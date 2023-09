Do projektu Odpady Olomouckého kraje se připojilo dalších osmnáct obcí

Olomoucký kraj dále úspěšně rozvíjí projekt Odpady Olomouckého kraje. Zastupitelstvo na pondělním jednání 18. září schválilo vstup dalších osmnácti obcí, akcie totiž nakoupil celý Svazek obcí Šternbersko, který pro své členy akcie pořídil ještě stále za dvacet korun na jednoho občana. Využil tak výhodných podmínek, od ledna se totiž akcie o deset korun zdraží. A platí předpoklad, že se cena bude v příštích letech nadále navyšovat tak, jak se bude projekt přibližovat k samotnému termínu spuštění. Ten je naplánovaný na rok 2026.

„Projekt Odpady Olomouckého kraje velmi dobře naplňuje vizi, kterou si jeho nositelé stanovili při jeho restartu po roce 2020. Tedy, že města a obce budou řešit nakládání s odpady ve spolupráci s Olomouckým krajem svépomocí a že zisky z tohoto projektu zůstanou v rukách našich členů. Plně doufám, že se tak bude dařit i nadále,“ vyjádřil se Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Klíčovou součástí plánované odpadové infrastruktury je výstavba nové velkokapacitní automatické dotřiďovací linky v Olomouci ve Chválkovicích. Kapacitně by měla obsloužit kromě Olomouce i další města a obce, které jsou do projektu zapojeny. Linka bude zpracovávat jak směsný komunální odpad, tak obsah žlutých popelnic, které by se v rámci multikomoditního sběru měly soustřeďovat kromě plastů i na kovy a tetrapakové obaly.

Zvýšení ceny za jednu akcii je dle Martina Šmídy, krajského radního pro oblast odpadového hospodářství, logické. „Ti, kteří přistoupí později, nemohou mít lepší podmínky, než ti, kteří již v projektu jsou. Olomoucký kraj si tyto peníze navíc nenechá, ale nasměruje je právě do podpory projektu, který dává zapojeným obcím jistotu, kam s odpadem po zákazu skládkování v roce 2030. Díky tomu, že je projekt plně municipální, poskytuje svým akcionářům a členům spolku odpady Olomouckého kraje maximální míru soběstačnosti a kontroly nad odpadovými toky,“ zdůvodnil.

Přímými akcionáři projektu jsou Olomouc, Přerov, Šumperk, Hranice, Lipník nad Bečvou, Uničov, Litovel, Mohelnice, Konice, Loštice, Bludov, Šumvald, Úsov a spolek Odpady Olomouckého kraje. Nyní k akcionářům přibude svazek obcí ze Šternberska. Celý projekt by tedy měl zajišťovat zpracování odpadů zhruba pro 300 000 obyvatel Olomouckého kraje. Toto číslo by však nemělo být konečné.

„Už dnes registrujeme další zájemce o zapojení skrze spolek Odpady Olomouckého kraje. Klíčové je rozhodnutí obecního zastupitelstva, pokud proběhne ještě letos, tak spolek garantuje letošní výhodné podmínky, tedy nižší cena za akcii, příspěvek na realizaci bez jakékoli inflační přirážky a rozložení příspěvku do šesti let. Především obce z oblastí, kde již zapojené města obce jsou, by neměly otálet. Čím zahuštěnější každá obhospodařovaná oblast bude, tím efektivnější bude logistika a o to větších úspor mohou obce dosáhnout,“ dodal radní Šmída, který je zároveň předsedou spolku Odpady Olomouckého kraje.