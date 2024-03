Elektromobilita, jaderný management, enviromentální inženýrství. ZČU láká na nové obory

Některé nové obory nabídne Západočeská univerzita v Plzni už letos, další se chystají.

Spolu se studentkami a studenty prochází generační obměnou i studijní programy jednotlivých fakult Západočeské univerzity v Plzni. Právě po oborech zaměřených na ekologii nebo udržitelnost začíná být od studujících nejen v ČR vetší poptávka. Některé nové obory stihne ZČU otevřít už od příštího akademického roku 2024/25, u dalších se teprve chystá podat žádosti o akreditaci a jejich zavedení očekává později.

Elektromobilita a inteligentní dopravní systémy / FEL

Že jednotlivé fakulty při přípravě nových oborů reflektují aktuální dění a požadavky nové generace studentů a studentek, dokazuje i nový mezifakultní a interdisciplinární studijní program, který se zaměří na elektromobilitu a řízení dopravy. Garantovaný bude Fakultou elektrotechnickou, podílet se na něm ale bude 7 fakult a jeden vysokoškolský ústav. Studenti si budou moci v rámci programu Elektromobilita a inteligentní dopravní systémy vybrat ze tří specializací, (1) Elektromobilita, moderní dopravní prostředky a jejich pohony, (2) Konstrukce a design v oblasti e-mobility, (3) Plánování, modelování a řízení dopravy.

Momentálně ZČU čeká na udělení akreditace od Národního akreditačního úřadu. „Předpokládáme, že otevřeme přijímačky do druhého kola – tedy že by se studenti a studentky mohli přihlásit ještě v létě a hned v září pak do studijního oboru nastoupit,“ doplňuje proděkan Jan Michalík.

Management and Digital Technology / FEK

Nový studijní program Management and Digital Technology (Management a digitální technologie) chystá Fakulta ekonomická pro své pracoviště v Chebu v Karlovarském kraji. Jedná se o profesní studijní program vyučovaný v angličtině, který vznikl ve spolupráci s univerzitou OTH Amberg-Weiden na základě potřeb zaměstnavatelů. Fakulta čeká na dokončení akreditačního řízení. Studium bude probíhat na obou univerzitách – jak na FEK ZČU v Chebu, tak právě i v německém Weidenu.

„Studující mohou obecně v profesních studijních programech očekávat větší míru propojení teorie a praxe. Na praxe budou docházet přímo do spolupracujících firem. Přijímací řízení otevřeme hned po udělení akreditace,“ říká proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Fakulty ekonomické Jan Tlučhoř. Předpokládaný termín vypsání přijímacího řízení je červen tohoto roku.

Management jaderného inženýrství / FEL

Zájemcům o jadernou energetiku chce ZČU jako zatím jediná vysoká škola v Česku nabídnout navazující magisterské studium Management jaderného inženýrství dle statusu International Nuclear Management Academy. U tohoto programu bude FEL teprve žádat o akreditaci. První studenti by jej mohli začít studovat v akademickém roce 2025/26.

„Probíhající tender na výstavbu jaderných zdrojů v České republice, plány výstavby dalších jaderných zdrojů nejen v Evropě ukazuje na nutnost vychovávat nové generace inženýrů, které jejich vývoj převezmou,“ zdůvodňuje tuto novinku proděkan FEL pro mezinárodní vztahy a komunikaci Jan Michalík.

Studenti získají znalosti a zkušenosti pro práci ve vývoji, konstrukci, výrobě, provozu a bezpečnosti jaderných zařízení a všech dalších technických zařízení, kde se vyskytuje radioaktivní záření. Osvojí si znalosti potřebné k výstavbě, montáži a provozu jaderné elektrárny.

Kompletní informace a seznamy všech studijních programů jednotlivých fakult, včetně termínů přijímacího řízení, naleznete v tomto online katalogu.