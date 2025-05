EU a Spojené království zahájily novou kapitolu hospodářských vztahů

První summit mezi EU a Spojeným královstvím od brexitu, který se uskutečnil 19. května v Londýně, potvrdil nový strategický rámec spolupráce mezi oběma stranami. Setkání se zúčastnili vrcholní představitelé z EU a UK. Summit přinesl konkrétní dohodu o posílení spolupráce v mnoha oblastech a přináší konkrétní příležitosti pro evropské podniky, po kterých jsme ve svém prohlášení volali.

Pro britskou vládu byl summit prezentován jako příležitost k „restartu“ vztahů s Evropskou unií k podpoře hospodářského růstu a novým příležitostem pro britské podniky v návaznosti na nedávno uzavřené obchodní dohody se Spojenými státy a Indií. Pokračování summitu by se měla konat na každoroční bázi.

Na summitu byly přijaty 3 dokumenty, a to:

Společné prohlášení;

Partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany;

Společné porozumění ohledně obnovené agendy spolupráce mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, které konkrétně obsahuje soubor závazků k prozkoumání možností zlepšení v oblasti obchodu a investic mezi EU a UK.

Společné prohlášení

EU a Spojené království se dohodly na novém strategickém partnerství a potvrdily závazek k volnému a spravedlivému obchodu, stabilitě a posilování dodavatelských řetězců. Zdůraznily roli WTO při podpoře férových pravidel a význam transatlantické spolupráce při řešení globálních výzev. Obě strany také znovu odsoudily ruskou agresi vůči Ukrajině a podpořily její nezávislost a územní celistvost.

Partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany

EU a Spojené království formalizovaly spolupráci v několika širokých oblastech, včetně budování míru a zvládání krizí, hospodářské, námořní a vesmírné bezpečnosti, hybridních hrozeb a odolnosti kritické infrastruktury. Cílem je společně čelit rizikům a zároveň zachovat a posilovat fungující mezinárodní systém založený na mezinárodním právu a otevřeném hospodářství. EU a Spojené království se rovněž dohodly na pravidelných půlročních dialozích o zahraniční a bezpečnostní politice.

Společné porozumění k obnovené agendě spolupráce mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím

EU a UK se zavázaly „rychle pokračovat“ v plnění závazků uvedených v tomto dokumentu, a to v souladu se svými vnitrostátními postupy a právními rámci.

Rybářství

Dokument zmiňuje politickou dohodu o plném vzájemném přístupu do výsostných vod pro rybolov až do 30. června 2038. Stávající dohoda mezi EU a Spojeným královstvím měla vypršet v červnu 2026, po čemž by se přístup vyjednával každoročně.

Obrana

V návaznosti na partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany budou EU a Spojené království dále zkoumat možnosti zapojení UK do obranného nástroje EU SAFE ve výši 150 miliard eur, který je financován prostřednictvím úvěrů z kapitálových trhů a finančních institucí.

V současnosti musí u společných zakázek podporovaných programem SAFE pocházet minimálně 65 % nákladů na komponenty z EU, států EHP nebo Ukrajiny, pokud není uzavřena bezpečnostní dohoda s konkrétní třetí zemí. Tato dohoda by umožnila britským firmám obejít tento limit v dodavatelském řetězci.

Mobilita

Spojené království a Evropská komise zřídí zvláštní dialogy o provádění dohody o obchodu a spolupráci, zejména v otázkách vstupu a dočasného pobytu osob za obchodním účelem, včetně systému sponzorství, a uznávání profesních kvalifikací. EU považuje současný britský vízový systém za finančně i administrativně náročný, což odrazuje britské firmy od najímání dodavatelů z EU. Komise i BusinessEurope usilují o jeho zjednodušení.

