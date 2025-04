Díky projektu, který prosadila vláda, je Česko poprvé v historii zásobováno výhradně neruskou ropou

Česká republika je poprvé ve své historii zásobována výhradně neruskou ropou, a to západní cestou ropovody TAL a IKL. První zvýšené dodávky neruské ropy už dorazily z italského tankoviště v Terstu na Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi, odkud se přepraví do litvínovské rafinerie. Definitivně se tím potvrzuje, že Česko se po téměř šedesáti letech stalo nezávislé na ruské ropě z ropovodu Družba. Zásobování Česka pouze neruskou ropou je možné díky projektu TAL-PLUS, který prosadila vláda Petra Fialy v listopadu 2022.

Projekt úspěšně realizovala státní společnost MERO ČR ve spolupráci s konsorciem TAL. Projekt TAL-PLUS navýšil přepravní kapacitu evropského ropovodu TAL a Česko může díky tomu čerpat západní cestou až 8 milionů tun ropy ročně. To plně pokryje celoroční potřebu České republiky. Zvýšené dodávky neruské ropy, které dorazily na Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi, nyní bez problému plně nahradí pozastavené dodávky ruské ropy z ropovodu Družba.

„Dokončili jsme další krok na cestě k naší energetické nezávislosti. Díky projektu TAL-PLUS, který naše vláda prosadila, již dokážeme zásobovat Česko západní cestou výhradně neruskou ropou. Po téměř šedesáti letech končí naše závislost na ropovodu Družba, a Rusko už nás tak nemůže vydírat zastavením dodávek. Je to důležitý milník k posílení bezpečnosti naší země a k ochraně zájmů všech občanů,“ řekl předseda vlády Petr Fiala.

„Jsem rád, že strategické rozhodnutí zajistit pro Českou republiku nezávislost na ruské ropě, které jsme jako vláda učinili před 2,5 lety, se v rekordním čase nyní symbolicky završilo tím, že na centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi dorazily první dodávky neruské ropy určené pro zpracování v rafinérii ORLEN Unipetrol v Litvínově.

Naše země je tak díky navýšení kapacity ropovodu TAL připravena na dominantní zásobování neruskou ropou výhradně západní cestou. Nemusíme se tak bát ruské vyděračské surovinové politiky a Putinových výhružek, že k nám přestane téct ropa z východu. Dnešek bych nazval dnem české ropné nezávislosti,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Za společnost MERO ČR potvrzuji, že nyní na Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi dopravujeme výhradně neruskou ropu. Je to poprvé, co naplno v ostrém provozu využíváme projekt TAL-PLUS a navýšenou kapacitu ropovodu TAL. A je to poprvé, co je Česko plně zásobováno ropou pouze západní cestou, tedy ropovody TAL a IKL. První navýšené dodávky neruské ropy dorazily z italského přístavu v Terstu na Centrální tankoviště do Nelahozevsi včera.

Už dnes odpoledne začne MERO ČR ropu přepravovat jejímu vlastníkovi, tedy společnosti Orlen Unipetrol, do rafinérie v Litvínově. Mohu prozradit, že další navýšené dodávky neruské ropy už jsou objednané v systému a MERO ČR se chystá na jejich přepravu do Česka. Platí také, že ropovod Družba je plně funkční a připravený na případné obnovení provozu,“ vysvětlil generální ředitel MERO ČR Jaroslav Pantůček.

Jak se Česko stalo nezávislé na ruské ropě z ropovodu Družba

Práce na nezávislosti Česka na ruské ropě začaly v roce 1994, kdy začala výstavba ropovodu IKL propojujícího českou ropnou infrastrukturu se západní ropovodní sítí. Významným milníkem byl rok 2012, kdy společnost MERO ČR koupila pětiprocentní podíl v konsorciu TAL, které ropovod TAL spravuje.

První jednání o projektu TAL-PLUS začaly v roce 2015, navázat se na ně podařilo až v roce 2022. V květnu následujícího roku byla následně podepsána smlouva a začal výběr dodavatelů a první práce. K dosažení maximálních výkonů a kapacity umožňující nahrazení ropovodu Družba došlo na konci roku 2024.