá se totiž optimismus na trhu v ohledu zvládnutí příští topné sezóny. Ceny plynu pro duben v obchodním bodě TTF se aktuálně snaží prolomit hranici 40 EUR/MWh.

Emisní povolenky brání dalšímu poklesu cen elektřiny

I přes nedávný pokles cen emisní povolenky udržuje její výše forwardové ceny elektřiny nad 100 EUR/MWh. Na přelomu února a března letošního roku dosáhla cena povolenky na své dosavadní maximum, když prolomila hranici 100 EUR/t CO2. Nyní se obchoduje již pod 85 EUR/t CO2.

Jedním z důvodů poklesu cen může být změna legislativy, která umožňuje trh s povolenkami tzv. předzásobit. To umožní členským státům vydražit povolenky dříve než dle plánu, což v krátkodobém horizontu sníží jejich cenu, ale ve střednědobém horizontu ještě zvýší důraz na dekarbonizaci, jelikož v budoucnu bude k dispozici méně povolenek.

Dalším z důvodů pak může být očekávání společností povinných emisní povolenky odevzdávat o brzkém obdržení jim bezplatně alokovaných povolenek pro letošní rok, které by pak mohly obratem uplatnit za loňské emise.

Tyto dva body spolu přitom souvisí, jelikož v případě předzásobení trhu by cena povolenky poklesla a společnosti by tak dle předpokladů mohly nakoupit povolenky levněji než nyní. Jak uvádí Montel, tak Evropská komise již distribuovala 62 % všech bezplatně přidělovaných povolenek pro rok 2023.