Dohoda o obchodu a spolupráci umožní sjednávat dohody o vzájemném uznávání kvalifikací po jednotlivých sektorech. Odborné organizace mohou předložit společný návrh Radě partnerství ke schválení. Ve volebním programu Labour Party pro rok 2024 byla uvedena ambice sjednat takovou dohodu, konkrétní parametry však zatím nejsou jasné.

EU a Spojené království budou rovněž usilovat o vytvoření „vyváženého programu pro výměnu mládeže“, jehož podmínky budou dojednány, a také opětovného zapojení UK do programu Erasmus+. Pokračovat má i podpora cestování a kulturní výměny. EU rovněž potvrdila, že po zavedení vstupního/výstupního systému (EES) nebudou existovat právní překážky pro využívání samoobslužných eGates britskými občany při cestách do/z EU.

Spolupráce v oblasti energetiky

Obě strany by měly podrobně prozkoumat možnost zapojení Spojeného království do vnitřního trhu s elektřinou EU, včetně účasti na obchodních platformách ve všech časových pásmech. Po brexitu nemohou britští provozovatelé přenosových soustav participovat na evropském párování trhů. Současné propojení umožňuje obchodování s elektřinou, ale méně efektivně – jeho zefektivnění by mohlo přinést úspory pro spotřebitele.

Jakákoli dohoda by měla zahrnovat dynamické přizpůsobování britských pravidel těm evropským a respektovat roli Soudního dvora EU v rámci arbitrážního mechanismu. Spojené království by mělo mít možnost se zapojit do formování rozhodnutí prostřednictvím konzultací s Evropskou komisí a zároveň přispívat na náklady spojené s činnostmi EU v této oblasti.

Společná oblast hygienických a fytosanitárních pravidel (SPS)

EU a Spojené království budou pracovat na vytvoření společného SPS prostoru prostřednictvím veterinární dohody, která by mohla výrazně snížit překážky v obchodu s agro-potravinářskými výrobky. Dohoda by měla zahrnovat dynamické sladění pravidel aplikovaných ve Spojeném království s relevantní legislativou EU, být podřízena arbitrážnímu mechanismu s nezávislou komisí a zaručit, že konečnou autoritou v otázkách práva EU bude Soudní dvůr EU.

Propojení systémů emisního obchodování (ETS)

Obě strany se budou snažit o dohodu na propojení britského ETS se systémem EU ETS. Taková dohoda by vytvořila podmínky pro vzájemné vynětí z uhlíkových vyrovnávacích mechanismů CBAM. Podobně jako u energetiky by mělo dojít k dynamickému slaďování pravidel a respektování rozhodovací pravomoci Soudního dvora EU, zapojení Spojeného království do tvorby pravidel a příspěvku na činnosti EU.

Ocel

Britská vláda uvedla, že se jí podařilo vyjednat individuální ujednání s EU, které má ochránit britský vývoz oceli před novými pravidly a restriktivními cly Unie.

Pohled Svazu průmyslu

Naše požadavky jsme formulovali a zaslali ve společném dopise vedoucím představitelům před začátkem summitu. Summit přinesl viditelný posun ve většině definovaných oblastí, které byznys označil jako klíčové pro zlepšení vztahů. Vítaným výsledkem je zejména obnovení politické vůle hledat praktická řešení v oblasti mobility, obchodu a energetiky. Evropské a britské podniky tak mohou vyhlížet snížení obchodních překážek, větší stabilitu a nové příležitosti pro investice i spolupráci.

Svaz k dopadům brexitu na český export připravil studii a uspořádal konferenci, kde mimo jiné zaznělo, že exporty do Spojeného království v roce 2022 již po krátkém propadu překonaly předcovidovou úroveň a dále rostou. Český export do Spojeného království stabilně roste a v loňském roce dosáhl bezmála 220 miliard Kč (národní pojetí statistik). UK je naší nejdůležitější vývozní destinací mimo země EU.

K výstupům summitu se vyjádřil také generální ředitel konfederace evropského podnikání BusinessEurope Markus Beyrer.