Cirkulární automobilový sektor je zatím spíše iluze, varuje EuRIC

Společné hlasování výborů ENVI a IMCO Evropského parlamentu o nové regulaci vozidel s ukončenou životností (ELVR) je sice krokem směrem k cirkulárnímu automobilovému průmyslu, ale podle organizace EuRIC má návrh stále vážné nedostatky.

Těmi nedostatky jsou míněny především nízké cíle, právní mezery a nejistoty, což může brzdit investice i důvěru trhu, které jsou pro skutečnou cirkulární transformaci klíčové.

Plasty

Parlamentní výbory schválily snížený cíl pro obsah recyklovaných plastů na 20 %, z čehož pouze 10 % musí být z post-spotřebitelského odpadu. Cíl pro uzavřený recyklační cyklus je stanoven na 15 % do šesti let od vstupu pravidel v platnost. Do deseti let se má podíl zvýšit na 25 %, ale polovina může být splněna z předspotřebitelského odpadu.

EuRIC tento výsledek kritizuje: ignoruje důkazy Společného výzkumného centra (JRC), že vyšší cíle jsou technicky i ekonomicky dosažitelné. „Nízké cíle neodměňují průkopníky, kteří už investovali do cirkulárních řešení, ani recyklátory, kteří mají povinnost recyklovat 30 % plastů z ELV bez jistoty odbytu,“ uvedla Maria Vera Duran, technická manažerka EuRIC.

Kovy

EuRIC vítá zavedení cílů pro recyklovaný obsah oceli ve vozidlech, které budou navrženy po provedení studie proveditelnosti. Zároveň však vyzývá zákonodárce, aby upřednostnili post-spotřebitelské kovy a nenechali ambice rozmělnit odkazy na předspotřebitelský odpad nebo „železný šrot“.

Exporty, PRO a další body

EuRIC podporuje povinné kontroly technického stavu u vozidel určených k exportu, aby se zabránilo vývozu ELV maskovaných jako ojetiny. Vítá vyvážené zastoupení v systémech rozšířené odpovědnosti výrobců (PRO), ale trvá na tom, že PRO musí zůstat neziskové a smlouvy s autorizovanými zařízeními (ATF) mají být dobrovolné a omezené na EPR povinnosti.

EuRIC dále varuje před zaváděním cílů pro nízkouhlíkovou ocel, dokud nebude jasně definována a podporuje technologicky neutrální pravidla pro zpracování ELV a flexibilitu pro ATF, ale odmítá budoucí regulace kvality výstupu z drtičů. Ta by měla zůstat řízená trhem a zákazníky, aby se podpořily inovace.

Výzva k ambicióznějším krokům

EuRIC považuje ELVR za jedinečnou příležitost, jak urychlit cirkulární ekonomiku v Evropě a snížit materiálovou stopu. Vyzývá zákonodárce, aby v dalších fázích posílili cíle a uzavřeli právní mezery, aby regulace skutečně naplnila klimatické a cirkulární ambice EU